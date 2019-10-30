Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

紅米手機便宜好用，最近剛上市的 Redmi Note 8 Pro 我自己也忍不住入手了，深深覺得質感非常不錯，根本不覺得是平價手機，最吸引我的就是 6400 萬像素的拍照，很想體驗看看拍照的威力，於是就買來玩了！本篇文章主要是簡單開箱一下，功能與性能介紹請看發表會的文章（紅米 Redmi Note 8 Pro 售價新台幣 6,599 元起），然後與大家分享簡單拍照的成果，給大家看看原尺寸的裁切、縮圖，最後在提供給大家原尺寸的圖片連結，有興趣的可以打開來看看 6400 萬像素是否是大家所喜歡的！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

這次 Redmi Note 8 Pro 非常的有質感，應該是 Redmi 系列上市以來最有質感的一支，尤其白色的非常好看！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

主要特色有 6400 萬像素、6.53 吋的 FHD 水滴屏、高效能 MTK Helio G90T 處理器與 4500 mAh 的電池容量，支援 18W 的快充。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

Redmi Note 8 Pro 有冰翡翠、珍珠白與電光灰三款顏色，我自己覺得珍珠白最好看，我自己也好久沒有買白色系列的手機了！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

面對光線會有不同的光澤，而且背面不容易沾指紋，手感相當的不錯。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

四鏡頭的設計，包含有超高畫質主鏡頭、120 度超廣角鏡頭、2cm 超微距鏡頭與人像景深鏡頭。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

底部為 USB Type-C 插槽，以及保有 3.5mm 耳機孔。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

主要操作鑑都在右側，為音量鍵與電源鍵。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

雙 nano-SIM 卡槽，任意卡槽均可設置為主卡，支援 4G+/4G/3G/2G 雙卡雙待唷！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

盒裝內有附上透明的保護殼，第一時間就可以保護手機，也可以讓手機透出原本的色澤。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

還有傳輸線與充電器，支援 18W 的快速充電，充電效率很重要的！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

6.53 吋的螢幕大小非常的不錯，手感非常的好，而且我個人還頗喜歡 MIUI 的！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

水滴屏螢幕，雖然沒有全螢幕那麼完美，不過我覺得也還不錯，此外可以透過設定改成上方全部都是黑的。

6400 萬拍照實測

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？

上圖是前陣子發表會上的照片，6400 萬像素的照片可以直接大圖輸出，不覺得超級方便的嗎？這裡替大家實測 6400 萬像素的拍照實測，除了適合網頁大小的縮圖之外，還有裁切了原圖中的區塊沒有後至縮圖，一起來看看，原圖在每張圖片下面都有連結唷！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
看原圖：https://img.onl/pgkCFT

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
看原圖：https://img.onl/KT34iy

這個細節真的可以ㄟ～JPG 原圖的 QUALITY 大概為 96，每張 4600 萬像素的圖片大概 18MB 到 30MB 都有，所以若是喜愛拍攝大圖的話，空間可能要多一點點，我這次隨意測試就拍了 1.22 GB 的圖片，說穿了才 86 張照片而已。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/sEtfCX

從戶外拍到室內，室內光線沒有那麼充足，清晰度沒有那麼高，不過是鴨、是狗都非常清楚唷！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/cHDIXw

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/qvQzbt

從原始圖片中擷取 880x440 的大小，畫中的文字相當清楚，算是非常非常清楚的。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/LNGQu4

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/O5pXdc

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/5IZxJ9

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/9G730C

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/AM0PeJ

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/SW7QJ7

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/wOumes

100% 圖片大小的局部裁切，連木頭的紋路都有！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/uWpccw

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/kdZJto

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/i0SdoV

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/wmupBJ

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/4gowx6

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/X0zXW4

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/LF8qmx

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/hW8Lwl

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/jmD3IM

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/3zcavt

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/sAPcRn

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/Qj0ZZJ

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/aHb9ux

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/DsWV7n

鐵鏽都很清楚～

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/NCizMb

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/rr8KlH

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/v7SSyj

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/RyzCLP

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/RE96ew

如果這張連機車車牌都很清楚的話，就更有說服力了！可惜那邊剛好剛好在陰影處，不然我覺得是有機會的！

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/j4W6WJ

室內照片看原圖覺得還不錯，不過放大到 100% 就會覺得細節沒有像室外那麼清楚。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/ZNfjae

一樣是室內照的豬排，看照片覺得頗不賴的，只是裁切原圖大小就不是那麼漂亮。

夜拍照實測

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/FliCKq

6400 萬像素的圖片測試後，簡單加碼幾張夜拍照片，若是沒有與其他相機仔細比較的話，單憑感覺我覺得不輸給我常常測試的高階機種。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/0AgCdD

相機內有夜拍模式，隨便拍都頗不錯的，就算不是拍 6400 萬像素的高畫質，我覺得放大後的細節也真的很好。

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/RdFCQw

Redmi Note 8 Pro 開箱 6400 萬像素拍照如何？
原圖：https://img.onl/a6GnN4

以上簡單的拍照測試就這樣囉～我是買 6GB+64GB 的版本，價格才 6599 元，拍照已經到如此能耐，我個人覺得很超值啦！！！目前還會使用這段手機一段時間，若是大家想要問什麼問題，再告訴我囉！

