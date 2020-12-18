距離聖誕節越來越近，各家廠商年末優惠活動也越來越多，剛好今天也是台灣「小米聖誕節 好禮有米」活動第一天，從今天 12/17 - 12/25 連續 9 天，只要每天到「小米聖誕節」活動官網簽到便可獲得神秘贈禮，且每天都有簽到的朋友，還可領取無門檻的 NT$100 現金券，若你之前有累積超多積分的人，還可拿來兌換現金券與指定商品 1 折券，若你剛好是小米的忠實用戶，可千萬別錯過這次的小米聖誕節優惠活動喔！

小米簽到贈禮活動

小米聖誕節簽到贈禮，只要從今日 12/17 - 12/25 每天前來簽到，便可領取當天的神秘禮物要，本日神秘禮物是現金券 NT$300 元，滿 NT$3,500 使用（不適用手機與新品），若連續簽到 9 天，還可獲得 NT$100 無門檻現金券（不適用手機與新品）。

小米聖誕節「積分兌換禮」

對於之前累積很多積分的朋友，可以透過這次活動來兌換現金券或指定商品 1 折券，最低兌換門檻從 100 積分開始，可兌換 NT$100~NT$1,500 的現金券。不過要注意是，不過大家要注意，所有現金券都有金額限制以及不適用手機與新品。若你不知道自己的積分多少，可點擊下方「了解更多」到小米積分中心進行查詢。

若你是擁有超多積分的的朋友，下方的積分商品 1 折券的兌換內容都相當不錯，像是小米小愛音箱、小米手環 5、米家全景相機、金屬旅行箱、米家電動刮鬍刀、米家感應夜燈等好禮都可兌換！

小米精選好禮

小米聖誕節活動最下方有精選好禮可參考，所有熱門商品通都有打折，從上圖可看到米家無線吸塵器 mini 已被掃光了，動作真快！更多精選商品就請各位到活動頁面中查看囉！（文末會有網址）

活動期間滿額好禮

從今天 12/17 - 12/25 期間，凡只要單筆購買到指定金額（不含手機），便可獲得滿額贈品：



滿 NT$3000 贈小米手環 4C

滿 NT$6000 贈小米小愛音箱 Play / 10000 小米行動電源 QC 3.0 高配版（贈品二選一）

滿 NT$9000 贈小米手環 5

滿 NT$15000 贈小米小愛音箱 Art

滿 NT$1,500，可用 NT$95 加購 Redmi 行動電源 10000 標準版 白色

滿 NT$4,000，可用 NT$10 加購米家 wiha 8 和 1 棘輪螺絲起子 / 10000 小米行動電源 3 無限版 超值版 白色（二選一）

滿 NT$7,000，可用 NT$95 加購米家電動起子機

若沒有這麼多預算的朋友，小米也有最低滿額加價購，只要單筆消費滿指定金額，便可享有超優惠的加價物品：

接著我們看到加價購優惠區，凡購買活動指定商品，便可享有更優惠的加購價格來加購其他商品，像買小米手環 ５，便可用 NT$10 優惠的加購腕帶一條或稱電線一個、買小米 34 型曲面螢幕，也可用 NT$10 加購小米無線雙模滑鼠靜音版 / 小米木紋滑鼠墊（二選一）等等。

小米聖誕節超值組合

小米超值組合商品也超划算，像是有缺電動刮鬍刀的朋友，可以購買米家電動刮鬍刀 S500 + 刀頭，幫你省下 NT$225，另外若你家有小朋友，可以購買米兔聲波電動牙刷給孩子用，還幫你省下 NT$240，真的買到賺到！

最後今晚八點有交換禮物攻略的活動，可讓你邊看小米交換禮物攻略，還可抽新品拿 NT$500 現金券，今晚有空的朋友，請準時 20:00 在收看小米商城與 YouTube 的同步直播！

小米官網：點我前往

小米聖誕節活動頁面：點我前往

YouTube 小米交換禮物直播：點我前往