開箱 POCO F4 GT 制霸奇鍵電競手機！裝備頂規高通處理器及超流暢 AMOLED 螢幕，讓你一機在手勢如破竹！

你是個愛玩手機遊戲的人嗎？那麼這款由 POCO 所推出的 POCO F4 GT 首款旗艦電競手機你一定會喜歡！POCO F4 GT 手機不僅搭載了最頂規的高通驍龍 8 Gen 1 旗艦處理器及 120Hz 超流暢的 6.67 吋的 AMOLED 螢幕外，還有附有 120W HyperCharge 智慧快充與 4700mAh 超大容量電池，從 0% 充電至 100% 只需 17 分鐘，除此之外，POCO F4 GT 手機還擁有磁動力遊戲肩鍵、LiquidCool 水冷散熱技術 3.0 與立體聲四喇叭等設計，讓使用者在遊戲體驗上更上一層樓，那麼實際上 POCO F4 GT 電競手機表現怎麼樣呢？就讓我們趕緊往下看手機開箱內容吧！

POCO F4 GT 開箱

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拿到 POCO F4 GT 手機外盒時，你可以清楚看到非常吸睛的黑配黃顏色搭配，且外盒還印有大大的手機產品型號，讓你一眼就能辨識。

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而盒子內的包裝內容物除了有主角 POCO F4 GT 電競手機外，還附有 120W 智慧快速充電器、 USB Type-C 傳輸線、SIM 卡插針、保護殼、使用說明書以及 USB Type-C 3.5mm 轉接線。

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在手機設計方面， POCO F4 GT 採用了 AG 玻璃材質的機背，可讓玩家在使用上的觸感更加真實，在搭配設計師精心設計的紋路線條設計，讓整體看起來充滿了未來科技的感覺。

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手機螢幕方面，POCO F4 GT  除了採用了 120Hz 超流暢的 6.67 吋 AMOLED 平面大螢幕，還具備 2400 × 1080 FHD+ 解析度、DCI-P3 寬廣色域、HDR 10+、HBM 800 nits 高亮度、Corning Gorilla Glass Victus 玻璃（耐刮、耐摔）、TureColor 螢幕及 1920Hz 高頻 PWM 調光（防閃光）等配件，讓這整個螢幕規格提升到更高的境界。

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另外，POCO F4 GT 手機還提供「預定」及「自訂」兩種螢幕更新率選擇，選擇預設可平衡螢幕流暢度及電量消耗，自訂的話則可以選擇 60Hz 或 120Hz 螢幕更新率。

POCO F4 GT 磁動力彈出式肩鍵設計

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在 POCO F4 GT 手機右側機身上，你可以看到電源鍵（支援指紋辨識）以及磁動力遊戲肩鍵（左右各一個），滑動時便會自動彈出遊戲肩鍵，可讓你在遊玩時設定取代遊戲螢幕上的按鈕，讓玩家在遊戲中更方便操作。

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當你沒玩遊戲時，你可以開啟肩鍵設定來設置相機、錄影、錄音、手電筒、靜音、震動等快捷鍵。

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除此之外，你還能設置遊戲肩鍵的啟動/關閉音效與遊戲場景光校，讓你在遊玩上更有感覺。

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不管是在即時戰略遊戲、賽車或是槍戰射擊等很吃效能的遊戲，都可以透過肩鍵搭配 120Hz 螢幕更新率，讓你遊戲玩起來就像拿著真的搖桿一樣順手。

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另外，我們在遊戲中還能將螢幕從左側向右滑開起遊戲選單，讓你隨時切換均衡與性能兩種遊戲模式，或查看 FB、Spotify 等應用程式。

POCO F4 GT 其它側邊功能

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POCO F4 GT 手機 SIM 卡槽設置在機身左側，採雙面單卡設計，支援 5G+ 5G雙卡雙待，可讓你放入兩張 NanoSIM 卡，不過無法放置 microSD 記憶卡就是了。

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機身底部設有 USB Type-C 連接埠、麥克風收音孔以及一對揚聲器。

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機身頂部跟底部一樣有設計一對揚聲器（總共 4 個）及麥克風收音孔，POCO F4 GT 音效則採用獨立雙高音喇叭與雙低音喇叭的立體聲四喇叭，並搭配 Dolby Atmos 杜比全景聲，可呈現前所未有的清晰音效細節與絕佳的立體音場，無論是玩遊戲、聽音樂或觀賞電影，都可讓你同時享受視覺與聽覺的效果。

