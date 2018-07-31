Google Pixel 3 XL 實機照曝光，正式加入瀏海俱樂部！

2018-07-31 15:30:33 9M87
Google Pixel 3 XL 規格
圖片來源

最新的 Google Pixle 3 XL 實機照曝光，於一個國外的 XDA 論壇，照片由一位帳號為 dr.guru 的網友所提供，這次曝光的照片是全白的 Google 3 XL，外觀上正面確定會有一片大瀏海，相機位於背面，Google 的堅持之下一樣只有一個鏡頭，閃光燈、指紋辨識也在機背的位置，而 Google 這次的新機是否會在台灣開賣呢？只能拭目以待了！


Google Pixel 3 XL 規格
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△ Pixel 3 的正面也逃不過瀏海的襲擊，連下巴都有了，Google 試圖利用瀏海，來增加螢幕的面積，而不是直接把手機做大~據傳 Pixel 3 XL 將搭載 S845 處理器及 6G RAM、64G ROM，這樣的配置下，強大的效能讓使用者一邊玩遊戲，一邊看影片的多工作業也是沒有問題的。

Google Pixel 3 規格
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△ Pixel 3XL 採用鋁製機身，傳聞具備 IP67 防水防塵，瀏海裡面則藏有二次傳感器、訊息通知燈、接近感應器及耳機，6 吋的 AMOLED 螢幕搭載大猩猩康寧玻璃，它的高亮度即使在大太陽下也能清晰看清螢幕。

Google Pixel 3 XL 照片
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△ 雖然 Pixel 3 XL 也落入了瀏海的深淵，但鏡頭方面可沒有，傳聞 Pixel 3 XL 一樣只搭載一顆 1200 萬畫素主鏡頭、800 萬畫素自拍鏡頭，主要圖像感應器支援連拍及 HDR 高動態範圍拍攝，自拍鏡頭擁有 f/1.7 超大光圈！

Pixel 3 XL 傳聞規格

處理器 S845
螢幕 6 吋 1080 x 1920 AMOLED 螢幕
儲存空間 64 GB
相機 1200 萬畫素主鏡頭+800 萬畫素自拍鏡頭
電池 3600 mAh
記憶體 6 GB
系統 Android 8.0

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