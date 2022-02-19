想下載 Bilibili 站上的影片、直播、漫畫、動畫不知道怎麼下載嗎？最近小編發現 B23Downloader 這款 B 站萬用下載工具，下載後只要輸入網址，就可以輕鬆下載，整個 APP 非常簡單，沒有什麼複雜的功能，就連歷史記錄也沒有，單純就是一個非常簡單、萬用的 B 站下載工具，常逛 B 站的朋友非常推薦收下唷，不過個下載器目前僅限於 Windows 系統，如果你是 Mac 系統，可以用「終極視頻下載器」Chrome 外掛來下載 B 站影片。

文章後方有準備載點，點擊進去下載解壓縮後，不需要安裝即可開啟 B23Downloader，開啟後右上方有欄位可以貼上網址。

不論是 B 站直播、影片、動漫等通通可以下載。

貼上連結後，B23Downloader 會分析連結來源內的媒體，還可以選擇要下載的畫質，下方則是儲存檔案的位置。

點擊下載後就會開始下載檔案啦，下載速度非常快，我個人覺得相當好用，以下為支援的 URL：



使用者投稿類影片連結，不支援互動影片

劇集（番劇，電影等） 連結 ，暫不 支援 活動頁 連結 如「天氣之子」B 站正在熱播！

，暫不 活動頁 如「天氣之子」B 站正在熱播！ 課程類 影片連結

直播連結

直播活動頁，如 Aimer 線上演唱會“Walpurgis”

漫畫連結，暫不支持Vomic

b23.tv 影片連結，b22.top 漫畫連結

免安裝版：

B23Downloader 0.9.5.6.7z（GOOGLE下載）

B23Downloader 0.9.5.6.7z（1DRV下載）

B23Downloader 0.9.5.6.7z（MEDIAFIRE下載）

B23Downloader 0.9.5.6.7z（RAPIDGATOR下載）

B23Downloader 0.9.5.6.7z（MEGA下載）

檔案大小：8.50 MB