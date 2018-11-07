iOS 一款 APP 可以抵 10 個不是沒有原因的，像是之前分享過的「iOS 捷徑影片一鍵轉成 GIF，免安裝其它 APP」、「如何用捷徑調整 iPhone 照片尺寸，批次調整好容易」等都是，今天要分享的是開車族絕對會覺得非常實用的，iPhone 一鍵「油價查詢」，支援中油及台塑，不管 92、95 還是 98 甚至是超級柴油，外加下周的油價預測漲跌都給你啦！全部都是一個按鍵就能完成的事情，讓加油前的詢價更直覺、更快速！有開車的朋友，趕快把這個超實用的 iPhone 捷徑收下吧～
iPhone 捷徑載點：Shortcuts（App Store下載）
查油價腳本：台塑點我、中油點我
△ 甚至連捷徑 App 都不用打開，一直往又滑，來到小工具的頁面，點一下中油油價這個捷徑中的小工具，同樣可以達到查詢油價的效果喔！
△ 點擊之後，讓捷徑讀取一下，大概 5 秒內的時間，就會跑出上列的結果啦！是不是非常直覺又快速呢？我個人覺得開車族都應該有一個，因為在加油前，花個幾秒鐘的時間，點一下這個腳本，就可以知道大概油價，若剛好下禮拜降價，又可以省下一點零用錢，多喝幾杯咖啡也是不錯啦～
iPhone 捷徑載點：Shortcuts（App Store下載）
查油價腳本：台塑點我、中油點我