有載具嗎 ? 已經成為現在結帳店員一定會問的一句話，不管你現在有沒有載具，今天小編要來跟大家分享一個好消息，那就是 LINE 推出「發票管家」功能，只要綁定載具，就可以自動統一發票兌獎，不需要下載其它 APP，最重要的是還有「消費分析」功能，如此一來不記帳也能輕鬆了解到自己每個月花了多少錢、生活消費比例 (飲食、購物...)，不管你現在有沒有載具，趕快綁定起來，因為目前剛推出，你可能還會撿到推廣期紅利（LINE POINTS、免費貼圖、賓果獎項）！

看到上方訊息就表示已經綁定完成囉。

登入後我們就可以在首頁看到自己的本期消費金額、手機條碼。如果沒有看到自己的消費金額，是因為店家通常於電子發票開立後 48 小時內將統一發票資訊傳輸至財政部，會有大約 2 天的時間差。

此外，還可以看到消費分析，有飲食、購物及其它類別，如此一來就可以大約看到本期的花費情形。

跟其它載具 APP 不同的是，LINE 還推出賓果活動。

發票賓果在每月活動開始時，會提供一張 5x5 大小，寫著 00-99 隨機數字的賓果卡，發票賓果會根據當期輸入的發票號碼後兩碼，來進行賓果卡的對獎，對中的號碼，會以特別的顏色顯示，當中的號碼連成一線時，您即可得到一個抽獎機會，連成一條線就可得到好禮！

我們也可以將載具放在桌面當成捷徑，給店員掃描時就可以更快速，打開 LINE 發票管家 > 點擊條碼右下角「建立桌面捷徑」> 新增到主畫面即可。

為了慶祝 LINE 發票管家上線，10/4 11:00- 11/2 間申請或綁定，就可以免費下載專屬「白色的玩意」活動貼圖，下載後可使用 90 天！

綁定實質的好處就是，未來統一發票開獎後，如果有中獎「LINE 發票管家」會透過「LINE 發票管家」官方帳號推播財政部開獎通知，收到通知後打開「LINE 發票管家」，即可在發票明細頁開獎期別中，點擊上方「立即對獎」按鈕，立即對統一發票號碼獎。

傳送門：LINE 發票管家