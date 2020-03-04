台灣三星於 3/4 舉辦 Galaxy S20 系列線上記者會，睽違已久的 Galaxy S20 系列終於要在台灣上市啦，這邊幫大家整理 Galaxy S20、S20+、S20 Ultra 台灣各版本上市價格，以及預購資訊。其中 Galaxy S20 Ultra 在台開賣的最頂規版本 16GB+512GB，售價高達 47,900 元，Galaxy S20 全系列將於 3/10~16 開放預購，3/20 全台正式開賣。

在開始之前，先快速帶大家複習一下 Galaxy S20 系列有哪些重點與特色

Super Steady 超穩定動態攝影

Galaxy S20 系列的 Super Steady 超穩定動態攝影，透過軟體演算，在手持情況下錄影，能夠抵抗手持抖動，讓畫面更加平穩。

Space Zoom 超高解析變焦

Space Zoom 超高解析變焦最高能夠達到 100 倍變焦 (S20 Ultra)，讓 100 公尺遠的距離，拍攝起來能夠像 1 公尺如此清晰。另外 S20、S20+ 最高也能夠達到 30 倍變焦。

Single Take 一鍵拍錄模式

一鍵拍錄模式能夠讓手機錄製約 10 秒鐘的影片，再由 AI 從影片中自動選出經典照片，以及帶有濾鏡的畫面。使用者只需要一個按鍵，就能夠輕鬆拍攝影片+照片。

Night Node 夜間模式

夜拍是近年來大家比較手機的重點，S20 系列進化的夜間模式，搭載 nona-binning 技術，能夠將 9 個像素合成為 1 個像素，提供暗處更好的補光效果。

Galaxy S20 系列台灣售價

Galaxy S20 系列在台灣全系列均為 5G 版本，詳細顏色與售價如下：

Galaxy S20 Ultra 在台灣上市共有星空灰、星空黑兩種顏色，12GB +256GB 售價新台幣 43,900 元 ; 16GB +512GB 售價新台幣 47,900 元。

Galaxy S20+ 在台灣上市共有星空灰、星空黑、晴空藍、晴空白四種顏色，12GB +128GB 售價新台幣 36,900 元。

Galaxy S20 在台灣上市共有星空灰、晴空藍、晴空粉三種顏色，12GB +128GB 售價新台幣 32,900 元。

Galaxy S20 上市與預購資訊

Galaxy S20 全系列將於 3/20 正式在台上市，預購好禮與時間如下：

Galaxy S20 系列將於 3/10 中午 12 點 ~ 3/16 晚上 11:59 止開放預購，預購禮如下：

地點 優惠 價值 三星體驗館/三星智慧館 上網登錄送 Galaxy Buds 真無線藍牙耳機

( 預購 Galaxy S20+、 S20 Ultra 限定 ) 1. 指定原廠配件購物金 2000 元

2. 舊換新機最高折 13,500 元

3. 免費延長保固一年

4. 螢幕意外損失補償保險(需登錄) 2,000 5,490 無線閃充行動電源

( 預購 Galaxy S20 限定 ) 2,490 郵政禮券

( 指定門市預購、取機 ) 2,000 三星商城 上網登錄送 Galaxy Buds 真無線藍牙耳機

( Galaxy S20+、 S20 Ultra 限定 ) 1,990 無線閃充行動電源

( Galaxy S20 限定 ) 2,490 Sodastream 氣泡水機

( S20 Ultra 限量早鳥禮 ) 加碼抽 55 型 QLED 量子電視

( Galaxy S20 系列 )





詳細預購、指定通路，可以參考：三星官網

Samsung Pay 悠遊卡上線優惠，只要於 S20 系列新增悠遊卡，即贈全家 150 元禮券。另外只要以 MasterCard 消費 ( 含行動加值) 兩次以上，再送全家禮券 150 元。兩個優惠不重複，各限額 1 萬名，額滿為止。

https://2020-galaxy-s20-preorder.twsamsungcampaign.com/comingsoon.aspx?