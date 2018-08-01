發票集點王，讓沒中的發票又多一次中獎機會！（iOS、Android）

2018-08-01 08:24:55 9M87
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兌發票不中獎已經是我不變的定律，但是兌發票的方式近年來卻一變再變！今天分享的是「發票集點王」App，從最早從人工兌發票，到後來發票兌獎 App 問世，一直到現在整合了多種服務進去，不只是單純的對發票而已，「發票集點王」整合了內政部手機條碼、發票二次兌獎（集點）、商城好禮、拉霸機等有趣的服務，融合多種有趣元素，就是要撫慰我們發票沒中獎的心吧（誤）


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△ 一打開 App 首頁就是直接掃描發票的畫面啦，這邊要怎麼對獎應該不需要示範吧，比較特殊的是「發票集點王」還有獨家的抽獎活動，掃描 1 張當期發票 = 10 點、 1 張過期發票 = 1 點、1 張當日發票 12 點，這些點數都是可以拿來抽獎的喔！獎項包括 7-11 電子禮卷、智慧型手機等好禮，所以兌獎完的發票千萬不要丟，趕快撿起來重複利用。

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△ 掃描電子發票有 QR Code 記帳 、查詢消費明細功能，拿著一疊的當期發票出來掃描，點數一下就破百了，點數可的抽獎方式多元，像是以掃描當日發票數計算的話，前 50 名可以獲得 7-11 禮券 100 元～一種運氣比不過別人，就來比努力程度的概念ＸＤ

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△ 接著是手機條碼，這個功能其實是內政部推出的功能，只是太不方便了，因此使用的人不多，但現在整合到 App 裡面會好用許多，概念就是不把發票列印出來，整合到雲端上，統一發票開獎時，連掃描的苦功都免了，系統會直接告訴我們有沒有中獎！當然使用這個功能要先註冊／登入 「發票集點王」App。

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△ 去全聯、7-11 消費的時候，把上圖的手機條碼畫面，秀給店員看，店員拿起掃描器嗶一聲，發票號碼就會存進手機條碼裡啦，每一期的開獎結果也會由 Email 通知我們是否得獎。

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△ 商城週週抽出​歡樂送​，獎項都是知名產品，像是：iPhone X、紅米 Note 4X、Jo Malone London 香水、SONY 手機等，還有不定期特殊獎品、7-11 禮券、全家好禮，讓我們直接兌換！

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△ 此外還有拉霸機，每 5 點可以拉一次，大概就是通通有獎啦，不過我從 308 點一路拉到剩 297 點之後，就沒有再玩了 XD

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△ 每 100 點可以擁有一次抽獎資格，對我這種每天到 7-11 報到的人來說，電子禮券非常實用阿！此外，掃描當日發票還送「刮刮卡」，讓我們點數翻倍拿，主要就是鼓勵我們養成每日固定掃描發票的好習慣，因為積到隔天就會積到後天，一直積下去直到開獎日～大家對完沒中的發票，可以拿來當抽電子禮券、各種大獎的籌碼，所以趕快去把垃圾桶裡面的發票撿起來吧！

發票集點王：
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‎發票集點王-唯一能中獎兩次的高速對獎機 on the App Store
＊雙平台財務類冠軍 ＊App Store 總榜前十名熱門免費 App ＊獲 Dcard 與 Ptt 網友熱情推薦 ＊超商好禮獎不完、用發票自動記帳集點換大獎 發票集點王功能特色 1. 掃描電子發票QR Code 記帳 + 查詢消費明細 2. 支援手機條碼，最棒的雲端發票對獎機
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