LINE 雙 11 無限洗 LINE Point 大法，網友自製購物連結機器人，邊緣人神器！

2018-11-05 21:22:48 9M87
LINE 1111點

LINE 購物即日起至 11/9 23:59 止，推出「分享好友有機會拿 1111 點 LINE Points」，只要從活動網頁分享訊息，並且朋友點擊網址，就可以獲得一次抽獎機會，分享越多賺越多，最高可抽中 1111 點，但是邊緣人沒朋友怎麼辦？沒關係，社會邊緣王 9m87 幫大家挖出網友自製神器，就算你沒朋友也可以抽 LINE Points 抽到手軟！


LINE 購物：分享抽 LINE Points 活動網址

如何抽獎？
LINE Points

△ 點擊上方 LINE 購物活動網址，進入網頁點擊「立即分享賺點」，接著將選擇要傳送的 LINE 好友。

LINE 1111點

△ 傳送到對話視窗中，你會看到兩串網址，你的朋友點擊了「第二個比較長的網址」，你就能獲得一次抽 1111 點 LINE Points 的機會，但重點來了！跟 9m87 一樣沒朋友怎麼辦？洗洗睡不用抽了嗎？不，請繼續看下去～

邊緣人神器 - 購物連結機器人

LINE 1111點

△ 掃描 QR Code 將「購物連結機器人」加入好友，這個機器人的運作機制大概就是互助的概念，先將大家的連結放入資料庫，接著用抽獎的原理，我們幫別人點擊，別人也會幫我們點擊的概念，來辦到無限洗 LINE Points 的效果！

複製你自己的 LINE 購物連結

LINE互助群組

△ 接著打開與「LINE 購物連結機器人」的聊天視窗，並把上方提到的，比較長的「第二個」連結（分享給朋友的連結，忘記的可以往上滑），複製下來貼在機器人這邊，這樣機器人就自動記錄我們的連結啦！

LINE 1111點

△ 接著按下「抽」，機器人就會吐出別人的連結，這時候我們點擊下去，等於幫別人獲得一次抽獎機會。

LINE 1111點

△ 再回到「LINE 購物」（別搞錯，這邊要跳轉到 LINE 購物的聊天視窗），就可以發現有抽獎的訊息跳出啦！

購物連結機器人

△ 按下「試試手氣 GO」，就成功獲得 LINE Points 啦！如果你獲得 1111 點，那就恭喜你啦！

LINE購物

△ 最後在購物連結機器人的聊天視窗，按下「報告」，可以看到自己的連結被，點擊的情形、中獎的情形等。大樂透 16 億不知道有沒有機會，但是 LINE Points 一塊一塊慢慢賺是沒有問題的啦！

LINE 購物：分享抽 LINE Points 活動網址

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