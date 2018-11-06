MoShow 內建超過 80 種模版，一秒輸出輕快浪漫回憶短片 (iOS、Android)

2018-11-06 08:57:50 9M87
MoShow

之前分享過小影Quik 等影音剪輯 APP，大部分都是以影片編修為主，今天要分享的「MoShow」比較不同，主打「速成短片」，快速製作出充滿回憶的短片、情侶間浪漫生活記錄等，只要將照片匯入，就能快速產出音樂、特效都是專業級的短片！光是內建的豐富模板還有音樂，完全不輸自己花大把時間後製出來的影片啊～


MoShow - 投影片影片製作工具（Google Play下載）
MoShow - 投影片影片製作工具（App Store下載）

MoShow
△ 下載並安裝 APP 後，開啟 APP 並點擊最上方的「製作 MOSHOW」來新增照片，照片可以多選沒有問題。

浪漫影片產生器

△ 加入照片之後，下方共有超過 80 幾種的預設模板可以選擇，有輕快的、浪漫的、動感的等等各種風格應有盡有，這模板豐富的程度，應該是我目前看到前三名多的！大家可以一一體驗看看，哪些模板比較符合自己的短片風格，我個人覺得有不少模板，都是很適合在婚禮、告白等浪漫的場合播放的！

快速影片剪輯

△ 接下來是編輯，這裡的編輯可以新增每張照片的標題，或是新增、移除照片。

快速製作幻燈片

△ 當然照片的排序也是沒問題，可以上下滑動來調整。內建的免費音樂也相當豐富，有流行、電子舞曲、搖滾、嘻哈、民謠、鄉村、雷鬼、節慶等，總共有超過 50 首的音樂可以調整，音樂下方也有標示樂曲的速度及是否有人聲！

MoShow

△ 最後是輸出的比例調整，免費版的只能輸出 1:1 及 9:16，而且會有 MoShow 的浮水印，但小瑕不掩瑜，體驗完 MoShow 的預設模板跟音樂的豐富程度，就會覺得免費的這樣很可以啦！輸出影片長度 30 秒，免費版最長就是這個長度啦，若要更長就付費支持一下開發者吧～

照片輸出影片工具

△ 輸出後可以分享到 Instagram、FB、Messenger，按下更多，就能看到常用的 LINE、WhatsApp 等通通也都 OK！最後只能說，MoShow 是一款模板及音樂非常充足、可以快速產出浪漫、輕快等短片的 APP，非常適合想要臨時製作生活回憶錄的場合，短短幾秒內就能快速濾鏡、音樂、轉場一應俱全的影片！

MoShow - 投影片影片製作工具（Google Play下載）
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