照片轉影片讓影像更加生動，若是能配上好聽的音樂，那欣賞影片的心情或許會更美好，Icecream Slideshow Maker PRO 就能輕鬆讓你製作幻燈片般的影片，專業版本正在限時免費當中，專業版有什麼優勢呢？免費版只有支援 20 張影像，專業版就沒有數量限制，輸出格式免費版的 WEBM 更多了 AVI、MP4 與 MOV，此外還能加入背景音樂，影片大小支援到 Full HD 1920x1080，而且支援兩台電腦的使用，若你剛好缺乏這樣的懶人工具， 趁此下載來收藏吧！

△ 從活動頁面點選 Downlaod Now Icecream Slideshow Maker Pro 3.49 就可以下載活動檔案。

△ 活動檔案內有安裝檔案與序號，安裝版與免安裝版本可以到文末下載。

△ 開啟軟體後若有出現軟體更新，跳過即可。從右下角 Settings 來啟動軟體。

△ 點選 ACTIVATE PRO VERSION 之後將剛剛所取得的序號填入，點選ACTIVATE 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

△ 軟體介面有中文，不過是簡體中文，就算是用英文也不會太難，總之只是把要轉成影片的照片拖曳進去軟體之中即可。

△ 照片拖曳進去之後就會呈現在列表中，拖曳可以直接調整順序，能調整的有照片秒數、轉場特效、字幕效果、影片大小、轉場秒數、添加音樂，之後設定輸出檔名與檔案格式，之後點選創建就會開始轉檔輸出囉！轉檔需要一些時間，就耐心等待吧！！！

△ 字幕功能很實用也很方便，雖然並不是真的上字幕，不過方便性很高。

△ 簡單實做示範一下，其實這麼花俏的轉檔我不愛啦～而且好像輸出話直沒有很好，而且專業版本還有浮水印，整個讓我三條線了啦 =.= |||！！

△ 其實我比較愛 4K Slideshow Maker 所製作的，效果只是簡單的 move 移動，免費而且支援 4K 輸出，看影片應該能明顯感受出差異吧！！

https://icecreamapps.com/Slideshow-Maker/

免安裝版：

Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（GOOGLE下載）

Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（1DRV下載）

Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（BANKUPLOAD下載）

Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（MEDIAFIRE下載）

Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（RAPIDGATOR下載）

Icecream Slideshow Maker Pro 3.49.7z（本站下載）

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安裝版：

Icecream Slideshow Maker 3.49.exe（ICECREAMAPPS下載）

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