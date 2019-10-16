之前 Pixel 3 一直狂降價，那就是因為佈局 Google Pixel 4 的推出！現在 Pixel 4 已經推出了，有純粹黑、就是白、限量版如此橘三款顏色，Pixel 4 為 5.7 吋螢幕，64GB 價格為 24600 元，128GB 價格為 27600 元；Pixel 4 XL 為 6.3 吋螢幕，64GB 價格為 29550 元，128GB 價格為 32550 元，我心裡是想說當然直上 Pixel 4 XL 會比較好，不過到底有哪些細節上的差異呢？一起來比較看看吧！
|Pixel 4
|Pixel 4XL
|顯示器
|全螢幕 5.7 吋 (144.7 公釐)
FHD+ 彈性 OLED (444 ppi)
19:9
螢幕智慧調節
流暢顯示 (最高 90 Hz)
持續待機螢幕
聽聲辨曲
100,000:1 超高對比率
色彩深度 24 位元 (全彩) 或 1677 萬色
純黑階
支援 HDR (通過 UHD 聯盟 (UHDA) 認證)
| 全螢幕 6.3 吋 (160.0 公釐)
QHD+ 彈性 OLED (537 ppi)
19:9
螢幕智慧調節
流暢顯示 (最高 90 Hz)
持續待機螢幕
聽聲辨曲
100,000:1 超高對比率
色彩深度 24 位元 (全彩) 或 1677 萬色
純黑階
支援 HDR (通過 UHD 聯盟 (UHDA) 認證)
|尺寸和重量
| 68.8 x 147.1 x 8.2 公釐
(2.7 x 5.7 x 0.3 吋)
162 公克
| 75.1 x 160.4 x 8.2 公釐
2.9 x 6.3 x 0.3 吋
193 公克
|電池
|2800 mAh
18W/2A USB Type C™ 充電器
快速充電功率 18W
Qi 認證無線充電技術
|3700 mAh
18W/2A USB Type C™ 充電器
快速充電功率 18W
Qi 認證無線充電技術
|記憶體與儲存空間
| 6 GB LPDDR4x
64 GB 或 128 GB
|處理器
| Qualcomm® Snapdragon 855™
2.84 GHz 與 1.78 GHz，64 位元 8 核心處理器
Adreno 640
Titan M 安全性模組
Pixel Neural Core™
|後置鏡頭
|1600 萬像素
像素寬度 1.0 微米
自動對焦與相位檢測技術
光學與電子影像穩定技術
光譜與閃爍感應器
ƒ/2.4 光圈
視野 52 度
1220 萬像素
像素寬度 1.4 微米
具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術
光學與電子影像穩定技術
ƒ/1.7 光圈
視野 77 度
|前置鏡頭
| 800 萬像素
像素寬度 1.22 微米
ƒ/2.0 光圈
定焦
視野 90 度
NIR 泛光發射器
NIR 點陣投射器
2 個 NIR 鏡頭
|影片
| 後置鏡頭
1080p @ 30 FPS、60 FPS、120 FPS
720p @ 240 FPS
4K @ 30 FPS
前置鏡頭
1080p @ 30 FPS
|感應器
|Active Edge™
鄰近感應器 / 環境光度感應器
加速計 / 陀螺儀
磁力儀
氣壓計
Android 感測器中樞
觸動回饋精準細膩
麥克風
Motion Sense
|充電
|支援 USB-PD 2.0 的 USB-C™ 18W 變壓器 快速充電功率 18W
|外部按鈕和通訊埠
|USB Type-C™ 3.1 Gen 1
電源按鈕
音量控制
|SIM 卡
|1 張 Nano SIM 卡 eSIM 卡
|媒體與音訊
|立體聲喇叭
3 個麥克風
雜訊抑制
|無線和定位
|Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO
藍牙 5.0 + LE (HD 轉碼器：AptX、AptX HD、LDAC)
NFC
Google Cast
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
|網路
|最高 5xCA，LAA，DL 4x4 MIMO CAT 18，下載速率最高 1.2 Gbps；CAT 13，上傳速率 150 MbpsModels G020M
GSM/EDGE：四頻 (850、900、1800、1900 MHz)
UMTS/HSPA+/HSDPA：頻帶 1/2/4/5/8
LTE：頻帶 1/2/3/4/5/7/ 8/12/13/17/20/25/26/ 28/32/38/39/40/41/66/71
eSIM 卡
|最高 5xCA，LAA，DL 4x4 MIMO CAT 18，下載速率最高 1.2 Gbps；CAT 13，上傳速率 150 Mbps
型號 G020P
GSM/EDGE：四頻 (850、900、1800、1900 MHz)
UMTS/HSPA+/HSDPA：頻帶 1/2/4/5/8
LTE：頻帶 1/2/3/4/5/7/ 8/12/13/17/20/25/26/ 28/32/38/39/40/41/66/71
eSIM 卡
|顏色
|純粹黑
就是白
如此橘
|包裝內容物
|18W USB-C™ 電源變壓器
1 公尺 USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 2.0)
快速入門指南
快速轉移轉接頭
SIM 工具
|材質
|鋁合金邊框 + 霧面混合塗層
正面採用 Corning® Gorilla® Glass 5 觸感絲滑或拋光的玻璃背蓋 (Corning® Gorilla® Glass 5)
IP68 防塵防水等級
|價格
|64GB 價格為 24600 元
128GB 價格為 27600 元
|64GB 價格為 29550 元
128GB 價格為 32550 元
|購買
|https://store.google.com/tw/config/pixel_4
基本上看 CPU 處理器與相機規格是相同的，我個人選擇的關鍵就是在電池容量，Google Pixel 4 的電池容量只有 2800 mAh 是個很大的致命傷，不到 3000 mAh 的電量感覺很少見了，雖然相信這樣的電量和省電技術也足夠一天使用，但是若是手機重度使用的話，當然還是 Google Pixel 4 XL 會比較適合囉！