【iOS 密技】 Workflow 突破限制，讓手機也能用以圖片搜尋

2017-12-12 10:12:37 9M87
Workflow 教學 腳本 應用 以圖搜圖

Workflow 個人化的腳本，使得同一個 App，不同使用者會有不同的用法，之前介紹過 InstagramYoutubeiPhone 示意圖等玩法，這次要分享的是要如何透過 Workflow 做到以圖搜圖的功能，因為在一般情況下，直接開啟瀏覽器沒辦法用圖片搜尋圖片，要尋找類似的圖片就必須用電腦才能，現在透過 Workflow 也能輕鬆辦到了！

Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 以圖搜圖腳本：這邊請

Workflow 教學 腳本 應用 以圖搜圖
△ 點開腳本連結後，點擊 GET WORKFLOW 下載，並點擊打開。（須先安裝 Workflow App）

手機上用圖片找圖片 Google圖片

△ 打開後直接點擊 ▷ 播放鍵，開始運行腳本，會被引導到相簿選擇照片，選擇照片後就會開啟瀏覽器搜尋結果。

Workflow 以圖搜圖 腳本 推薦

△ 往下滑點擊「顯示更多結果」，類似的圖片就出現了！

Workflow iOS 載點：這邊請
Workflow 以圖搜圖腳本：這邊請

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