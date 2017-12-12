Workflow 個人化的腳本，使得同一個 App，不同使用者會有不同的用法，之前介紹過 Instagram、Youtube、iPhone 示意圖等玩法，這次要分享的是要如何透過 Workflow 做到以圖搜圖的功能，因為在一般情況下，直接開啟瀏覽器沒辦法用圖片搜尋圖片，要尋找類似的圖片就必須用電腦才能，現在透過 Workflow 也能輕鬆辦到了！
Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 以圖搜圖腳本：這邊請
△ 打開後直接點擊 ▷ 播放鍵，開始運行腳本，會被引導到相簿選擇照片，選擇照片後就會開啟瀏覽器搜尋結果。
△ 往下滑點擊「顯示更多結果」，類似的圖片就出現了！
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