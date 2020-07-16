小米台灣於 7/16 日舉辦上市發表會，將於 7/17 早上十點起正式在台開賣小米手環 5、小米手環 4C，同時有兩款新品登台：小米便攜相片印表機、米家 LED 智慧燈泡白光版，小米手環 5 售價新台幣 945 元 ; 小米手環 4C 售價新台幣 495 元。為了慶祝新品在台開賣，小米台灣將於 7/17~7/22 舉行「燃動新生活」活動，活動期間有滿額大回饋、領券更優惠、箱包秒殺專區以及多款人氣商品優惠，更有門市振興加碼活動，米粉們要買小米產品請把握活動時間。你也可以參考：小米手環 5 及小米手環 4C 開箱

小米手環 5 支援 11 種專業運動模式，包含室內及戶外的多種運動類型，除了原有的戶外跑、戶外騎行、游泳、跑步機、健走及自由訓練等模式外，更新增了橢圓機、瑜伽、划船機、室內腳踏車與跳繩等五種運動模式，精準監測每種運動姿勢、心率、速度及卡路里消耗，而全面升級演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將監測精確度最高提升 50%，有效幫助用戶有效提升運動表現，重燃腕上「瘦身力」，智慧迎接夏天運動新體驗。

「小米手環 5」擁有1.1吋動態彩色大螢幕，相較於上一代手環顯示面積提升20%，讓來電、訊息及提醒顯示更加完整，透過內建65+款主題錶盤與首度支援客製化錶盤，用戶能夠隨心所欲置換想要顯示的數據，打造出獨樹一格的顯示主畫面。此次，小米手環 5 專屬腕帶更一舉推出 8 種顏色，除了隨盒標配的石墨黑外，提供活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫，讓你玩色一夏，搭配出自我風格！

小米手環 4C 以長方形機身的簡約設計，搭載 1.08 吋 TFT 彩色大螢幕，各種資訊、訊息提醒或天氣預報一目了然；另外，提供超過 70 款的彩色主題，結合石墨黑、活力橙、橄欖綠與深空藍等 4 款顏色腕帶，成為最百搭的穿戴配件。小米手環 4C 除了外型具高搭配性外，充電採用一體快拆直插式 USB 充電，2 個小時即可充滿，提供 14 天長久續航，讓你擺脫「線」制。

小米穿戴式裝置在台銷售超過 360 萬個

小米智慧腕戴式裝置憑藉輕薄設計、健康與運動完整監測、高續航力與防水功能，以最全面性能與最高性價比，讓小米手環 4 奪下全球最熱銷智慧手環 ；同時，小米穿戴式裝置也在台灣市場銷售告捷，截至 2020 年 6 月 30 日，小米穿戴式裝置在台灣市場累積銷量超過 360 萬個，其中銷售出的小米腕帶式裝置可串成 1311 座台北 101，證明小米穿戴式系列擁有高人氣與高口碑的實力。因此，小米台灣趁勝追擊，一舉推出兩款智慧手環─小米手環 5 及小米手環 4C，搶攻今夏運動健身商機。

小米手環的侵權官司，最終也由小米公司勝訴。

小米手環 5 功能重點整理

小米手環 5 提供心率、睡眠與身體狀態全面監測，全天候 24 小時智慧監測心率，在心率異常時震動提醒，特別升級其演算法及硬體規格，更能在進行越野跑、爬山或徒步等不規則運動，將心率監測精確度最高提升 50%，讀出突發的異常或不適。

而夜間的監控也不會停下，小米手環 5 擁有全新升級睡眠分析技術，將準確率再提升 40%，可專業解讀每個時段的睡眠特徵，新增 REM 快速動眼期，讓你更了解睡眠狀況。另外，小米手環 5 針對女性每月的小秘密提供完整記錄功能，包含生理期、排卵期等時間，不僅可一鍵記錄，更能在生理期來臨前提供貼心提醒，讓小米手環 5 陪伴女性渡過每個月最痛苦的幾天。

