發票拍立得 aifianShot 讓垃圾變黃金，掃一張發票給你台幣 1 元！

2018-11-08 09:27:56 9M87
aifianShot

上次分享發票集點王，沒兑中的發票可以再兑一次，造成熱烈的迴響，沒想到發票大家都如此喜愛，所以今天再來分享一款更厲害的「aifian」，它不是 APP 所以不用下載，全部流程直接在網頁上操作，aifian 掃描一張發票直接回饋新台幣 1 元！每月最高領 155 元，連兑獎都不用，直接掃描發票，就有錢領啦！我覺得這可能比 LINE 購物 1111 點狂抽猛送還輕鬆（誤）


aifianShot：https://www.aifian.com/aifian_shot.html

aifian
△ 進入上方的活動頁面後，第一件事情就是要註冊會員，建立一個帳戶啦，不然沒辦法紀錄你的回饋金，註冊完之後，記得到 Email 點擊認證信。

發票沒中怎麼辦

△ 認證之後，回到 aifian 並登入，找到 aifianShot，用力的點進去～就可以開始掃描發票囉！

發票對獎App

aifianShot 活動說明：

拍下你手中的電子發票，每張回饋新台幣 1 元。

規則： 
1. 限七日內（含當日）消費電子發票
2. 每日最多上傳 5 張
3. 每日前 50,000 張上傳成功之發票

常見問題：
問：上傳成功後多久會領到回饋？
答：發票上傳成功後，回饋兌換審查以財政部的資料庫為準，如審查成功回饋金將立即存進「我的回饋」。

問：要怎麼把錢領出來？
答：請至「個人設定」完成身分驗證，即可申請轉出回饋（最低 500 元）。

問：上傳後的發票我還可以對獎嗎？
答：可以。

發票廢物利用

△ 拍完照之後，回饋金馬上就進來啦！每天穩定輸出 5 張的話，一個月最高會有 155 元喔！但要把錢提領出來，最低提領金額要 500 元，換句話說最快要 4 個月後才能領錢出來，所以這邊沒辦法示範給大家看提領過程，因為我還累積不滿 500 元啦。

要提領的話，必須提供「銀行帳號」、「戶名」、「身份證」、「健保卡」介意個資的人，就不適合參加啦，發票舊式的長版發票不適用，已經存入載具的電子發票也不適用，資訊就分享到這邊啦，發票沒中不要先丟垃圾桶，一張至少還有 1 元可以賺喔！垃圾變黃金，積少成多囉～

發票拍立得 aifianShot：https://www.aifian.com/aifian_shot.html

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