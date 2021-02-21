相信大家都有煩惱過哪些垃圾可以回收或丟一般垃圾的情況對吧？剛好小編就有找到一個實用的「回收大百科」網站分享給大家，讓各位以後不再為垃圾分類而煩惱！「回收大百科」是個整理出人們最常丟錯的 101 種垃圾貼心網站，網站還會介紹物品的來源、材質、回收價值與處理方式，並以幽默的方式告訴你不好好丟垃圾的後果，此外，還有好玩的「丟垃圾大考驗」，讓你測驗自己對垃圾回收分類是否正確，順便幫你增強對垃圾分類的記憶！想回收舊手機的話，可參考這篇：iPhone、Android 舊手機回收服務

回收大百科使用說明

首先進到「回收大百科」網站後，你可以直接往下滑或點擊網頁上方的「101 件垃圾」來查看所有回收項目，而在「101 件垃圾」頁面上方，有常見地點、可/不可回收、垃圾回收價值篩選工具或直接輸入關鍵字搜尋，讓使用者方便快速找到要回收的項目。







接著點擊你要查看的回收項目後，就可以看到該物品的處理方式、回收價值、材質等等相關內容。

最後還會用幽默的方式告訴你，如果不好好丟垃圾的後果喔 XD！

丟垃圾大考驗遊戲

在回收百科全書網站中，有「丟垃圾大考驗」遊戲，點選「開始遊戲」便可直接遊玩。

操作很簡單，你必須在 30 秒內分辨中間圖片，並利用滑鼠點擊回收或一般垃圾，將該物品正確的進行回收分類即可。

遊戲結束後，便可以看到自己總共丟了多少垃圾以及正確分類比率。

往下滑可以看到自己丟對或丟錯的垃圾，讓自己更瞭解哪些更正確的回收觀念！

必懂的回收知識

若想要有更了解回收知識的朋友，可在回收百科全書上方點擊「必懂的回收知識」，就能知道更多關於回收的知識囉！下次如果還遇到要回收的物品，到底是該丟一般垃圾還是回收時，趕緊開啟「回收大百科」查看一下吧！

回收百科全書：https://recycle.rethinktw.org/

