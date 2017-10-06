舊手機回收換現金，手機操作三分鐘完成估價與預約收件

2017-10-06 16:26:01 哇哇
手機回收換現金,iPhone回收價格

大家多少會有舊手機，感覺也賣不出去沒人要，到底該賣去哪裡才會有人收呢？最近發現一個很方便的手機回收方式，還與全家便利商店有配合回收，剛好我的 iPhone 6 已經沒什麼用途了，想說就來實際回收看看，順便把流程介紹給大家，而這款手機回收的 APP 不只可以對 iPhone 估價，Android 手機也可以，只是我覺得 iPhone 的手機回收金額較高，而且 iPhone 到 Apple 只能升級換購新 iPhone，還是得花大把錢購入新的 iPhone，我個人覺得現今還是比較划算啦～以省去二手拍賣的麻煩。

二手機回收：https://www.leaguetech.com.tw/m/famiport/download

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△ 進入網頁後有 iOS 和 Android 的安裝，選擇你所需要的進行安裝，本文以 iOS 來示範。

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△ 依照步驟點選安裝，之後會有操作的教學，其實你看本篇文章也是可以。

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之後會走手機頁面上出現「網路回收」的 APP，無法直接開啟，必須還要做一些設定。到設定中找到「裝置管理」進入後可以看到有一個 iDea Mobile Tech Inc. 的項目，繼續點進去。

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△ 之後點選信任「iDea Mobile Tech Inc.」

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△ 回到 APP 之後會有一個註冊的按鈕，繼續進行註冊動作。

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△ 之後會有個安裝檔描述，也是點選安裝後繼續。

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△ 完成安裝與註冊步驟之後，就能進入接手機檢測估價的流程，點選「開始」進行手機檢測吧！

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△ 檢測步驟很多，基本上類似於手機醫生GM手機大師的檢測過程，基本上要完成這些檢測手機才有殘值，不然應該就不值錢了吧！

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△ 基本硬體檢測完畢之後，自我檢測相機拍照功能，是否能拍攝清楚。

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△ 拍照檢測完成後，點選右上角的完成測試，之後會進入外觀檢測的步驟，這部分就是良心作業！當然不誠實作答，手機回收後還是有可能會被退件的。

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△ 外觀自我檢查手機螢幕狀態、框和背蓋與液晶狀態。

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△ 全部檢測完成之後就會秀出手機的回收估價，若是可以接受這樣的回收價格，就點選同意進入回收的流程。

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△ 之後要登出 iCloud 之後再繼續，確保個人資料的問題，接著輸入個人資訊。

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△ 同意他們的回收聲明。

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△ 之後請簽名，把簽名都加入在裡面也太厲害了！！！

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△ 之後會發送手機驗證碼，收到之後輸入並且送出。

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△ 回收的方式有兩種，第一種是到府回收，第二種是到全家便利商店，我選擇到府回收，就會有宅配單號，選取可以取件的時段後繼續。

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△ 最後提醒你包裝的方式，以及要您重置您的手機，打包之後就可以準備回收囉！！！

如果手機回收之後確認都沒有問題，會在 24 小時之內將現金匯入帳戶之內，若有二手手機沒有在用的話，就來回收吧！或許還可以幫助到有需要的人唷！

回收相關新聞：https://udn.com/news/story/7270/2595280
二手機回收：https://www.leaguetech.com.tw/m/famiport/download

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