POCO F4 GT 主相機/前置相機鏡頭

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POCO F4 GT 除了可以玩遊戲外，相機鏡頭的部分也相當不錯，前置相機就有 20MP 的自拍鏡頭。

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而背後的主相機鏡頭由上到下分別是 2MP 微距鏡頭、8MP 超廣角鏡頭、64MP 主鏡頭，全都採用 Sony IMX686 感光元件，讓你捕捉畫面更加精準好看，主相機還搭配超帥的「X 形」RGB 呼吸燈閃爍燈光設計，只要有電話/訊息、充電都會亮燈，右邊還有一個獨特「閃電形」閃光燈造型設計，讓你在夜晚使用閃光燈時就有如閃電一樣穿透黑暗。

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另外我們能在手機設定中的「特色功能」中，設置「來電時」及「待機來通知時」呼吸燈閃爍的燈光顏色。

POCO F4 GT 效能表現

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透過安兔兔 V9.3.8 實測 POCO F4 GT 的性能跑分成績高達 815,202 分，這分數表現確實是相當漂亮。

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而在 3DMark 的 Wild Life Stress Test 高壓跑分測試中，最高分可達 9117 分數，效能表現也是相當的突出。

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而在 GeekBench 5.4.4 跑分實測中，單核心與多核心成績分別為 1229、3480 分，而 OpenCL 也有 5841 分的亮眼成績。

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而在 AndroBench 測試中，最佳讀取速度與寫入數度分別為 1683.39MB/s、 1414.65MB/s，成績也相當漂亮。

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最後在 PCMARK 工作 3.0 電池使用壽命中，時間 10 小時 12 分為畫面更新率 60 Hz（效能分數為 12,914 分），而時間 9 小時 43 分為畫面更新率 120Hz（效能分數為 12,801 分），兩者時間及效能沒有差多少，所以可直接選擇 120Hz 畫面更新率，這樣不僅能讓螢幕顯示最佳流暢度，還能在玩遊戲時更加順不卡頓喔！

POCO F4 GT 相機實拍

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△ 日間實拍

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△ 日間實拍

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△ 物品實拍

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△ 物品實拍

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△ 夜間實拍

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△ 夜間實拍

POCO F4 GT 手機重點規格整理

  • 作業系統：POCO 專用 MIUI 13 操作介面＋Android 12 作業系統
  • 儲存空間與記憶體：12GB LPDDR5 RAM＋256G UFS3.1 儲存裝置
  • 尺寸/重量：高度：162.5ｘ76.7ｘ8.5mm/210g
  • 處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 八核心
  • 螢幕：6.67 吋 FHD 全平面 AMOLED
  • 電池與充電：4700mAh 超大容量電池與、120W HyperCharge 智慧快充
  • 後置相機：64MP主鏡頭（F1.9 光圈、PDAF 模式）+8MP 120°超廣角鏡頭（F2.2 光圈）+2MP微距鏡頭（F2.4 光圈） 及 IMX686 感光元件
  • 前置相機：20MP 萬像素前置鏡頭（F2.4 光圈）及 IMX686 感光元件
  • 網路與連接：5G+5G 雙 SIM 卡、Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E
  • 音訊：對稱的立體聲四喇叭＋Dolby Atmos 杜比全景聲
POCO F4 GT 手機使用心得，值得推薦嗎？

這次 POCO F4 GT 電競手機，從開箱到遊戲再到相機拍攝，整體來說使用上是非常不錯的，尤其是在玩非常吃效能的遊戲時，那種流暢度感真的是非常的爽，再搭配獨特的磁動力彈出式遊戲肩鍵、LiquidCool 水冷散熱技術 3.0 與立體聲四喇叭、4700mAh 超大容量電池等加持，直接讓整個遊玩體驗提升到最高的境界，這肯定會身受熱愛手遊玩家們的喜愛，此外，POCO F4 GT 不僅能打遊戲，相機鏡頭的部分也是相當不錯，既能打又能拍根本是雙贏，尤其是看見不到 2 萬就能購買的價格，想必會食指大動，事不宜遲小編已經先下單搶先購買啦！

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