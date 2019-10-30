紅米手機便宜好用，最近剛上市的 Redmi Note 8 Pro 我自己也忍不住入手了，深深覺得質感非常不錯，根本不覺得是平價手機，最吸引我的就是 6400 萬像素的拍照，很想體驗看看拍照的威力，於是就買來玩了！本篇文章主要是簡單開箱一下，功能與性能介紹請看發表會的文章（紅米 Redmi Note 8 Pro 售價新台幣 6,599 元起），然後與大家分享簡單拍照的成果，給大家看看原尺寸的裁切、縮圖，最後在提供給大家原尺寸的圖片連結，有興趣的可以打開來看看 6400 萬像素是否是大家所喜歡的！

這次 Redmi Note 8 Pro 非常的有質感，應該是 Redmi 系列上市以來最有質感的一支，尤其白色的非常好看！

主要特色有 6400 萬像素、6.53 吋的 FHD 水滴屏、高效能 MTK Helio G90T 處理器與 4500 mAh 的電池容量，支援 18W 的快充。

Redmi Note 8 Pro 有冰翡翠、珍珠白與電光灰三款顏色，我自己覺得珍珠白最好看，我自己也好久沒有買白色系列的手機了！

面對光線會有不同的光澤，而且背面不容易沾指紋，手感相當的不錯。

四鏡頭的設計，包含有超高畫質主鏡頭、120 度超廣角鏡頭、2cm 超微距鏡頭與人像景深鏡頭。

底部為 USB Type-C 插槽，以及保有 3.5mm 耳機孔。

主要操作鑑都在右側，為音量鍵與電源鍵。

雙 nano-SIM 卡槽，任意卡槽均可設置為主卡，支援 4G+/4G/3G/2G 雙卡雙待唷！

盒裝內有附上透明的保護殼，第一時間就可以保護手機，也可以讓手機透出原本的色澤。

還有傳輸線與充電器，支援 18W 的快速充電，充電效率很重要的！

6.53 吋的螢幕大小非常的不錯，手感非常的好，而且我個人還頗喜歡 MIUI 的！

水滴屏螢幕，雖然沒有全螢幕那麼完美，不過我覺得也還不錯，此外可以透過設定改成上方全部都是黑的。

6400 萬拍照實測

上圖是前陣子發表會上的照片，6400 萬像素的照片可以直接大圖輸出，不覺得超級方便的嗎？這裡替大家實測 6400 萬像素的拍照實測，除了適合網頁大小的縮圖之外，還有裁切了原圖中的區塊沒有後至縮圖，一起來看看，原圖在每張圖片下面都有連結唷！





看原圖：https://img.onl/pgkCFT





看原圖：https://img.onl/KT34iy

這個細節真的可以ㄟ～JPG 原圖的 QUALITY 大概為 96，每張 4600 萬像素的圖片大概 18MB 到 30MB 都有，所以若是喜愛拍攝大圖的話，空間可能要多一點點，我這次隨意測試就拍了 1.22 GB 的圖片，說穿了才 86 張照片而已。





原圖：https://img.onl/sEtfCX

從戶外拍到室內，室內光線沒有那麼充足，清晰度沒有那麼高，不過是鴨、是狗都非常清楚唷！





原圖：https://img.onl/cHDIXw





原圖：https://img.onl/qvQzbt

從原始圖片中擷取 880x440 的大小，畫中的文字相當清楚，算是非常非常清楚的。





原圖：https://img.onl/LNGQu4





原圖：https://img.onl/O5pXdc





原圖：https://img.onl/5IZxJ9





原圖：https://img.onl/9G730C





原圖：https://img.onl/AM0PeJ





原圖：https://img.onl/SW7QJ7





原圖：https://img.onl/wOumes

100% 圖片大小的局部裁切，連木頭的紋路都有！





原圖：https://img.onl/uWpccw





原圖：https://img.onl/kdZJto





原圖：https://img.onl/i0SdoV





原圖：https://img.onl/wmupBJ





原圖：https://img.onl/4gowx6





原圖：https://img.onl/X0zXW4





原圖：https://img.onl/LF8qmx





原圖：https://img.onl/hW8Lwl





原圖：https://img.onl/jmD3IM





原圖：https://img.onl/3zcavt





原圖：https://img.onl/sAPcRn





原圖：https://img.onl/Qj0ZZJ





原圖：https://img.onl/aHb9ux





原圖：https://img.onl/DsWV7n

鐵鏽都很清楚～





原圖：https://img.onl/NCizMb





原圖：https://img.onl/rr8KlH





原圖：https://img.onl/v7SSyj





原圖：https://img.onl/RyzCLP





原圖：https://img.onl/RE96ew

如果這張連機車車牌都很清楚的話，就更有說服力了！可惜那邊剛好剛好在陰影處，不然我覺得是有機會的！





原圖：https://img.onl/j4W6WJ

室內照片看原圖覺得還不錯，不過放大到 100% 就會覺得細節沒有像室外那麼清楚。





原圖：https://img.onl/ZNfjae

一樣是室內照的豬排，看照片覺得頗不賴的，只是裁切原圖大小就不是那麼漂亮。

夜拍照實測



原圖：https://img.onl/FliCKq

6400 萬像素的圖片測試後，簡單加碼幾張夜拍照片，若是沒有與其他相機仔細比較的話，單憑感覺我覺得不輸給我常常測試的高階機種。



原圖：https://img.onl/0AgCdD

相機內有夜拍模式，隨便拍都頗不錯的，就算不是拍 6400 萬像素的高畫質，我覺得放大後的細節也真的很好。



原圖：https://img.onl/RdFCQw



原圖：https://img.onl/a6GnN4

以上簡單的拍照測試就這樣囉～我是買 6GB+64GB 的版本，價格才 6599 元，拍照已經到如此能耐，我個人覺得很超值啦！！！目前還會使用這段手機一段時間，若是大家想要問什麼問題，再告訴我囉！

官方資訊：https://www.mi.com/tw/redmi-note-8-pro