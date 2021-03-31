功能高級的掃拖機器人太貴買不下手嗎？小米於 3/30 的春季發表會中，推出了「米家掃拖機器人 Pro」，這次外觀跳脫以往白色設計，改採用全黑色外觀，此款機器人為解決 3 大掃拖機器人常見困擾而生，第一是纏電線問題，再來是撞桌腳，最後是上地毯問題。米家掃拖機器人 Pro 採用「雙目多為立體識別系統」，讓其避障能力達到毫米級效果，不碰撞就能夠輕輕鬆避開家中障礙，售價 2,999 人民幣，折合台幣約 13,100 元。

「雙目多為立體識別系統」就像機器人的眼睛，其實就是用一個 3D TOF 加一個 RGB 模組組合而成。一改以往都需要用碰撞的方式來避開桌腳及椅腳，米家掃拖機器人 Pro 就像長了眼睛一般能夠直接避開。

米家掃拖機器人 Pro 採用同業唯一 AIoT 旗艦級處理器，4 核心 CPU＋2 核心 NPU，能夠快速運算及處理環境資訊。

並且能夠自動辨識目前的地板材質，根據不同的材質，施予不同的清潔方案，甚至遇到地毯時，會自動關閉水閥，避免地毯弄濕。

此外也支援「自動環境辨識」，當掃到房間判斷到可能為床的物體時，App 就會自動辨識為「臥室」，更加自動化、智能的居家環境辨識，有助於語音操作的便利性。

米家掃拖機器人 Pro 具備 4000Pa 超大吸力，5200mAh 大電量及 550mL 大集塵盒。

米家掃拖機器人 Pro 售價 2,999 人民幣，折合台幣約 13,100 元，即日起開放預定，將於 4/2 正式於中國大陸開賣。

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