【iOS 密技】 開車族看過來，iPhone 一鍵查油價就是這麼直覺快速！

2018-11-07 09:03:01 9M87
iPhone 查油價

iOS 一款 APP 可以抵 10 個不是沒有原因的，像是之前分享過的「iOS 捷徑影片一鍵轉成 GIF，免安裝其它 APP」、「如何用捷徑調整 iPhone 照片尺寸，批次調整好容易」等都是，今天要分享的是開車族絕對會覺得非常實用的，iPhone 一鍵「油價查詢」，支援中油及台塑，不管 92、95 還是 98 甚至是超級柴油，外加下周的油價預測漲跌都給你啦！全部都是一個按鍵就能完成的事情，讓加油前的詢價更直覺、更快速！有開車的朋友，趕快把這個超實用的 iPhone 捷徑收下吧～


iPhone 捷徑載點：Shortcuts（App Store下載）
查油價腳本：台塑點我中油點我


iPhone 查油價

△ 最重要的先說，手機一定要先安裝「捷徑」這個 APP，才能夠取得捷徑 ( 載點都在上面，幫你準備好啦 )，不然你怎麼按下上圖的「取得捷徑」都會撲空喔！成功取得捷徑之後，回到自己的捷徑 APP，找到剛剛存下來的中油油價腳本

iPhone捷徑 腳本下載

△ 甚至連捷徑 App 都不用打開，一直往又滑，來到小工具的頁面，點一下中油油價這個捷徑中的小工具，同樣可以達到查詢油價的效果喔！

iPhone捷徑中油油價

△ 點擊之後，讓捷徑讀取一下，大概 5 秒內的時間，就會跑出上列的結果啦！是不是非常直覺又快速呢？我個人覺得開車族都應該有一個，因為在加油前，花個幾秒鐘的時間，點一下這個腳本，就可以知道大概油價，若剛好下禮拜降價，又可以省下一點零用錢，多喝幾杯咖啡也是不錯啦～

iPhone 捷徑載點：Shortcuts（App Store下載）
查油價腳本：台塑點我中油點我

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