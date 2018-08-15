Samsung Galaxy Note9 搭載八核心處理器、6.4 吋 WQHD + Super AMOLED 螢幕、雙主鏡頭（分別為 Dual Pixel F1.5/F2.4 雙光圈 OIS 光學防手震標準鏡頭、1200 萬 F2.4 OIS 光學防手震望遠鏡頭）、800 萬畫素 F1.7 DIS 數位防手震自拍鏡頭、IP68 防水防塵、雙卡雙待 4G+4G、4000 mAh 電池、AKG 調教雙喇叭，將有 6GB + 128GB 及 8GB + 512GB 兩種版本，microSD 最高可擴充至 512GB，售價分別為新台幣 30,900 元（6GB + 128GB）及 38,900 元（8GB+512GB），台灣即日起開放預購，8/24 正式開賣。
升級版 S Pen
△ 全新版 S Pen 支援低功耗藍芽 Bluetooth Low-Energy（BLE），主打遠端遙控功能，最頻繁的應用場合就是在拍照上了，只需按一下 S Pen 就可以完成自拍、按兩下會切換相機鏡頭，其它延伸的應用像是影片播放與暫停，商務人士投影片切換等，都是 S Pen 遠端操作非常便利的地方！
規格最高的相機
△ 搭載先進的降噪技術，首次在 Galaxy Note 系列搭載 F1.5/F2.4 智慧雙光圈，在夜拍畫質上提昇了不少。另外也增加了全新的智慧場景辨識，多達 20 種場景辨識，不管是花草、風景、動物、人像等通通可以經過智慧場景辨識與調教，人人都可以隨手拍出專業級的照片。
影音全面升級
搭載 6.4 吋 AMOLED 無邊際螢幕的 Galaxy Note9，搭配 AKG 專業調教的立體聲喇叭，帶來身歷其境的杜比環繞音效，超大的螢幕，加上超大音效雙喇叭，視覺與聽覺通通照顧到了，也是史上第一個獲認證的 YouTube Signature Device。
超強效能
Galaxy Note9 搭載 10 奈米處理器，支援市場上最快網路速度（高達每秒 1.2 Gigabits），再加上獨家碳水冷卻 Water-Carbon Cooling 系統，讓散熱效率增強 3.5 倍，並擁有 4000mAh 大電池，是 Galaxy 旗艦機有史以來，最高規格，一整天的正常使用下，續航力絕對夠用，兩種儲存空間 128GB + 512GB，加上記憶卡，最大高達 1TB 的儲存空間！
△ Jolin 也來到上市發表會現場，擔任三星不費力總監
△ S Pen 的遠端遙控功能，是呸姐最愛的功能，現場馬上展示給大家看～
△ 代言人蔡依林扮演總監的角色，出場氣勢萬千，數十位特助沿路護駕，非常有「不費力總監」的排場！
Galaxy Note9 上市資訊
台灣將上市三種顏色，分別為：湛海藍、薰衣紫、霧銅金，將於 8/24 正式開賣，6GB + 128GB 售價 30900 元，8GB + 512GB 售價 38900 元。
Galaxy Note9 預購活動
△ 從 8/15 日下午 4 點～8/20 下午 23:59 起，預購 Galaxy Note9 並完成取貨＋上網登錄者，可獲得原廠配件購物金 2000 元（共有 14 款配件可挑選）、黑色 S Pen 觸控筆（價值 1490 元）。在三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信通路及線上購物開放預購，購買 512GB 再送手機保險！
△ Galaxy Tab S4 將於八月底正式上市， 64GB 版本 Wi-Fi 版 19,900 元、LTE 版 24,900 元，256GB Wi-Fi 版 24,900 元。Galaxy Tab A 10.5 32GB Wi-Fi 版 10,900 元、LTE 版 13,900 元。
△ Galaxy Watch 則是 9/17 正式上市，三種顏色分別為星燦銀 11,500 元（46mm）及玫瑰金/午夜黑 10,500 元（42mm）
Samsung Galaxy Note9：官網預購、PChome 預購
預購資料查詢：這邊請
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