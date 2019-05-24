iPhone 充滿電提醒，捷徑充電小幫手幫你留下每次充電紀錄

2019-05-24 09:09:15 9M87

iOS 捷徑

iPhone 充電不知道何時會充飽嗎？今天來跟大家分享這款 iOS 捷徑「充電小幫手」可以讓你紀錄 iPhone 每次充電的情形，甚至可以根據歷史充電紀錄預測充電時間等，只需要下載捷徑 APP 加上本文分享的腳本，就可以輕鬆查看 iPhone 充電資訊啦！包含充電速度、起始電量、充電時間等，想要多了解自己 iPhone 充電情形的人，趕快將這個腳本收下來吧！其 iPhone 腳本你也可以參考： iPhone 捷徑查電池健康度，電池老化紀錄一看就懂！

充電小幫手

△ 點擊文末的腳本連結，並按下「取得捷徑」，請注意手機已安裝「捷徑」APP 之後，才能成功取得。按下執行之後，會有一個設定捷徑的介面跑出來，這邊的第二條「電量大於多少時提醒我不充電」預設是 85，看起來有點饒口，我簡單說就是「電量要大於幾 % 」才可以開始充電紀錄。如果你目前手機是 95%，但預設是 85% 就無法進行充電紀錄，所以如果你習慣回家都插上電，不管幾 % 都可以進行紀錄的話，就把這個數值調到 99 即可。

iOS 捷徑

△ 接著點擊一下捷徑，將 iPhone 插上電源之後，就可以按一下充電小幫手，並點擊「開始充電」啦 ( 初次使用不會有充電紀錄 )，然後點擊「好」

iOS捷徑腳本下載

△ 因為第一次充電的關係，系統沒辦依據「充電紀錄」( 第一次沒有充電紀錄 ) 判斷充電時間，因此可以設定定時提醒，充滿電之後它就會提醒啦！

iPhone 充飽電提醒

△ 開始之後，就可以插著手機去做自己的事情啦，接下來只要等充飽電就好囉，這個充電小幫手捷徑也支援 Widget 小工具，新增到小工具之後，直接就可以查看充電情形、起始電量、充電速度、預計完成時間等。充電紀錄如果越多，預計完成的準確度就會越高～拿 iPhone 的朋友，趕快每人都下載起來吧！

捷徑載點：這邊請
充電小幫手腳本：這邊請

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