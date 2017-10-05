Google 今日（10/5）正式發表 Pixel 2 系列手機，包括 5 吋的 Pixel 2 以及 6 吋全螢幕設計的 Pixel 2 XL。Google Pixel 2 系列採用最新 Android 8.0 Oreo 原生作業系統，完整支援包括 Google Assistant、Google Lens 等服務，也能夠對應 Daydream VR 以及 ARCore...