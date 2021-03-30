小米於 3/29 舉行的春季發表會中，發佈了新一代「小米手環 6」，小米手環無疑是小米最暢銷的產品之一，過去 6 年來全世界銷售超過 1.2 億支，這一代「小米手環 6」螢幕採用 1.56 吋 AMOLED 跑道全面屏，326ppi 視網膜級顯示效果，新加入了「血氧監測」功能，具備 30 種運動模式監測，這次同樣有兩種版本：小米手環 6 標準版與小米手環 6 NFC 版，售價人民幣 229 元起。

這次小米手環 6 最大的升級之一就是螢幕，螢幕大小為 1.56 吋，採用 AMOLED 跑道全面屏，能夠閱讀的訊息量提升了 50%，可視範圍大大增加。

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有超過 130 個 IP 合作螢幕可以使用，從上面的桌布中，我們可以更清楚的看到小米手環 6 的螢幕顯示面積。當然我們也可自訂桌布，設定寵物、小朋友為桌面。

運動模式能夠監測超過 30 種運動，其中有 6 種常見的運動，不需要設定就能自動記錄，包含：戶外跑步、健走、騎行、跑步機、橢圓機及划船機。

若要說小米手環 6 的主要升級除了螢幕外，第二大升級就是加入「血氧檢測」功能，支援白天隨時檢測、夜間睡眠呼吸品質檢測。

防水則是支援 50 米防水，同樣可以帶著游泳、洗澡不怕壞。

售價的部分小米手環 6 標準版人民幣 229 元，折合新台幣約 1000 元 ; 小米手環 6 NFC版人民幣 279 元，折合新台幣約 1200 元。未來台灣有機會上市，實際上市日期有待小米台灣官方公告。

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