官方資訊：https://www.mi.com/tw/redmi-note-8-pro

開箱 Redmi Note 8 Pro 的 6400 萬像素拍照如何呢？強大到可以大圖輸出 相關文章

訪客留言

開箱 Redmi Note 8 Pro 的 6400 萬像素拍照如何呢？強大到可以大圖輸出 參考資料

小米攜手燦坤3C 「紅米 Note 8 Pro」6400萬像素7千有找 | 生活 | NOWnews 今日新聞
「Redmi Note 8 Pro」主打6400萬超高像素主鏡頭，搭載200萬像素的2cm超微距鏡頭、200萬像素的人像景深鏡頭及800萬像素的120度超廣角鏡頭，四鏡頭拍照可以直接輸出3.26公尺的巨型清晰海報，現場也展示了放大畫面，細小如廣告上的字體也十分清楚 ... ...
Redmi Note 8 Pro 與小米空氣淨化器 3 在台發表，攜手燦坤布局離島
Redmi Note 8 Pro 與小米空氣淨化器 3 在台發表，攜手燦坤布局離島 全新機款 Redmi Note 8 Pro 擁有 6400 萬像素四鏡頭，手機拍照即 建議您更新瀏覽器 若要在我們的網站上享受最佳使用經驗，建議您將瀏覽器更新至最新版本。 ...
紅米展示拍攝 6400萬像素照片 - Now 新聞
雖然在此之前 realme CMO 徐起刊出過 6400萬樣張，但是關於擁有 6400萬像素的新機還不得而知，有可能是 Redmi Note 8 或者 Redmi K30 Pro。進一步的信息還需要官方的進一步揭露。 &#39;
【Redmi Note 8 Pro懶人包】完整開箱、實機評測、精彩Video首播 - Mobile01
小米手機 這次真的很猛6400萬像素，四鏡頭搭配外型絢彩機殼台灣還沒開賣～只預購！！門市應該還不能摸到可以在下手前看看體驗影片才能更相信自己的選擇分享【Redmi Note 8 Pro】各類體驗系列影片：【Redmi Note 8 Pro懶人包】完整開箱、實機評測、精彩 ... ...
探索與眾不同的Redmi Note 8 Pro和Redmi Note 8 - 每日頭條
今天，是 Redmi 的大日子，一口氣發布了四款產品，其中有兩款手機，分別是 6400 萬四攝，液冷遊戲芯的Redmi Note 8 Pro和千元 4800 萬四攝的Redmi Note 8，讓大家大呼過癮的同時，又讓我們為難了，兩款手機都喜歡，買哪一款性價比最高呢？ ...
NOTE 8 Pro上市預購送AIRDOTS不到8000元 - LINE Today
台灣小米在16日引進8月在大陸發表的新機「Redmi NOTE 8 Pro」硬體定位為 ... 配置高達6400萬四鏡頭模組，前鏡頭則是2000萬畫素，價格卻不到8000元 ... 16日正式在台灣發表首款6400萬像素四鏡頭Redmi品牌新機「Redmi Note 8 Pro」， ... 用Redmi Note 8 Pro所拍攝的相片，能以72DPI直接輸出最高3.26公尺巨&nbsp;...
Redmi Note 8系列手機發佈：首發6400萬像素相機 - 香港新浪
8月29日消息，小米獨立子品牌Redmi在北京小米科技園召開新品發佈會，正式發佈Note 8和Note 8 Pro兩款手機產品。其中Redmi Note 8 Pro首發搭載Samsung6400萬像素相機和聯發科技Helio G90T處理器。 這是小米集團搬到新園區的首場發佈會。 ...
6400 萬相機首發！Redmi Note 8 Pro 開箱短評測（ MTK Helio ...
4 天前 - Redmi Note 8 Pro 開箱短評測（ MTK Helio G90T , GW1 相機感光元件、相機實測、 ... 本即將帶來Redmi Note 8 Pro 評測實測、評價、推薦、值不值得買。 ... Redmi Note 8 Pro 支援 4K30fps 錄影、實測日拍、夜拍、夜間夜景拍照模式。
紅米首發6400萬畫素相機 未來還要聯手三星衝上1億畫素 | 史塔夫科技事務所
realme XT旗艦級6400萬像素四鏡頭實測 最猛的7千元價位手機 小米9T輕旗艦開箱 與小米9比較相機 Apple直營店vs經銷商 怎麼買最划算？ Apple iPhone 11&amp;iPhone 11 Pro Max三週相處日記+人像拍攝心得 紅米Note 7 史上最超值紅米手機 相機與效能測試 ...
紅米 Note 8 要来了 6400萬像素的開始 - Now 新聞
根據猜測，這一次的發布會很可能就是 Redmi Note 8 手機。 在此之前，紅米 Redmi 曾經公佈過一款 6400萬像素主鏡的新機樣張，這個 6400萬像素的 CMOS 是 Samsung 在五月份發布的，命名為 ISOCELL Bright GW1，是市面上現階段唯一一款 6400萬 ...