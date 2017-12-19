舊手機怎麼處理？APPLE 線上回收、線上免費估價，iPhone、Android 全都收

2017-12-19 11:45:21 9M87
iPhone Android 舊手機 線上回收

蘋果公司推出手機線上回收服務，不限自家產的 iPhone 手機回收，Android 手機也可以享有此服務，蘋果將以對地球最友善的方式處理手機。手機汰舊換新速度快，大概每過兩三年就會換新手機，舊手機你都怎麼處理呢？部份人會轉讓親朋好友繼續使用，也有一些人會選擇低價當二手機賣出，如果是螢幕已經被壓碎或故障打不開的話，通常會擺在家裡某個積滿灰塵的角落、或是直接丟在垃圾桶裡，這樣可能會對大自然造成無法挽回的傷害，因為手機裡面都含有電池、電路板、充電線等，所以這邊提供一個關於回收舊手機的方法讓大家參考。

蘋果舊手機線上回收服務：https://www.apple.com/tw/recycling/

iPhone Android 舊手機 線上回收
△ 進入網站後點擊下方的 iPhone 5 或後續機種。

iPhone 機型 設定 關於本機

△ 如果是 iPhone 的話直接輸入機型即可，不是填 iPhone 5 或 iPhone 6，要填 MFXXXX 型式的（設定 > 一般 > 關於本機 > 機型）

Android 舊手機 線上回收 iPad回收 型號 HTC 回收

△ 如果是 Android 手機就到右上方選擇「其它手機回收」，下方直接輸入型號或選擇機型即可。

手機評估 手機回收估價 手機 螢幕不亮 按鍵不正常 相機故障 回收

△ 找到要回收的機型後，先填一下自己手機是否有螢幕不亮、按鍵不正常或其他功能故障問題，接著點擊右下方開始免費估價。

iPhone Android 舊手機 估價 回收

△ 接著估價就出現啦，因為是回收手機價格當然不會很美麗，沒問題的話點擊下一步。

舊手機 回收 線上取件 到府收件

△ 輸入個人訊息，地址資訊用於到府取貨。

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△ 接著確認上述事項，都沒有問題後下方我已了解...把他打勾按確定提交就可以囉！

蘋果舊手機線上回收服務：https://www.apple.com/tw/recycling/

站長自己使用過這款（舊手機回收換現金，手機操作三分鐘完成估價與預約收件）手機回收，有實際做到手機的功能檢測，基本上檢測有過之後，回收後就只剩下外觀檢查，爭議點比較少，而且很快就入帳！而此篇文章的功能檢測都是自己手動檢查，當回收之後可能要再次被檢查，我覺得被退件的機率可能比較高，但是也有可能他們根本不管，大家可以都參考看看唷！

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