Workflow 是一款自動化機器人，可以把多個複雜的動作簡化成一個按鍵，本來是需要付費的 App，後來因為實在太強大了，直接被蘋果收購，現在可以免費下載啦，本篇正是要運用 Workflow 的腳本來一鍵下載 IG 照片，但像我們一般的市井小民要自己建立腳本是有難度的，所以這邊也準備了製作好的腳本，一鍵複製所有腳本流程，輕鬆達到 IG 照片一鍵下載。
Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow Instagram 腳本：這邊請
△ 點擊 「GET WORKFLOW」> 「打開」>「DONE」
△ 這時候就會看到黃色的 Instagram 腳本被建立完成
△ 到桌面 3D Touch 用力點擊 Workflow，選擇右上方「加入小工具」。
△ 這時候就可以在 Widget 控制欄位看到黃色的 Instagram Download，這時就可以開啟 IG，找到想下載的照片，複製連結。
△ 連結複製後，回到 Widget 點擊黃色的 Instagram Download，再按 Run Workflow，就會看到照片開始下載！
△ 點擊好讓 Workflow 取用照片，就可以儲存囉！回到相簿，照片已經下載好了～
Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow Instagram 腳本：這邊請
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