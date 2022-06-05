Fatkun

看到網頁有圖片想要下載，一張一張另存新檔太麻煩？有沒有更快的方法？最近小編一個不錯的 Chrome 外掛 Fatkun 批量下載圖片，可以說是目前用過前幾名的工具，使用非常直覺，一鍵下載網頁所有圖片，還可以自訂大小、檔案名稱，批次處理非常方便，非常推薦有下載圖片需求的朋友，非常推薦收下唷。如果這款外掛臨時失效，你可以用 Extract.pics 來頂一下。

網頁圖片下載工具

首先先到 Chrome 將「Fatkun 批量下載圖片」外掛新增到你的瀏覽器當中，連結小編放在文章最後方。

IG 照片一鍵下載

新增完畢後，就可以看到瀏覽器有上方有 Fatkun 批量下載圖片圖示，點擊之後可以看到「當前頁面」、「所有頁面」下載選項，也就是說 Fatkun 可以下載多個頁籤裡的內容，並非只有單一頁籤的圖片可以下載。

網頁圖片下載工具

小編點擊「下載當前頁面」後就可以看到 Fatkun 已經載入目前網頁中的所有圖片啦，這裡可以初步取消選取不想下載的圖片，像是有些 LOGO、icon 的不要就可以取消掉，確認之後按下上方下載就會全部儲存到電腦了，真的非常快速。

Fatkun

如果你對圖片的長寬有要求，也可以預先設定好。

一鍵下載網頁圖片

下載的圖片沒有壓縮檔，因此如果你選擇 30 張照片，就會連續進行 30 次下載，圖片就會依依被儲存到電腦中啦！連結小編準備在下方，有需要的朋友請收下啦。

傳送門：Fatkun 批量下載圖片

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