iOS 13 更新

這幾天你有被 iPhone 11 洗版嗎？先別管 iPhone 了，iOS 已經開放更新了，來看看 iOS 13 有哪些新功能吧，今天小編幫大家整理了 10 個 iOS 13 最大的功能改變，但是我想先跟大家說先看看就好，不要搶快把自己的手機更新到 iOS 13，歷年來剛推出得新版本都會發生一些嚴重災情，如果你還是執意要更新，請務必一定要記得備份你的手機喔！

取消下載限制

不知道大家有沒有印象，以前在下載 App 時，只要檔案大小超過 150MB 就只能用 Wi-Fi 連線下在，更新之後，出門在外沒有 Wi-Fi 也可以輕鬆用行動網路下載啦！

深色模式

iOS 13 內建地圖

△ 深色模式整合到系統中，各種 App 開啟時，可以更有一致性的使用深色模式，透過 API 讓第三方開發者在自己的 App 中使用「深色模式」，除了眼睛比較不會疲勞之外，對於 OLED 螢幕來說也相對省電。

提醒事項功能升級

升級過後的提醒事項，可以讓我們更容易建立、整理提醒事項。快速工具列可新增日期、時間、地點、旗標、照片及掃描的文件。Siri 還會建議可能要新增的提醒事項，像是當你在「訊息」中規劃行程時，建議我們建立提醒事項。

人像模式升級

iOS 13 更新

△ 升級後的人像模式可變化「人像光線」中的光線強度，以虛擬方式調整每種「人像光線」效果的位置與強度，讓你就像攝影棚的攝影師一樣。另外也新增一個黑白效果。

全新相簿

iOS 13 深色模式

△ 更具彈性的相簿，會幫我們精選每天、每年、每月的照片，還有重新設計的照片顯示方式，以裝置上的機器學習，聰明地隱藏類似照片並減少雜亂內容，例如移除螢幕快照與收據，讓我們更沉浸在回憶中。

Memoji 有更多配件

Memoji 會自動成為貼圖包出現於鍵盤內，在「訊息」、「郵件」及第三方 app 中都可以使用。Memoji 可用於通訊錄的大頭貼顯示。

內建影片編輯

iOS 13 深色模式

△ 以前內建的編輯功能只適用於照片，現在影片可以啦，像是在照片上使用的旋轉、裁切及自動增強等，通通可以用來編輯影片，影片剪輯支援 iPhone 拍攝的所有影片格式，包括 60 fps 的 4K 影片以及 240 fps 的 1080p 慢動作影片。經過簡化的編輯體驗，例如調整刻度盤、套用編輯效果等，讓剪起影片更加輕鬆。

AirPods 可同時配對 2 副

現在一台 iPhone 可以連線兩台 AirPods，朋友想要跟你聽一樣的音樂，也沒有問題！

3D 內建地圖

iOS 13功能整理

△ 徹底重新打造的全新地圖，更真實呈現道路、海灘、公園和建築物等的細節，能以 360 度移動觀看、順暢瀏覽街道，以彷彿身歷其境的 3D 體驗探索各個城市。不過我想此目前還是以美國為主，台灣的話...就在等等吧！

捷徑 App 更強大

「捷徑」App 現在直接內在 iOS 系統中，可透過 Siri 搭配許多 App 使用，以更口語的方式使用捷徑，像是告訴 Siri 「從XXX叫外送」( XXX 為你建立的捷徑 )，Siri 會立即調出先前曾經訂餐的餐廳列表，並列出每家餐廳愛吃的菜色。

捷徑應用：


https://www.apple.com/tw/ios/ios-13/features/

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