【限時免費】Icecream Slideshow Maker PRO 3.49 幻燈片影片製作懶人工具

2019-08-07 06:20:08 哇哇

Icecream Slideshow Maker PRO

照片轉影片讓影像更加生動，若是能配上好聽的音樂，那欣賞影片的心情或許會更美好，Icecream Slideshow Maker PRO 就能輕鬆讓你製作幻燈片般的影片，專業版本正在限時免費當中，專業版有什麼優勢呢？免費版只有支援 20 張影像，專業版就沒有數量限制，輸出格式免費版的 WEBM 更多了 AVI、MP4 與 MOV，此外還能加入背景音樂，影片大小支援到 Full HD 1920x1080，而且支援兩台電腦的使用，若你剛好缺乏這樣的懶人工具， 趁此下載來收藏吧！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/icecream-slideshow-maker-pro-3-49/

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 從活動頁面點選 Downlaod Now Icecream Slideshow Maker Pro 3.49 就可以下載活動檔案。

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 活動檔案內有安裝檔案與序號，安裝版與免安裝版本可以到文末下載。

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 開啟軟體後若有出現軟體更新，跳過即可。從右下角 Settings 來啟動軟體。

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 點選 ACTIVATE PRO VERSION 之後將剛剛所取得的序號填入，點選ACTIVATE 啟動。

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 軟體介面有中文，不過是簡體中文，就算是用英文也不會太難，總之只是把要轉成影片的照片拖曳進去軟體之中即可。

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 照片拖曳進去之後就會呈現在列表中，拖曳可以直接調整順序，能調整的有照片秒數、轉場特效、字幕效果、影片大小、轉場秒數、添加音樂，之後設定輸出檔名與檔案格式，之後點選創建就會開始轉檔輸出囉！轉檔需要一些時間，就耐心等待吧！！！

Icecream Slideshow Maker PRO

△ 字幕功能很實用也很方便，雖然並不是真的上字幕，不過方便性很高。


△ 簡單實做示範一下，其實這麼花俏的轉檔我不愛啦～而且好像輸出話直沒有很好，而且專業版本還有浮水印，整個讓我三條線了啦 =.= |||！！


△ 其實我比較愛 4K Slideshow Maker 所製作的，效果只是簡單的 move 移動，免費而且支援 4K 輸出，看影片應該能明顯感受出差異吧！！

https://icecreamapps.com/Slideshow-Maker/

免安裝版：
Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（GOOGLE下載）
Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（1DRV下載）
Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（BANKUPLOAD下載）
Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（MEDIAFIRE下載）
Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（RAPIDGATOR下載）
Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（本站下載）
檔案大小：15.36 MB

安裝版：
Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（ICECREAMAPPS下載）
Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（GOOGLE下載）
Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（1DRV下載）
Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（BANKUPLOAD下載）
Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（MEDIAFIRE下載）
Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：20.77 MB

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