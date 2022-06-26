你也是有在使用 bilibili 網站的人嗎？那麼你知道如何輕鬆下載 B 站上的影片嗎？就讓我們透過 iOS 的 bilibili 影片下載捷徑腳本幫你輕鬆搞定！bilibili 是一個類似 YouTube 的影音網站，又有嗶哩嗶哩、B 站等常見稱號，bilibili 可以像 YouTube 一樣觀看電影、MV、動漫、科技、遊戲等影片，現在只要透過 iOS 的 bilibili 影片下載捷徑腳本，就能一鍵下載 B 站上的任何影片，就讓我們往下看怎麼操作吧！更多好用的 iOS 捷徑，可參考這篇：IG 捷徑下載腳本！

bilibili 影片下載捷徑使用教學

想取得 bilibili 影片下載捷徑，請先點選 bilibili 影片下載捷徑連結，按下「取得捷徑」>「加入捷徑」。

接著我們就能在捷徑 App 中，看到 bilibili 影片下載捷徑。

接下來，我們便可前往 bilibili 網站點選「分享」>「bilibili 影片下載」，bilibili App 則是點選「分享」>「更多」>「bilibili 影片下載」。

第一次下載時捷徑會要你同意許多東西，一直按「允許」就對了，接著我們就能選擇你要下載的 bilibili 影片畫質，共有流暢 360P、高清 1080P、影片封面讓你選擇。

影片下載完成後，請點選「退出」，接著只要開啟你的相簿 App 中就能看到你下載的 bilibili 影片，直接點開就能觀看囉！使用 iPhone 手機的朋友，想下載 bilibili 影片卻沒有好工具的話，不妨試試這個方便的 bilibili 影片捷徑腳本吧！

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