2020 Galaxy Unpacked 於台灣時間 2/12 凌晨 3 點在舊金山舉行，這次三星在發表會中一共帶來 3 款 Galaxy S20 系列產品，分別為：Galaxy S20、Galaxy S20+ 及 Galaxy S20 Ultra，三款手機均支援 5G 網路，跳過 S11 而取名為 S20 意味著下一個世代的來臨：8K 錄影、100 倍變焦、1 億 800 萬畫素及 5G，這四點是此次 S20 系列手機的重點，發表會中也公告上市日期、價格，小編將一併整理在文章中，如果你凌晨沒醒著追發表會，小編幫大家整理好此次發表會重點如下，你也可以參考：三星首款翻蓋式智慧型手機 Galaxy Z Flip 及 Galaxy Buds+ 推出



外觀

三款手機外觀基本上可以直接從背面的相機模組大小判斷出來，由左而右分別為：Galaxy S20、Galaxy S20+ 及 Galaxy S20 Ultra。以下為台灣會上市的顏色

Galaxy S20：星空灰、晴空藍、晴空粉

Galaxy S20+：星空灰、星空黑、晴空藍、晴空粉

Galaxy S20 Ultra 5G：星空灰、星空黑

正面外觀除了螢幕大小以外，三款手機完全一樣，都採用 O 極限全螢幕、康寧第六代大猩猩玻璃。螢幕大小分別為：S20 6.2 吋、S20+ 6.7 吋、S20 Ultra 6.9 吋，三款螢幕螢幕刷新率都為 120Hz。

8K錄影

手機攝影由 4K 進入下一個世代，Galaxy S20 系列三款手機均支援 8K 錄影 ( 比 UHD 大 4 倍，比 FHD 大 16 倍)，甚至能夠直接從 8K 影片中，直接截取出 3,300 萬畫素的清晰相片。有高畫質還不夠，在 AI 及更大的感測器加持下，透過演算法讓手持攝影能夠有超穩定的動態攝影。

夜拍

Galaxy S20 Ultra 的影像感測器 (1/1.33") 比 Galaxy S10 的大 2.9 倍。Galaxy S20 及 S20+ 的影像感測器 (1/1.76") 比 Galaxy S10 的大 1.7 倍

5G

Galaxy s20、S20+ 及 S20 Ultra 搭載最新 5G 晶片，不管是下載影片、玩遊戲等通通可以快速完成，三星還直接使用 S20 系列手機，為今年的 2020 Galaxy Unpacked 直播，一次展現了高速連線、高畫質攝影能力。

100 倍變焦

當華為推出 50 倍變焦拍月亮的時候，你以為就是極限了嗎？三星 Galaxy S20 Ultra 採用折疊式鏡頭、高解析影像感測器，支援 3 倍、10 倍混合光學變焦及 30、100 倍超高倍變焦。Galaxy S20、S20+ 最高支援 30 倍變焦。

相機

Galaxy S20

主鏡頭：1,200 萬超廣角鏡頭＋1,200 萬角鏡頭＋6,400 萬遠距鏡頭

自拍鏡頭：1,000 萬畫素

Galaxy S20+

主鏡頭：1,200 萬超廣角鏡頭＋1,200 萬角鏡頭＋6,400 萬遠距鏡頭＋景深鏡頭

自拍鏡頭：1,000 萬畫素

Galaxy S20 Ultra

主鏡頭：1,200 萬超廣角鏡頭＋1 億 800 萬廣角鏡頭＋4800 萬遠距鏡頭＋景深鏡頭

自拍鏡頭：4,000 萬畫素

效能及儲存空間

S20 系列採用 7 奈米製程 64bit 八核心處理器，電池容量分別為 S20 4000mAh、S20+ 4500 mAh 及 Galaxy S20 Ultra 5000 mAh。

三款手機儲存空間配置如下：

S20：8GB/12GB 記憶體、128GB 儲存空間 ( 最高可擴充至 1TB )

S20+：8GB/12GB 記憶體、128GB/512GB 儲存空間 ( 最高可擴充至 1TB )

Galaxy S20 Ultra：12GB/16GB 記憶體、128GB/256GB/512GB 儲存空間 ( 最高可擴充至 1.5TB )

在遊戲體驗上，三星與 Xbox 合作，直接將 Forza Street 賽車遊戲移植到了手機上。

價格及上市日期

S20 售價美金 999 元起，S20+ 售價美金 1199 元起，S20 Ultra 5G 售價美金 1399 元起，將於 3/6 正式開賣，同時 S10 系列也宣布降價。台灣價格須等待台灣上市記者會公告。

https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-s20/