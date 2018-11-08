上次分享發票集點王，沒兑中的發票可以再兑一次，造成熱烈的迴響，沒想到發票大家都如此喜愛，所以今天再來分享一款更厲害的「aifian」，它不是 APP 所以不用下載，全部流程直接在網頁上操作，aifian 掃描一張發票直接回饋新台幣 1 元！每月最高領 155 元，連兑獎都不用，直接掃描發票，就有錢領啦！我覺得這可能比 LINE 購物 1111 點狂抽猛送還輕鬆（誤）
aifianShot：https://www.aifian.com/aifian_shot.html
△ 認證之後，回到 aifian 並登入，找到 aifianShot，用力的點進去～就可以開始掃描發票囉！
aifianShot 活動說明：
拍下你手中的電子發票，每張回饋新台幣 1 元。
規則：
1. 限七日內（含當日）消費電子發票
2. 每日最多上傳 5 張
3. 每日前 50,000 張上傳成功之發票
常見問題：
問：上傳成功後多久會領到回饋？
答：發票上傳成功後，回饋兌換審查以財政部的資料庫為準，如審查成功回饋金將立即存進「我的回饋」。
問：要怎麼把錢領出來？
答：請至「個人設定」完成身分驗證，即可申請轉出回饋（最低 500 元）。
問：上傳後的發票我還可以對獎嗎？
答：可以。
△ 拍完照之後，回饋金馬上就進來啦！每天穩定輸出 5 張的話，一個月最高會有 155 元喔！但要把錢提領出來，最低提領金額要 500 元，換句話說最快要 4 個月後才能領錢出來，所以這邊沒辦法示範給大家看提領過程，因為我還累積不滿 500 元啦。
要提領的話，必須提供「銀行帳號」、「戶名」、「身份證」、「健保卡」介意個資的人，就不適合參加啦，發票舊式的長版發票不適用，已經存入載具的電子發票也不適用，資訊就分享到這邊啦，發票沒中不要先丟垃圾桶，一張至少還有 1 元可以賺喔！垃圾變黃金，積少成多囉～
發票拍立得 aifianShot：https://www.aifian.com/aifian_shot.html