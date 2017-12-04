【iOS 密技】 Workflow 看到 Instagram 喜歡的照片，除了截圖可以怎麼下載？

2017-12-04 10:16:01 9M87
Apptore workflow 教學 下載 Instagram 連結

Workflow 是一款自動化機器人，可以把多個複雜的動作簡化成一個按鍵，本來是需要付費的 App，後來因為實在太強大了，直接被蘋果收購，現在可以免費下載啦，本篇正是要運用 Workflow 的腳本來一鍵下載 IG 照片，但像我們一般的市井小民要自己建立腳本是有難度的，所以這邊也準備了製作好的腳本，一鍵複製所有腳本流程，輕鬆達到 IG 照片一鍵下載。

Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow Instagram 腳本：這邊請

Apptore workflow 教學 下載 Instagram 連結
△ 先到 App store 下載 Workflow，安裝完後點擊上方 Workflow Instagram 腳本連結。

GET WORKFLOW 腳本下載

△ 點擊 「GET WORKFLOW」> 「打開」>「DONE」

Workflow Instagram 腳本

△ 這時候就會看到黃色的 Instagram 腳本被建立完成

Workflow 加到Widget 加入小工具

△ 到桌面 3D Touch 用力點擊 Workflow，選擇右上方「加入小工具」。

用Workflow 下載 Instagram Download

△ 這時候就可以在 Widget 控制欄位看到黃色的 Instagram Download，這時就可以開啟 IG，找到想下載的照片，複製連結。

Workflow 教學 Instagram 照片下載

△ 連結複製後，回到 Widget 點擊黃色的 Instagram Download，再按 Run Workflow，就會看到照片開始下載！

用Workflow 下載 Instagram 照片

△ 點擊好讓 Workflow 取用照片，就可以儲存囉！回到相簿，照片已經下載好了～

Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow Instagram 腳本：這邊請

更多資訊請參考：
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

【iOS 密技】 Workflow 看到 Instagram 喜歡的照片，除了截圖可以怎麼下載？ 相關文章


訪客留言

【iOS 密技】 Workflow 看到 Instagram 喜歡的照片，除了截圖可以怎麼下載？ 參考資料

Workflow腳本：Instagram 影片與照片下載工具 | 瘋先生 ...
還在困擾要怎麼下載 Instagram 上的照片或是影片嗎？不需越獄或是其它第三方 APP ，只需要透過本篇 Workflow 的 IG（Instagram） 下載腳本就能達成。
《Workflow》讓 iPhone 簡單下載 YouTube 影片 &amp; 音樂
如果是 Mac 使用者一定聽過 Automator，而《Workflow》就等於是在 iOS 上的 AutomRead More ... 《Workflow》讓 iPhone 簡單下載 Instagram 照片 Live Photo 自製超帥解鎖畫面 Share. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr Email ...
Workflow中文教學：YouTube影片下載器 - 蘋果仁 - 你的科技媒體 ...
Workflow工具分享推薦：分享照片 後自動刪除，不用再跑到相簿一個一個刪了 Workflow工具分享推薦：下載 Instagram 圖片的小程式 分享此文： 分享到 Twitter(在新視窗中開啟) 按一下以分享至 Facebook(在新視窗中開啟 ...
Workflow教學：直接透過iOS下載YouTube影片與音樂技巧 | 瘋先生 ...
Workflow 被蘋果收購後，這套iOS上最知名自動機器人腳本神器就正式讓不少用戶注意，不過這套工具有什麼作用呢？本次教學就要帶你瞭解在免越獄環境底，可透過 Workflow 就能直接下載 YouTube 影片與轉成音樂檔。
【Workflow 教學】iOS 一鍵將影片轉換成 MP3、M4A 音樂格式 - ...
上回提及利用 Workflow 下載 YouTube 的影片，那麼如何能快速將影片變成一首歌，或者純聲音的檔案？Workflow 同樣能辦到，利用 Workflow 我們可以將影片轉檔成 MP3 檔案或 M4A 檔案，還可以在 LINE、WhatsApp、Email 分享給朋友。
[iPhone/iPad教學] iOS知名自動機器人腳本神器「Workflow」 | 瘋 ...
Workflow在2015年榮獲蘋果的最佳創意App工具，不曉得大家是否有注意到這款工具到底再做什麼用呢？Workflow可以說是一款自動運作的腳本工具，只要你邏輯夠好，將工作流程排列出來，並寫成腳本，系統就會自動幫你執行，可以讓你節省了不少時間，今天來 ...
15年ERP維護/規劃/備份/建置/應用經驗分享-1分鐘裝好WFERP用戶端 ...
這兒教您 1分鐘就裝好 這兒所談的ERP系統是指鼎新WORKFLOW ERP 屬於 鼎新電腦版權所有! 這兒談的是USER端喔 ... 免程式，instagram多張照片下載 [筆記][MSSQL]在2008版本中的分頁技巧 監測伺服器狀態-失聯時發MAIL通知 安怎乎目珠 ...
開始使用 SharePoint Server 2013 工作流程
SharePoint 2013 工作流程平台採用新的 工作流程管理員 服務。工作流程管理員 是建置在 Windows Workflow Foundation 之上。而 Windows Workflow Foundation 為 .NET Framework 4.5 的一部分。 下圖說明 SharePoint 2013 Workflow 平台技術堆疊。
Workflow：史上最強iOS App自動化機器人上手教學與免費下載｜數 ...
Workflow可以幫助用戶在不同應用之間快速執行複雜的操作，像是：一鍵導航至最近咖啡廳、一次下載網頁上的所有圖片等。而今天蘋果宣布收購該App，本文整理使用教學。
Workflow 史上最強 iOS App 自動化機器人上手教學與免費下載
他可以自動幫你： 把照片變成動畫 把網頁轉成 PDF 分享的步驟自動化 快速把你剪貼的資料同步到你常用的 Dropbox、郵件或 Evernote 等不同服務 「 Workflow 」內建 100 種以上的指令動作，我們可以隨意組合，創造出屬於自己的自動機器人。