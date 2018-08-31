免費下載影片有超多方式，可以安裝 App、可以使用專用工具、可以在網址前加幾個字，今天要分享一個線上下載影片服務 Videofk，主要優勢是可以下載多個常見影片來源，過程中不需要登入及註冊會員，只需要將影片網址貼上，就可以完成影片下載，支援的影片來源包含：YouTube、Facebook、Instagram、Tumblr、Twitter、Vimeo、VK、TED、Dailymotion、微博、美拍、愛拍、Wikia、Aparat、Vlive、Imgur、Liveleak、1tv、Bilibili、快手、梨視頻、V1 等 22 種常見影片來源，我想這些影片來源絕對非常足夠我們使用啦！
△ 直接將要下載的影片貼上白色搜尋欄位就完成啦！這邊就用 YouTube 來做示範，貼上按下又方的放大鏡後，若成功的話，下方會跑出影片的預覽圖，中央會有個下載鍵。
△ 若貼上的連結是播放清單也沒問題，Videofk 會將撥放清單內所有的影片縮圖列出，可以逐一挑選下載，也支援一鍵全部下載，上方綠色的 Download all videos 按下去即可~
△ 按下影片縮圖中央的下載鍵後，瀏覽器會直接開啟一個新視窗，並播放該影片，這時只要對著影片畫面點及右鍵，就可以將影片令存新檔到電腦中啦！！是不是很容易呢，這麼好用的線上影片下載工具，個人覺得很適合新增到瀏覽器書籤中隨時使用啊！videofk 具有容易操作的特性，年紀比較大的長輩或爸爸媽媽們絕對也會用！
Videofk：https://www.videofk.com/
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