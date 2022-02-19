B23Downloader

想下載 Bilibili 站上的影片、直播、漫畫、動畫不知道怎麼下載嗎？最近小編發現 B23Downloader 這款 B 站萬用下載工具，下載後只要輸入網址，就可以輕鬆下載，整個 APP 非常簡單，沒有什麼複雜的功能，就連歷史記錄也沒有，單純就是一個非常簡單、萬用的 B 站下載工具，常逛 B 站的朋友非常推薦收下唷，不過個下載器目前僅限於 Windows 系統，如果你是 Mac 系統，可以用「終極視頻下載器」Chrome 外掛來下載 B 站影片。

B 站影片下載

文章後方有準備載點，點擊進去下載解壓縮後，不需要安裝即可開啟 B23Downloader，開啟後右上方有欄位可以貼上網址。

B 站動漫下載

不論是 B 站直播、影片、動漫等通通可以下載。

Bilibili 影片下載

貼上連結後，B23Downloader 會分析連結來源內的媒體，還可以選擇要下載的畫質，下方則是儲存檔案的位置。

bilibili 直播下載

點擊下載後就會開始下載檔案啦，下載速度非常快，我個人覺得相當好用，以下為支援的 URL：

  • 使用者投稿類影片連結，不支援互動影片
  • 劇集（番劇，電影等）連結，暫不支援活動頁連結如「天氣之子」B 站正在熱播！
  • 課程類影片連結
  • 直播連結
  • 直播活動頁，如 Aimer 線上演唱會“Walpurgis”
  • 漫畫連結，暫不支持Vomic
  • b23.tv 影片連結，b22.top 漫畫連結

https://github.com/vooidzero/B23Downloader

免安裝版：
B23Downloader 0.9.5.6.7z（GOOGLE下載）
B23Downloader 0.9.5.6.7z（1DRV下載）
B23Downloader 0.9.5.6.7z（MEDIAFIRE下載）
B23Downloader 0.9.5.6.7z（RAPIDGATOR下載）
B23Downloader 0.9.5.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：8.50 MB

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