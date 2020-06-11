小米手環 5

小米手環 5 於 6/11 日下午 2 點線上直播中正式發表，推出標準版、NFC 兩種版本，搭載 1.1 英吋彩色螢幕、支援超過 100 種手錶主題、能偵測 11 種運動模式、支援磁吸式充電、最高續行可達 20 天、24 小時心率監測等，標準版定價 189 人民幣 ( 換算台幣約 791 元 )、NFC 版定價 229 人民幣 ( 換算台幣約 959 元 )，將於 6/18 早上十點正式於大陸開賣，台灣上市日期須等待官方公告。

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小米手環 5 的螢幕為 1.1 吋彩色螢幕，較上一代小米手環 4 顯示面積增加 20%。

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最棒的是小米手環 5 的錶面主題有超過 100 種，還與海綿寶寶、初音、柯南、新世紀福音戰士合作，使用者隨時可更換自己的錶面，除了實用之外也更加討喜。

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小米手環 5 一共有 8 種錶帶顏色，分別為：動感橙、活力黃、石墨黑、深青色、古銅紫、深空藍、耦荷粉、淡綠色。

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小米手環 5 支援多達 11 種專業運動模式，分別為：划船機、橢圓機、瑜珈、戶外跑步、戶外騎行、游泳、室內騎行、跳繩、跑步機、健走、自由訓練等，能夠監測運動姿勢、心率、配速、熱量消耗。

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支援 24 小時心率監測，根據官方數據，精準度提升 50%，並在心率異常時發出提醒。另外睡眠分析也全面升級，提升 40% 精準度，能夠分辨 REM 快速動眼期、零星睡眠及紅外線檢測等。

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另外支援三種健康模式：個人活力指數、壓力監測、呼吸訓練，還能夠紀錄並在女性生理前來前發出提醒。

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NFC 版功能目前在台灣能支援的感應付款、搭車等還有待實際測試。

小米手環 5 功能

小米手環 5 支援小愛同學語音助理，也能夠透過手環來遙控家中的電器。

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最後一個我覺得小米手環 5 的最大改變就是充電改為磁吸式充電，續行力最高可達 20 天。小米手環 5 標準版定價 189 人民幣 ( 換算台幣約 791 元 )、NFC 版定價 229 人民幣 ( 換算台幣約 959 元 )，將於 6/18 早上十點正式於大陸開賣。

小米手環 5 與小米手環 4 有哪裡不同？

  小米手環 4 小米手環 5
螢幕 0.95 吋 1.1 吋
錶面主題 77 款 超過 100 款
運動模式 6 種 11 種
防水 50 米
語音助理 支援小愛同學
心率監測 24 小時心率監測
睡眠監測 夜間睡眠監測 24 小時睡眠監測
快速動眼
零星小睡
充電 扣入式 磁吸式
其他 - 壓力監測
呼吸訓練
PAI 活力指數
女性健康
遙控拍照

https://www.mi.com/shouhuan5

小米手環 5 正式發表，189 元人民幣換算台幣約 791 元，6/18 正式開賣 相關文章

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小米手環 4 - 小米台灣官網
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