Redmi Note 8 Pro 於 2019 年 8 月正式發表，台灣小米於 10/16 宣布正式在台上市，紅米 Redmi Note 8 Pro 搭載聯發科 Helio G90T 12 奈米製程處理器、6.53 吋 Full HD+ IPS 水滴屏、四主鏡頭設計（6400 萬主鏡頭＋200 萬畫素人像＋200 萬微距＋800 萬 120 度廣角）、2000 萬畫素自拍鏡頭、4500 mAh 電池容量，售價新台幣元。

顏色

△ Redmi Note 8 Pro 這次在台上市共 3 種顏色，分別為：冰翡翠、珍珠白、電光灰。

螢幕

△ Redmi Note 8 Pro 搭載 6.53 吋 Full HD+ IPS 水滴屏，屏占比高達 91.4%、螢幕比例 19.5:9，雙面採用康寧第五代大猩猩玻璃，通過德國萊茵低藍光認證 ( 256 階護眼模式 )，亮度最高可達 500 尼特。握感上由於採用 3D 四曲面玻璃機身，因此握感算是非常舒適。

自拍鏡頭

在水滴螢幕下方，搭載的是一個 2000 萬畫素鏡頭，支援 AI 美顏功能、人像模式，人像模式還支持景深虛化調節。除拍照外，自拍鏡頭可用於人臉辨識解鎖。

四鏡頭配置

△ Redmi Note 8 Pro 在機背的部分，採用了 4 鏡頭設計，分別為主鏡頭＋廣角鏡頭＋人像鏡頭＋微距鏡頭，錄影最高可達 4K 30fps。支援超級夜景、960fps 慢動作拍攝、超廣角邊緣畸變校正、AI 美顏、移軸模式等功能，以下為鏡頭規格：

超高畫質主鏡頭：

- 64MP

- 0.8μm

- 1/1.7 吋感光元件

- 低光源環境 4 in 1 1.6μm 大像素（1600萬像素）

- f/1.89

120° 超廣角鏡頭

- 8MP

- 1.12μm

- f/2.2

2cm 超微距鏡頭

- 2MP

- 1.75μm

人像景深鏡頭

- 2MP

- 1.75μm

三選二 SIM 卡槽

Nano-SIM + (Nano-SIM / microSD) 三選二卡槽，microSD 最高可擴充 256 GB。

效能

△ 紅米 Note 8 Pro 專為遊戲玩家而設計，搭載 Helio G90T 處理器，銅管水冷散熱系統，可幫助處理器散熱 4~6 度，官方提供安兔兔跑分數據為 283,333 分，另外也做了訊號接收點優化，玩家橫握手機玩遊戲時，Wi-Fi 訊號不會因此被遮蔽。續航力的部分，搭載 4500 mAh 電池容量，可連續玩遊戲 9 個小時、看影片 19.5 小時...，支援 18W 快充（標配快充頭），另外 Redmi Note 8 Pro 也是 Redmi 系列首款搭載 NFC 的手機。

售價及上市資訊

△ Redmi Note 8 Pro 在台上市版本 6GB+64GB 售價新台幣 6,599 元，6GB + 128GB 售價新台幣 7,599 元。10/17 中午 12 點 ~ 10/21 下午 2 點開放預購，10/22 正式開賣。

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