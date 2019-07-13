手機遇到要下載影片時你都用哪一款 APP 呢？今天來跟大家分享這款 Nova 全能影片下載器，可以下載常見的網站影片，像是 Facebook、Instagram、Twitter 等常見的社群網站， 目前這款 APP 只支援 Android 系統，跟一般影片下載工具一樣，只要複製網址，就能開始下載影片囉，如果你目前手機裡面沒有任何一款下載影片的 APP，趕快把這款裝起來吧～iPhone 下載影片可以參考：DManager Browser & Documents 下載 YouTube 影片，iPhone 使用者不再苦惱！

△ 目前這款 APP 只有 Android 系統，直接打開 Google Play 商店就可以下載到手機中，下載之後打開 APP 可以看到幾個支援的網站，像是Facebook、Instagram、Twitter、IMDb、Dailymotion、Vimeo 等常見的網站。

△ 這邊我就拿 Facebook 來做示範，找到 Facebook 影片之後將影片網址複製下來。

△ 接著打開「Nova 全能影片下載器」，把剛剛複製的網址貼上，這時候按下播放，「Nova 全能影片下載器」就會偵測到影片的下載位置，偵測到下載位置之後，允許存取裝置上的媒體權限，然後再按下「下載」就完成囉。

△ 「Nova 全能影片下載器」內建播放器，下載完成後的影片會被歸類在下載頁面中，不只下載的影片，手機裡面現有的影片也可以看到。

△ 設定頁面可以設定詳細的細節，包含下載位置、只透過 Wi-Fi 下載、下載加速模式、可同時下載的影片數量、將廣告封鎖等，比較可惜的是這款Nova 全能影片下載器「不支援」YouTube，但除此之外大部分的網站都支援，如果你正在尋找一款影片下載 APP 不妨參考這款免費的全能影片下載器吧～

下載：

Nova 全能影片下載器（Google Play 下載）