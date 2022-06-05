看到網頁有圖片想要下載，一張一張另存新檔太麻煩？有沒有更快的方法？最近小編一個不錯的 Chrome 外掛 Fatkun 批量下載圖片，可以說是目前用過前幾名的工具，使用非常直覺，一鍵下載網頁所有圖片，還可以自訂大小、檔案名稱，批次處理非常方便，非常推薦有下載圖片需求的朋友，非常推薦收下唷。如果這款外掛臨時失效，你可以用 Extract.pics 來頂一下。

首先先到 Chrome 將「Fatkun 批量下載圖片」外掛新增到你的瀏覽器當中，連結小編放在文章最後方。

新增完畢後，就可以看到瀏覽器有上方有 Fatkun 批量下載圖片圖示，點擊之後可以看到「當前頁面」、「所有頁面」下載選項，也就是說 Fatkun 可以下載多個頁籤裡的內容，並非只有單一頁籤的圖片可以下載。

小編點擊「下載當前頁面」後就可以看到 Fatkun 已經載入目前網頁中的所有圖片啦，這裡可以初步取消選取不想下載的圖片，像是有些 LOGO、icon 的不要就可以取消掉，確認之後按下上方下載就會全部儲存到電腦了，真的非常快速。

如果你對圖片的長寬有要求，也可以預先設定好。

下載的圖片沒有壓縮檔，因此如果你選擇 30 張照片，就會連續進行 30 次下載，圖片就會依依被儲存到電腦中啦！連結小編準備在下方，有需要的朋友請收下啦。

傳送門：Fatkun 批量下載圖片