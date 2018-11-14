不管有沒有上班，每一餐要吃什麼，我想是每個人都很煩惱的問題吧！？現在 iOS 的捷徑 App 又多一個功用了，一個按鍵就能隨機挑選一個用餐類別，包含：拉麵、泰式、越式、披隡等料理，再依照類別挑選出周圍 10 公里內的推薦餐廳，再結合 Google 地圖，馬上就可以去吃啦！以後跟同事就用這個來決定要吃什麼，不用再煩惱啦！立馬來看看如何辦到的～
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等下吃什麼腳本下載：這邊請
△ 接著打開捷徑 App，點擊一下剛剛的等下吃什麼，就會跳出如上圖的提示，它會先隨機跳出一個類別，像上面就是越南菜及泰式料理，如果不喜歡這些類別，就點擊「再試一次」，直到跳出的類別，是你想吃的為止。
△ 找到自己想吃的類別之後呢，按下「搜尋附近的...」，然後允許捷徑使用地理位置資訊。
△ 就會跳出附近所有該類別的推薦餐廳，會顯示餐廳名稱、地址及公里數，找到喜歡的店之後，直接點擊就會跳轉到 Google 地圖，接著就可以出發吃飯啦！是不是非常方便呢，以後決定要吃什麼，也可以是幾秒鐘就解決的事情！趕快下載來看看，你家裡附近有沒有什麼未發掘的美食呢？
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