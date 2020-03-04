Galaxy S20 Ultra 台灣價格

台灣三星於 3/4 舉辦 Galaxy S20 系列線上記者會，睽違已久的 Galaxy S20 系列終於要在台灣上市啦，這邊幫大家整理 Galaxy S20、S20+、S20 Ultra 台灣各版本上市價格，以及預購資訊。其中 Galaxy S20 Ultra 在台開賣的最頂規版本 16GB+512GB，售價高達 47,900 元，Galaxy S20 全系列將於 3/10~16 開放預購，3/20 全台正式開賣。

在開始之前，先快速帶大家複習一下 Galaxy S20 系列有哪些重點與特色


Super Steady 超穩定動態攝影

Galaxy S20 Ultra 台灣價格

Galaxy S20 系列的 Super Steady 超穩定動態攝影，透過軟體演算，在手持情況下錄影，能夠抵抗手持抖動，讓畫面更加平穩。

Space Zoom 超高解析變焦

Galaxy S20

Space Zoom 超高解析變焦最高能夠達到 100 倍變焦 (S20 Ultra)，讓 100 公尺遠的距離，拍攝起來能夠像 1 公尺如此清晰。另外 S20、S20+ 最高也能夠達到 30 倍變焦。

Galaxy S20 Ultra 預購禮

Single Take 一鍵拍錄模式

S20 台灣預購禮

一鍵拍錄模式能夠讓手機錄製約 10 秒鐘的影片，再由 AI 從影片中自動選出經典照片，以及帶有濾鏡的畫面。使用者只需要一個按鍵，就能夠輕鬆拍攝影片+照片。

Night Node 夜間模式

Galaxy S20 台灣價格

夜拍是近年來大家比較手機的重點，S20 系列進化的夜間模式，搭載 nona-binning 技術，能夠將 9 個像素合成為  1 個像素，提供暗處更好的補光效果。

Galaxy S20 系列台灣售價

Galaxy S20

Galaxy S20 系列在台灣全系列均為 5G 版本，詳細顏色與售價如下：

Galaxy S20 Ultra 在台灣上市共有星空灰、星空黑兩種顏色，12GB +256GB 售價新台幣 43,900 元 ; 16GB +512GB 售價新台幣 47,900 元。
Galaxy S20+ 在台灣上市共有星空灰、星空黑、晴空藍、晴空白四種顏色，12GB +128GB 售價新台幣 36,900 元。
Galaxy S20 在台灣上市共有星空灰、晴空藍、晴空粉三種顏色，12GB +128GB 售價新台幣 32,900 元。

Galaxy S20 上市與預購資訊

S20 台灣有哪些顏色

Galaxy S20 全系列將於 3/20 正式在台上市，預購好禮與時間如下：

Galaxy S20

Galaxy S20 系列將於 3/10 中午 12 點 ~ 3/16 晚上 11:59 止開放預購，預購禮如下：

地點 優惠   價值
三星體驗館/三星智慧館

上網登錄送 Galaxy Buds 真無線藍牙耳機
( 預購 Galaxy S20+、 S20 Ultra 限定 )

1. 指定原廠配件購物金 2000 元
2. 舊換新機最高折 13,500 元
3. 免費延長保固一年
4. 螢幕意外損失補償保險(需登錄)

 

 2,000
5,490

無線閃充行動電源
( 預購 Galaxy S20 限定 )

 2,490
郵政禮券
( 指定門市預購、取機 )		 2,000
三星商城 上網登錄送 Galaxy Buds 真無線藍牙耳機
( Galaxy S20+、 S20 Ultra 限定 )		 1,990
無線閃充行動電源
( Galaxy S20 限定 )		 2,490
Sodastream 氣泡水機
( S20 Ultra 限量早鳥禮 )		  
加碼抽 55 型 QLED 量子電視
( Galaxy S20 系列 )		  

S20 台灣預購禮
Galaxy S20

詳細預購、指定通路，可以參考：三星官網

Galaxy S20

Samsung Pay 悠遊卡上線優惠，只要於 S20 系列新增悠遊卡，即贈全家 150 元禮券。另外只要以 MasterCard 消費 ( 含行動加值) 兩次以上，再送全家禮券 150 元。兩個優惠不重複，各限額 1 萬名，額滿為止。

https://2020-galaxy-s20-preorder.twsamsungcampaign.com/comingsoon.aspx?

