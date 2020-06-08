iPhone 下載 YouTube 影片

iPhone 如何下載 YouTube 影片？甚至是下載 FB、IG 等其它影片？今天要跟大家分享的 App 是影片管家，影片管家除了基本的影片下載外，還支援影片背景播放，因此可以將下載後的影片作為音樂播放器。同時，影片管家同時也是一款影片編輯器，能夠匯入影片編輯、編輯下載的影片，將影片旋轉、影片剪輯、影片加速、影片音量調整等。功能相當強大，iPhone 的使用者建議可以下載起來。Android 可以參考：Nova 全能影片下載器，輕鬆下載 IG、FB 等社交網站影片！

iPhone 下載 YouTube 影片

影片管家在 App Store 中就可免費下載，獲得 4.8 顆星的高評價。目前只能在 iOS 平台下載，Android 系統的使用者可找其它替代 App。

影片管家

完成下載後，只需要複製影片網址，進入影片管家 App 後，系統就會自行偵測連結，連手動貼上都不用啦！這邊小編用 YouTube、FB 及 IG 連結都可以成功下載，官方文件寫明 Google Drive、Dropbox、iCloud 等也都支援，大家可以自己嘗試看看~

iPhone 下載 FB 影片教學

偵測完成後，點擊 Download 即可下載影片。此時就可以直接點擊影片播放啦，你可以試著在播放影片的同時，跳出去滑 FB 或其它操作，此時影片不會中斷播放，因此可以做為聽音樂 App 使用。

iPhone 下載 Instagram 影片

若你想要對影片進行編輯，也可直接透過影片管家來剪輯、調速、旋轉或調整音量，當然你也可以匯入手機中的影片編輯，格式上支援：mov, mp4, mpv, 3gp, mkv, rm, rmvb, wmv, flv, avi, mpg, mpeg, dat, vob, asf, m4v, ts 等。

簡單說，若你有剪影片、下載影片、背景播放音樂其中一個需求，下載影片管家就值回票價啦！

下載：
影片管家（App Store 下載）

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