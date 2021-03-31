米家新風空調

小米冷氣又有新選擇囉，小米於 3/30 發表全新冷氣「米家新風空調 尊享版」，為 1.5 匹相當於 3500W 的冷氣，採用雙混動渦輪新風系統，風量高達 60 平方公尺每小時、4 層濾網淨化空氣，具備 UVC 除菌＋全機身高溫自動清潔、3D 立體送風、溫濕雙控及 CO2 濃度顯示面板，同樣支援小愛同學語音控制及連網功能，售價人民幣 3,599 折合台幣約 15,700 元。

米家新風空調價格

冷氣前方具備 3D 柔風罩，這在台灣叫做無風感空調，能有效防止冷氣直吹人體的問題，依據冷氣、熱氣的流動特性，調整柔風罩，能夠有效加速冷暖房的效率。

小米空調

市面上冷氣開啟時並沒有達到換氣效果，而這款米家新風空調具備新風系統，能夠有效的將外面的空氣帶到室內，就算沒開窗戶也能達道室內外氣體流通換氣的效果，雙混動渦輪新風系統產生超大風量，風量高達 60 平方公尺每小時。

米家新風空調

說到將戶外風抽到室內，一定會有過濾的問題，米家新風空調搭載「4 道過濾系統」：

  • 高密度濾網：過濾大灰塵
  • HEPA 醫療級濾網：過濾 PM2.5
  • 銀離子塗層：抑菌抗病毒
  • 高密度濾網：過濾大灰塵

此外也內建 UVC 紫外線燈，讓全屋甲醛、TVOC、過敏原、流感病毒、大腸桿菌、PM2.5 等所有有害物質，透過過濾系統及 UVC 讓除菌能力高達 99.5%，此外全機身還能夠自動高溫清潔，防止二次空污。

米家新風空調 尊享版

高濃度的二氧化碳會使人頭腦混沌，米家新風空調搭載二氧化碳顯示螢幕，讓使用者能即時知道目前室內的 CO2 濃度、濾芯使用百分比。

米家新風空調

米家新風空調是一台「一機抵三機」的全新空調，售價人民幣 3,599 折合台幣約 15,700 元。即日起即能預定，4/2 將於中國大陸正式開賣。

https://www.mi.com/tw/

米家新風空調 3/30 正式發表，內建 UVC 紫外線殺菌燈除菌率 99.5% 一機抵 3 機 相關文章

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