Galaxy S20 系列台灣上市預購資訊出爐，3/20 正式開賣售價 32,900 元起 相關文章

訪客留言

Galaxy S20 系列台灣上市預購資訊出爐，3/20 正式開賣售價 32,900 元起 參考資料

Samsung Galaxy Note10 預購8月15日開跑：超旗艦 ... - 癮科技
此外，這次台灣上市的Note10 處理器皆搭載高通Snapdragon 855 平台而 ... 本文也整理了這次Note10 系列的規格、功能、預購禮等資訊，另外我們 ... 另外，Note10 系列為三星旗艦S 系列及Note 系列首度捨棄了傳統 ... Samsung Galaxy Note10 預購8月15日開跑：超旗艦規格、S Pen 功能、上市價格、預購禮總整理-&nbsp;...
三星Galaxy S20 系列價格公布，12GB+128GB 售價 ... - MSN.com
45 分鐘前 - 三星將在台灣推出Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra 三款機種，3/10 中午12 點起開放預購，3/20 正式在台上市。 三星Galaxy S20 系列上市顏色/ 售價型號顏色RAM+ROM 建議售價預購及上市通路Galaxy S20 ... 三星Galaxy S20 系列價格公布，12GB+128GB 售價32,900 元起，預購方案總整理. 洪詩詩.
SAMSUNG Galaxy S10+ 128GB | 五大電信4G資費方案 | 手機王購物
SAMSUNG Galaxy S10+ 128GB 搭配中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星，精選最便宜吃到飽、低資費優惠方案，手機王購物替您把關最優惠的五大電信資費方案，門市辦不到的隱藏版資費推薦，專人到府替您服務，免出門免排隊。
三星S20系列台灣只賣5G規格 S20 Ultra價格傳4萬3有找- SOGI手機王
2020/2/12 · 三星發表 SAMSUNG Galaxy S20 系列手機，推出 S20、S20+ 與 S20 Ultra，除了 4G 規格外， 三款手機也都有 5G 版本，預計 3/6 起在全球陸續上市。據了解，即將在台灣上市的 Galaxy S20 系列只會有 5G 版本，不會引進純 4G 版本。另外，稍早 ... ...
Galaxy S20、S20+、S20 Ultra | ギャラクシーS20シリーズ - Galaxy (日本)
最新ギャラクシーS20シリーズ、登場。Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra。革新的な8K動画と30倍ズームで写真を変えるスマホ。5Gは瞬時にアップロードとダウンロードが
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 價格,規格與評價- SOGI手機王
SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 配置6.9 吋Quad HD+ 螢幕，採用20：9 Infinity-O 極限全螢幕，以O 型前鏡頭與極窄邊框設計，提供94.2% 螢幕佔比，搭載HDR10+ 認證&nbsp;...
三星Galaxy S20 系列價格公布，12GB+128GB 售價 ... - T客邦
45 分鐘前 - 三星今日在台灣舉辦Galaxy S20 系列線上上市發表會，公布Galaxy ... S20 系列價格公布，12GB+128GB 售價32,900 元起，預購方案總整理.
配件 | Samsung Galaxy S20、S20+ 和 S20 Ultra | 台灣三星電子
將 Galaxy S20、S20+ 和 Galaxy S20 Ultra 升級，搭配充電器、外殼和穿戴式裝置等配件，包括 Galaxy Watch Active2 和 Galaxy Buds+。 * 本站所提供的所有產品規格和描述可能與實際產品規格和描述不同。產品功能與規格以實際產品為準。
三星S20系列手機台灣規格與價格整理310預購320上市- SOGI ...
35 分鐘前 - 三星今日（3/4）正式在台灣公布SAMSUNG Galaxy S20 系列上市資訊，Galaxy S20、Galaxy S20+ 與Galaxy S20 Ultra 三款新手機搭載Qualcomm ... 三星S20系列手機台灣規格與價格整理3/10預購3/20上市 ... 日期：2020/03/04.
Samsung Galaxy S20+ 5G - Full phone specifications
Samsung Galaxy S20+ 5G Android smartphone. Announced Feb 2020. Features 6.7″ Dynamic AMOLED 2X display, Exynos 990 chipset, 4500 mAh battery, 512 GB storage, 12