三倍券郵局

你跟小編一樣完全沒事前預約三倍券嗎？直接到郵局領又不想排隊怎麼辦？郵局推出了「三倍券」預約頁面，提供零星預約、大宗預約及預約查詢三種服務，要到郵局領三倍券前，可以好好利用這個網站，因為除了預約之外，也可以查看郵局的忙碌程度，忙碌程度用顏色區分為綠 (低忙碌)、黃 (中忙碌)、紅三種 (高忙碌)，透過這些資訊，就算不預約要直接前往領取三倍券，或許可以避免掉大排長龍情形唷，這個方法提供給跟小編一樣還沒有領取的人參考。

進入郵局的三倍券預約頁面中，就可以看到零星預約、大宗預約及預約查詢，此服務提供身分證號尾數為奇數者預約週一、三、五；身分證尾數為偶數者(含0)預約週二、四。週六所有民眾皆可預約。

郵局排隊人潮查詢

五張以下的選擇零星預約，反之則選擇大宗預約，零星預約請注意每臨櫃代領人限領五份紙本振興三倍券，沒問題的話請選擇下一步。

振興三倍券中華郵政

在這個步驟中，我們就可以看到各郵局的忙碌程度，如果你覺得預約太麻煩想直接前往郵局領取，可以選擇低忙碌程度的郵局前往。要預約的話點擊右邊「預約」按鈕進入下一個步驟。

三倍券郵局

接下來就可以選擇前往領取的日期，以及查看剩餘數量。

三倍券郵局存量

最後選擇領取的時段，並輸入你的身分證號就可以囉，之後查詢預約、領取時，也會查驗你的身分證號，因此大家這邊輸入的時候請確保沒有輸入錯誤，完成後按下送出就完成預約囉。還沒領取的話，趕快去預約起來，就不用人擠人囉。

傳送門：中華郵政三倍券預約頁面

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