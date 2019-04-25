發票怪獸 APP 養成遊戲結合發票對獎，還有全家購物金、威秀電影票可以抽！

2019-04-25 05:03:06 9M87

發票怪獸
發票對獎總是沒中嗎？今天跟大家分享這個「發票怪獸」發票對獎 APP，讓你每次對講都有驚喜！它是一款結合怪獸養成的發票對獎 APP，每次掃瞄發票，都是怪獸的養分來源，怪獸吃了不同屬性發票，會逐漸成長成不同樣貌，還有獨特的怪獸幣、怪獸商城、任務系統等額外獎勵，除了發票本身有無中獎之外，還多了許多額外的威秀電影票、全家超商好禮、特殊限量商品等獎品！

發票怪獸

△ 發票怪獸支援 iOS 及 Android 雙系統，到 Google Play、App Store 直接下載就可直接開啟啦！

發票怪獸

△ 開啟之後必須以手機號碼作為認證，輸入 5 位數認證碼之後，按下確認送出就可以登入啦～

發票怪獸

△ 在開始掃描發票前，輸入性別與生日，就可以開始囉！一開始怪獸是一顆蛋，坦白說有點回到「電子雞」的童年回憶中，看來得掃描第一張發票後，才能讓他孵化！於是 9M87 馬上掏出發票掃描（好久沒有那麼想要掃描發票了 XD）

發票怪獸

△ 果然第一張發票的「養分」馬上讓怪獸蛋孵化啦！還可以幫它取名，好不可愛～

發票對獎App

△ 馬上就有寶箱獎勵啦！打開是 100 元怪獸幣！

發票掃描APP

△ 怪獸幣可以在怪獸商城抽全家購物金、威秀電影票、特殊限量商品等，這些就是除了發票本身有沒有中獎之外，所提供的驚喜獎勵啦！

發票兌獎App推薦

△ 此外也會有特殊任務可以獲取怪獸紅利寶箱，像是掃描有指定字樣的發票等。而在我的頁面，可以查看怪獸的等級、體重、身高等，還有自己掃描的發票資訊、兌換券、怪獸幣等詳細的資料！把對發票遊戲化之後，我發現發票沒中之後好像不會像以往如此失落ＸＤ 因為至少還可以用全家禮券抽獎機會安慰自己啊！大家也趕快去把自己的發票怪獸養胖養壯吧！

下載：
發票怪獸（APPLE下載）
發票怪獸（GOOGLE下載）

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