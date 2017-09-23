伊萊克斯今日（9/21）宣布在台灣推出旗艦級掃地機器人 Electrolux PUREi9，這也是自 2001 年伊萊克斯推出世界上首台掃地機器人後，睽違 16 年的最新力作，其主打獨家「3D 超視能科技」，透過一個相機鏡頭加上兩個雷射發送模組，讓 PUREi9 能夠如人眼般辨識三度空間中的物品，並精準地避開電線、長毛地毯、家具椅腳等障礙物，同時規畫結構式的清掃路徑。Electr...