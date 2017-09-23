Electrolux 伊萊克斯 PUREi9 型動機器人，具備立體視覺的頂級掃地機器人

2017-09-23 05:12:47 哇哇
Electrolux 伊萊克斯 PUREi9 頂級掃地機器人

掃地機器人用過的都會愛，不到萬元的米家掃地機器人深得人心，而伊萊克斯睽違 16 年推出了 PUREi9 頂級掃地機器人，價格上看三萬多，到底哪裡比較厲害呢？一個鏡頭 + 兩個雷射發射模組的 3D 超視能，如同人的眼睛辨識三度空間的物品，機身採用三角型的設計，以及八爪的高密度邊刷，對於邊角比圓形款有更佳的清掃能力，當然也支援 iOS 與 Android 的 APP 雲端操作，整體看起來規格強悍，只是三萬多元你買單嗎？

首圖

伊萊克斯今日（9/21）宣布在台灣推出旗艦級掃地機器人 Electrolux PUREi9，這也是自 2001 年伊萊克斯推出世界上首台掃地機器人後，睽違 16 年的最新力作，其主打獨家「3D 超視能科技」，透過一個相機鏡頭加上兩個雷射發送模組，讓 PUREi9 能夠如人眼般辨識三度空間中的物品，並精準地避開電線、長毛地毯、家具椅腳等障礙物，同時規畫結構式的清掃路徑。Electr...

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