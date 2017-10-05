Google Pixel 2 / Pixel 2 XL 正式發表，DxOMark 98分成為拍照 No.1

2017-10-05 10:26:06 ContentParty
Google Pixel 2 / Pixel 2 XL

Google Pixel 2 / Pixel 2 XL 正式發表，看到身邊的朋友們都動了起來，對於這支手機相當感興趣，最醒目的一點就是 DxOMark 得到了 98 分的超級高分，前一天 DxOMark 才公布了 Note8 與 iPhone 8 Plus 同為 94 分為最佳拍照手機，沒想到 Note8 坐在首位僅僅一天而已，王座就被 Google Pixel 2 拿下了，而且 Google Pixel 2 以單鏡頭就能取得這樣的高分，讓很多人都瞪大眼睛關注著！

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Google 今日（10/5）正式發表 Pixel 2 系列手機，包括 5 吋的 Pixel 2 以及 6 吋全螢幕設計的 Pixel 2 XL。Google Pixel 2 系列採用最新 Android 8.0 Oreo 原生作業系統，完整支援包括 Google Assistant、Google Lens 等服務，也能夠對應 Daydream VR 以及 ARCore...

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