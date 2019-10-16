之前 Pixel 3 一直狂降價，那就是因為佈局 Google Pixel 4 的推出！現在 Pixel 4 已經推出了，有純粹黑、就是白、限量版如此橘三款顏色，Pixel 4 為 5.7 吋螢幕，64GB 價格為 24600 元，128GB 價格為 27600 元；Pixel 4 XL 為 6.3 吋螢幕，64GB 價格為 29550 元，128GB 價格為 32550 元，我心裡是想說當然直上 Pixel 4 XL 會比較好，不過到底有哪些細節上的差異呢？一起來比較看看吧！

Pixel 4 Pixel 4XL 顯示器 全螢幕 5.7 吋 (144.7 公釐)

FHD+ 彈性 OLED (444 ppi)

19:9

螢幕智慧調節

流暢顯示 (最高 90 Hz)

持續待機螢幕

聽聲辨曲

100,000:1 超高對比率

色彩深度 24 位元 (全彩) 或 1677 萬色

純黑階

支援 HDR (通過 UHD 聯盟 (UHDA) 認證) 全螢幕 6.3 吋 (160.0 公釐)

QHD+ 彈性 OLED (537 ppi)

19:9

螢幕智慧調節

流暢顯示 (最高 90 Hz)

持續待機螢幕

聽聲辨曲

100,000:1 超高對比率

色彩深度 24 位元 (全彩) 或 1677 萬色

純黑階

支援 HDR (通過 UHD 聯盟 (UHDA) 認證) 尺寸和重量 68.8 x 147.1 x 8.2 公釐

(2.7 x 5.7 x 0.3 吋)

162 公克 75.1 x 160.4 x 8.2 公釐

2.9 x 6.3 x 0.3 吋

193 公克 電池 2800 mAh

18W/2A USB Type C™ 充電器

快速充電功率 18W

Qi 認證無線充電技術 3700 mAh

18W/2A USB Type C™ 充電器

快速充電功率 18W

Qi 認證無線充電技術 記憶體與儲存空間 6 GB LPDDR4x

64 GB 或 128 GB 處理器 Qualcomm® Snapdragon 855™

2.84 GHz 與 1.78 GHz，64 位元 8 核心處理器

Adreno 640

Titan M 安全性模組

Pixel Neural Core™ 後置鏡頭 1600 萬像素

像素寬度 1.0 微米

自動對焦與相位檢測技術

光學與電子影像穩定技術

光譜與閃爍感應器

ƒ/2.4 光圈

視野 52 度

1220 萬像素

像素寬度 1.4 微米

具備自動對焦與 Dual Pixel 相位檢測技術

光學與電子影像穩定技術

ƒ/1.7 光圈

視野 77 度 前置鏡頭 800 萬像素

像素寬度 1.22 微米

ƒ/2.0 光圈

定焦

視野 90 度

NIR 泛光發射器

NIR 點陣投射器

2 個 NIR 鏡頭 影片 後置鏡頭

1080p @ 30 FPS、60 FPS、120 FPS

720p @ 240 FPS

4K @ 30 FPS

前置鏡頭

1080p @ 30 FPS 感應器 Active Edge™

鄰近感應器 / 環境光度感應器

加速計 / 陀螺儀

磁力儀

氣壓計

Android 感測器中樞

觸動回饋精準細膩

麥克風

Motion Sense 充電 支援 USB-PD 2.0 的 USB-C™ 18W 變壓器 快速充電功率 18W 外部按鈕和通訊埠 USB Type-C™ 3.1 Gen 1

電源按鈕

音量控制 SIM 卡 1 張 Nano SIM 卡 eSIM 卡 媒體與音訊 立體聲喇叭

3 個麥克風

雜訊抑制 無線和定位 Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO

藍牙 5.0 + LE (HD 轉碼器：AptX、AptX HD、LDAC)

NFC

Google Cast

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 網路 最高 5xCA，LAA，DL 4x4 MIMO CAT 18，下載速率最高 1.2 Gbps；CAT 13，上傳速率 150 MbpsModels G020M

GSM/EDGE：四頻 (850、900、1800、1900 MHz)

UMTS/HSPA+/HSDPA：頻帶 1/2/4/5/8

LTE：頻帶 1/2/3/4/5/7/ 8/12/13/17/20/25/26/ 28/32/38/39/40/41/66/71

eSIM 卡 最高 5xCA，LAA，DL 4x4 MIMO CAT 18，下載速率最高 1.2 Gbps；CAT 13，上傳速率 150 Mbps

型號 G020P

GSM/EDGE：四頻 (850、900、1800、1900 MHz)

UMTS/HSPA+/HSDPA：頻帶 1/2/4/5/8

LTE：頻帶 1/2/3/4/5/7/ 8/12/13/17/20/25/26/ 28/32/38/39/40/41/66/71

eSIM 卡 顏色 純粹黑

就是白

如此橘 包裝內容物 18W USB-C™ 電源變壓器

1 公尺 USB-C 轉 USB-C 連接線 (USB 2.0)

快速入門指南

快速轉移轉接頭

SIM 工具 材質 鋁合金邊框 + 霧面混合塗層

正面採用 Corning® Gorilla® Glass 5 觸感絲滑或拋光的玻璃背蓋 (Corning® Gorilla® Glass 5)

IP68 防塵防水等級 價格 64GB 價格為 24600 元

128GB 價格為 27600 元 64GB 價格為 29550 元

128GB 價格為 32550 元 購買 https://store.google.com/tw/config/pixel_4

基本上看 CPU 處理器與相機規格是相同的，我個人選擇的關鍵就是在電池容量，Google Pixel 4 的電池容量只有 2800 mAh 是個很大的致命傷，不到 3000 mAh 的電量感覺很少見了，雖然相信這樣的電量和省電技術也足夠一天使用，但是若是手機重度使用的話，當然還是 Google Pixel 4 XL 會比較適合囉！

比較資訊參考：https://store.google.com/tw/product/pixel_4_specs