Cinepic 是一款可以將影片、照片分隔成 2~8 窗格的 App，不像 Quik、小影是比較偏向影片剪輯類型的 App，Cinepic 的影片效果，比較像是 Instagram 九宮格的照片，在每一個九宮格中，可以分別塞入影片及照片，一次可以將好幾張照片用窗格的方式輪流播放，最後加入配樂就會形成一個風格獨特，上傳到 IG、FB 就是一個很吸眼球的回憶短片啦！
Cinepic（Google Play下載）
Cinepic（App Store下載）
△ 進入 Cinepic 之後，第一件事情，當然就是加入素材啦～首先要加入的素材是「背景圖片」，「背景圖片」指的意思是 Cinepic 會將這個圖片裁切為 2~8 等份，再將之後的照片，一一塞入這 2~8 個窗格中，是不是聽起來有點霧煞煞，沒關係繼續看下去就會知道啦！
△ 選完「背景圖片」之後，就是選擇窗格啦，也就是要將「背景圖片」切割成幾格，共有 2~8 格，至於要選幾個，可以根據你要呈現幾張照片而定，你有 4 張照片要分享，就選 4 格，以此類推....選擇玩窗格之後，再將要分享的影片及照片，用拖曳的方式，拉到上方的窗格中就可以啦！
△ 最後再選擇照片即可，可以新增錄音及歌曲，也可以從現有的音樂資料庫中加入，確定全都調整完畢之後，點擊右下角的功能選單，並選擇「分享」，就可以將製作好的短片儲存到相簿中啦！當然也支援直接上傳到 IG、FB，這樣就不用占用到自己手機的空間啦～
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