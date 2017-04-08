我發現我還真是小米控啊！這次買了小米隨身藍牙喇叭來開箱，雖然說我寫的小米產品不多，但是其實買很多，但怎麼都沒寫啊？我個人其實很喜歡隨身喇叭類的產品，這一切應該都是從以前騎單車開始，因為出門騎車總是需要聽音樂，戴著耳機危險性較高，音樂放出比較安全點。之前騎車都是帶著 GOLiFE WAVE 藍牙防水無線喇叭，續航力真是好的不得了，足以撐上一整天的電力，不過體積稍微大了一點，因此輕巧迷你的小米隨身藍牙喇叭讓我很想要試試看，455 元的價格就歲吃虧了也不會被占太多便宜。
產品開箱的內容物超級簡單，除了主角小米隨身藍牙喇叭之外，還有一張使用說明書。
這款喇叭一共有金屬銀、香檳金與星空灰三種顏色，看大家自己喜愛囉！體積大小為 52mm * 52mm * 25mm，攜帶上實在是很方便。
操作上也沒有太大難度，背後上方為開關，下方為 microUSB 充電，電池容量為 480mAh，續航力可以達到 4 小時。
操作上也很簡單，長按三秒可以開機與關機，連按兩下可以進行配對，短按一下可以接聽電話、掛電話語音樂的暫停開始播放。
機身旁邊有一個掛繩孔，讓你可以搭配上掛繩使用，基本上是一個比較輕便的搭配，若我要騎單車的話，可能需要更好的固定方式，不然晃來晃去好像也不太好。
最後心得總評，也進展的太快了吧！沒辦法～因為這真的沒什麼太多好寫的^^。在外觀質感上我覺得尚可，因為現在金屬質感的東西太多了，說穿了並不稀奇，喇叭開孔稍嫌平淡無奇，以外觀來說只有小巧比較吸引我。音質方面大家不用太期待，喇叭本來就是一分錢一分貨的東西，說穿了我耳朵也沒有太好，但是相比手機直接撥放音樂來說，更多了一點臨場感，若你習慣使用手機來聽音樂的話，透過藍芽喇叭的感受的確會更好，這也是不能否認的！
此外，我覺得有一點還頗可惜的，之前玩過 GDMALL BT2000 與 GDMALL BT1000，都次藍牙喇叭，兩顆喇叭還可以互相配對，成為左右聲道來播放音樂，這樣的設計真的很不錯，不過 GDMALL 的喇叭比較貴，要買兩組成本太高，小米隨身藍牙喇叭相對便宜，但是也沒左右聲道配對功能，哈哈哈～自己覺得如果可以這樣會更好而已！
這裡買：http://www.mi.com/tw/littleaudio/
Samsung Galaxy A7 開箱拍照評測
LIFAair 空氣清淨機，PM2.5、甲醛數據看的到！