小米手環 5 提供全新磁吸式充電，以一碰即充的方式，改善拆裝錶帶的痛點，讓充電更簡單直覺。而續航力則延續一貫小米手環的經典，小米手環 5 在長續航模式下，可連續使用 20 天、若於正常使用模式下，可連續使用近 14 天，讓你毋須為電量焦慮。另外，小米手環 5更提供全新「一鍵遙控拍照」功能，符合網紅們的創意拍攝需求，不論是特色自拍或是一群朋友合影，都能輕鬆拍出各種美照。

小米手環 4C 功能重點整理

小米手環 4C 同時也是手上的健身夥伴，隨時隨地記錄你的日常與健康，更提供 50 公尺防水，讓你游泳與淋浴時均能配戴。小米手環 4C 支援戶外跑、自由活動、騎行、室內跑、健走等 5 種運動模式，更可隨手設定達標提醒，針對卡路里消耗、步數的設定自我挑戰目標，讓日常記步不再無趣，記錄下每天一點點的進步軌跡。同時，小米手環 4C 提供多項健康管理功能，搭載高精準度感應器，以支援 24 小時心率檢測，讓離腕檢測更準確；而科學睡眠監測有效分析用戶們的睡眠品質，透過科學分析每晚睡眠監測，讓你更了解自己。

小米手環 5 售價與上市資訊

小米手環 5 新台幣 $945 元，於 7 月 17 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、senaonline神腦生活、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣。小米手環 5 專屬腕帶共 8 色（石墨黑、活力黃、深青色、深空藍、藕荷粉、淡綠色、動感橙與古銅紫）將於 9 月底前陸續上市。

小米手環 4C 售價與上市資訊

小米手環 4C 售價新台幣 $495 元，於 7 月 17 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與 friDay 購物正式開賣。小米手環 4C 專屬腕帶提供石墨黑、活力橙、橄欖綠、深空藍等 4 款顏色予消費者選購，售價新台幣 $75 元。

小米便攜相片印表機

「小米便攜相片印表機」以僅手掌大小的小巧外型，可輕鬆放入口袋帶著出遊，外殼採用 ABS/PC 防火材質，不易變形、變色，搭配滑蓋裝紙設計，輕推即可滑動裝紙毫不費力。同時採用 ZINK 無墨技術列印，使用嵌入紙張內的色彩染料基水晶，不需任何墨水，只要列印頭加熱相紙即可順利成像，以不含染料的設計減少列印頭的零件損傷。

小米便攜相片印表機可多人共享，最多可支援 3 人同時藍牙連接，僅需 45 秒即可列印出一張 313 x 400dpi 解析度的 2 x 3 吋 (50mm x 76mm) 背膠相片。米家 APP 也提供多種趣味拼圖模板，輕鬆展示創意照片，是聚會時的最佳幫手。

小米便攜相片印表機提供超 fancy 的 AR 相片，只需在列印照片時拍攝或上傳最高 15 秒的任意影片，使用米家 APP 掃瞄照片，即可呈現虛實互動的 AR 相片效果，聚會的歡樂時刻情景隨時再現。另外，在列印相片時也可錄製或上傳音訊，打開米家 APP 掃描相片即可聽到照片後的心聲，讓你的情人節或生日卡片別出心裁。

小米便攜相片印表機售價新台幣 $1,665 元，於 7 月 17 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline 神腦生活與 friDay 購物正式開賣。而「小米便攜印表機即貼相紙」一盒 20 張，售價 295 元，同步於 7 月 17 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、燦坤3C、senaonline神腦生活與 friDay 購物開賣。

米家 LED 智慧燈泡 白光版

米家 LED 智慧燈泡 白光版採用 6500K 燈泡，亮度高達 810lm 並可自由調節，低亮度的光線朦朧柔和，而高亮度呈現乾淨明亮氛圍，讓用戶不論是一人獨處或是家人聚會時，都能任意切換，時而享受靜謐時光，時而感受歡聚時刻。米家 LED 智慧燈泡 白光版的功率低至 7.5W，更節能省電，提供近 25000 小時使用壽命，如按每天使用 6 小時計算，可使用近 11.4 年。

