小米手環 6 發表會

小米於 3/29 舉行的春季發表會中，發佈了新一代「小米手環 6」，小米手環無疑是小米最暢銷的產品之一，過去 6 年來全世界銷售超過 1.2 億支，這一代「小米手環 6」螢幕採用 1.56 吋 AMOLED 跑道全面屏，326ppi 視網膜級顯示效果，新加入了「血氧監測」功能，具備 30 種運動模式監測，這次同樣有兩種版本：小米手環 6 標準版與小米手環 6 NFC 版，售價人民幣 229 元起。

小米手環 6 螢幕

這次小米手環 6 最大的升級之一就是螢幕，螢幕大小為 1.56 吋，採用 AMOLED 跑道全面屏，能夠閱讀的訊息量提升了 50%，可視範圍大大增加。

小米手環 6 桌布f

有超過 130 個 IP 合作螢幕可以使用，從上面的桌布中，我們可以更清楚的看到小米手環 6 的螢幕顯示面積。當然我們也可自訂桌布，設定寵物、小朋友為桌面。

小米手環 6 運動

運動模式能夠監測超過 30 種運動，其中有 6 種常見的運動，不需要設定就能自動記錄，包含：戶外跑步、健走、騎行、跑步機、橢圓機及划船機。

小米手環 6

若要說小米手環 6 的主要升級除了螢幕外，第二大升級就是加入「血氧檢測」功能，支援白天隨時檢測、夜間睡眠呼吸品質檢測。

小米手環 6 運動監測

防水則是支援 50 米防水，同樣可以帶著游泳、洗澡不怕壞。

小米手環 6 防水

售價的部分小米手環 6 標準版人民幣 229 元，折合新台幣約 1000 元 ; 小米手環 6 NFC版人民幣 279 元，折合新台幣約 1200 元。未來台灣有機會上市，實際上市日期有待小米台灣官方公告。

https://www.mi.com/tw/

小米手環 6 正式發表，螢幕再升級、新增血氧監測功能，售價 229 人民幣 相關文章

    li

訪客留言

小米手環 6 正式發表，螢幕再升級、新增血氧監測功能，售價 229 人民幣 參考資料

小米手環6造型曝光首採全螢幕設計｜ 蘋果新聞網｜ 蘋果日報
1 天前 — 小米春季新品發表會明晚登場，官方微博「小米智能生活」稍早發布 ... 升級壹會員 ... 官方曝光的小米手環6海報雖然只有半邊，但可發現其將採用全螢幕設計。 ... 版，將首次加入血氧偵測，以及GPS、訊息自動回覆等功能，全球版本將提供 ... 手環6標準版傳售189人民幣(約台幣826元)、NFC版則是229人民幣(約&nbsp;...
小米手環 6 登場，加入全面屏、血氧監測功能
2 小時前 · 小米手環 6就如早前官方宣傳圖一樣，搭載著全面屏的小米手環 6 正式登場了。1.56&quot; 的藥丸形 AMOLED 螢幕的顯示空間，據指較前代增加了約 50%，具體就是螢幕上下兩側的部分，小米利用為擺放總共四個不同的數據和兩個小圖示，讓中間空出來的部分就能大大的顯示 ...
小米手環6 官方預告推出：歷來最大屏幕、功能最多！
12 小時前 — 新增加血氧飽和度監測、自帶GPS 等功能。 如果小米手環6 在性能全面升級的情況下，售價仍然能夠保持標準版189元人民幣，NFC 版229 元&nbsp;...
小米手環6 登場，加入全面屏、血氧監測功能 - Yahoo奇摩新聞
3 小時前 — 小米手環6就如早前官方宣傳圖一樣，搭載著全面屏的小米手環6 正式 ... 在螢幕之外，小米手環6 的主要功能升級就是加入了SpO2 血氧飽和度 ... 小米發佈會上，就如預告的再發了三款新手機，小米11 Ultra、小米11 ... 小米11 Pro 會分為8+128、8+256 和12+256 三個型號，售價為人民幣4,999、5,299 和5,699 元&nbsp;...
雷軍：小米11 Ultra安卓之光 - Yahoo奇摩新聞
3 小時前 — 小米11 Ultra，主打強大拍照功能（圖／截自發表會直播） ... 新增加血氧飽和度監測、自帶GPS 等功能。 如果小米手環6 在性能全面升級的情況下，售價仍然能夠保持標準 ... 小米過去曾發表較高階的MIX Alpha機型，售價為19,999人民幣，最終卻因為螢幕圍繞設計難以達到量產規模，沒有正式在市面上發售。
小米手環6 官方預告推出：歷來最大屏幕、功能 ... - Yahoo新聞
12 小時前 — 新增加血氧飽和度監測、自帶GPS 等功能。 如果小米手環6 在性能全面升級的情況下，售價仍然能夠保持標準版189元人民幣，NFC 版229 元&nbsp;...
小米手環6 官方預告推出：歷來最大屏幕、功能最多！ - Yahoo ...
12 小時前 — 新增加血氧飽和度監測、自帶GPS 等功能。 如果小米手環6 在性能全面升級的情況下，售價仍然能夠保持標準版189元人民幣，NFC 版229 元人民幣 ... 文章來源：Qooah.com 小米將在今晚召開的春季新品發布會上正式推出頂級旗艦機型小米11 Pro 和 ... 預告在29日的春季新品發表會上，新款澎湃晶片將要亮相。
小米手環5代發表 618中國開賣、台灣未來會上市 | 手機王 | LINE TODAY
小米手環5代發表 6/18中國開賣、台灣未來會上市 小米手環 5 標準版採用 1.1 吋 294 x 126pixels 解析度 AMOLED 觸控螢幕，最高亮度可達 450nit，螢幕覆蓋 2.5D 強化玻璃與 AF 鍍膜，螢幕下方維持觸控鍵配置，觸控鍵圖示由上一代的圓型，調整為倒 U 字型設計。 ...
配備血氧飽和度、心率監測 ，小米手環6全球登場
16 小時前 · 小米集團今（29）日於全球大型發佈會中，除了發佈小米11系列三款新機，同時發布全新一代小米智慧穿戴裝置 –「小米手環6」配備1.56吋螢幕、新增 ...
小米手環6新聞 - 中時新聞網 - Chinatimes.com
《中時新聞網》前身為《中時電子報》，於1995年創立，是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體，開啟新聞數位時代。近來以最具影響力的政治新聞 ...