米家 LED 智慧燈泡 白光版支援小米 AI 音箱、Google Assistant 與 Amazon Alexa 語音控制，控制開關、調節亮度、開啟智慧場景，只需呼喚一聲即可隨時切換。米家 LED 智慧燈泡 白光版售價新台幣 $245元，於 7 月 17 日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C與法雅客網路商店開賣。

「燃動新生活」優惠正式開跑

小米台灣為慶祝小米手環 5正式登台，宣布將於 7 月 17 日 10 時 00 分起至 7 月 22 日 24 時 00 分止推出「燃動新生活」活動，推出「單筆訂單（不含手機）滿額大回饋！」，單筆訂單（不含手機）消費滿新台幣 $6,000 元，即贈小米藍牙耳機 AirDots 超值版（價值$545元）及新台幣 $500 元現金券大禮包。

消費滿 $9,000 元，即贈小米手環 4（價值$865元）及新台幣 $1,000 元現金券大禮包；消費滿 $12,000 元，即贈小米 AI 音箱（價值$1,495元）及新台幣 $2,000 元現金券大禮包。另外，更首度推出「購物享3期或6期零利率」活動，凡單筆消費滿新台幣 $800 元即可享 3 期零利率（僅限玉山銀行信用卡）；另外，凡購買指定商品且單筆訂單消費滿新台幣 $10,000 元，即可享 6 期零利率（配合銀行請見附件五），讓你大買特買也沒有負擔。

此外，小米台灣響應振興計畫，同步於小米實體門市推出「加碼振興券方案」，凡於 7 月 17 日起至 7 月 22 日，在小米實體門市購買指定熱門商品即可享最高新台幣 $800 元折扣，米家掃拖機器人 1C 折價新台幣 $800 元，線下振興特惠價只要新台幣 $5,795 元（原價$6,595元）、米家空氣淨化器 Pro 折價新台幣 $800 元，線下振興特惠價只要新台幣 $6,095 元（原價$6,895元）、米家掃拖機器人折價新台幣 $500 元，線下振興特惠價只要新台幣 $8,495 元（原價$8,995元）等多項加碼好康；「燃動新生活」活動還有「商品直降」、「滿1000減100」與「組合套裝」等多項優惠，讓後疫情時期人人享好康！

於2020年7月至8月間，小米將於「新光三越高雄左營店」、「Big City遠東巨城購物中心」、「桃園新光影城」以及「台中綠園道商圈」陸續開設新門市。「小米高雄左營專賣店」將於7月17日正式開幕，小米進駐新光三越高雄左營店，瞄準高雄左營車站的交通樞紐位置，其「三鐵共構」具高度聚集效應，搶攻人潮帶動的消費商機。

「小米新竹巨城專賣店」將於7月18日盛大開幕，在新竹百貨霸主 – Big City遠東巨城購物中心正式插旗，小米於今年4月底在遠東巨城購物中心規劃快閃店，以鄰近科學園區的高科技族群帶來的高消費力，及科技愛好者對小米品牌的喜愛，讓快閃店交出驚人的銷售成績單，進一步加速正式門市的成立。

「小米桃園青埔專賣店」於8月7日與備受矚目的Xpark水族館同時開幕，小米看準「桃園新光影城」橫跨電影、美食與購物的新形態複合式商場，除了擁有全台首座杜比音響電影院及全台最大北歐家居賣場，更引進日本「八景島海島樂園」海外首座分館「Xpark」水族館，將引爆2020下半年度國內旅遊人潮，成為桃園新興觀光景點，帶動商圈發展。而「小米台中綠園道專賣店」則將於8月8日開幕，台中勤美綠園道商圈與市民廣場比鄰，鄰近人潮聚集點包含自然科學博物館、國美館與知名購物商場等，是中台灣時下青少年與文青們最愛打卡的熱門景點，創造無限商機。

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