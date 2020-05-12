小米子品牌 POCO 於 5/12 晚間 8 點，正式發表 POCO F2 Pro，以極致性能為主訴求，搭載高通 S865 處理器、LiquidCool 2.0 冷卻技術、6.67 吋 AMOLED 全面屏、6400 萬四鏡頭、彈出式 2000 萬自拍鏡頭、4700 mAh 大電池，POCO F2 Pro 提供6GB+128GB及 8GB+256GB 兩種規格，定價分別為 €499 歐元起及 €599 歐元起，台灣是否上市，有待小米官方發布。





POCO F2 Pro 規格

螢幕 6.67吋AMOLED 全面屏 解析度 2400×1080 FHD+ 對比度: 5,000,000:1 亮度: 500 nits (typ) / 800 nits (HBM) 360° 三重環境光感應器 德國萊因TÜV Rheinland 全域護眼認證 HDR 10+ 進階色彩風格個人化設定 第五代康寧®大猩猩®玻璃 外觀 鋼鐵灰、電光紫、霓虹藍、幻影白 鋼鐵灰和電光紫具有防眩光效果 外觀尺寸 163.3mm x 75.4mm x 8.9mm, 218g 支援網路 雙卡雙待3 Wi-Fi 6, 5G MultiLink 處理器 Qualcomm® SnapdragonTM 865行動平台, 7nm 工藝製程 KryoTM 585 八核心處理器 AdrenoTM 650 圖形處理器 支援5G 記憶體興 儲存空間 LPDDR5 + UFS 3.1 (8GB+256GB) LPDDR4X + UFS 3.1 (6GB+128GB) 冷卻系統 LiquidCool 2.0 - 3435mm2 VC均熱板、石墨烯以及石墨結構，能降低處理器最多 14°C 後置鏡頭 6,400萬像素 + 1,300萬像素 + 500萬像素 + 200萬像素 後置四鏡頭 6,400萬像素 高解像度主鏡頭，Sony IMX686，1/1.7“ 感測器，ƒ/1.89，1.6μm 4合1超級像素，AF，6P鏡頭 1,300萬像素 123°超大廣角鏡頭 500萬像素遠距微距鏡頭，1.12μm 像素，f/2.2，AF 200萬像素景深鏡頭 支援8K 24fps 或4K 60fps 影片錄製，專業模式，4K 30fps 縮時攝影，ShootSteady 影片，影片散景，夜間模式2.0，Vlog模式，電影模式 前置鏡頭 2,000萬像素彈出式前置鏡頭 支援120fps前置慢動作錄影 多彩通知燈 抗摔保護 連接 多功能NFC及紅外線遙控器 安全性 螢幕下指紋辨識感應器 電池及充電 4,700mAh (typ) 電池 30W 有線快充，63分鐘充至100%2 標配33W充電器 USB Type-C 音效 3.5mm耳機孔 Hi-Res Audio認證 馬達 Z軸線性震動馬達 作業系統 基於Android 10的MIUI POCO 記憶體與儲存空間選擇 8GB + 256GB 6GB + 128GB 定價 €499 歐元起 €599 歐元

性能表現

POCO F2 Pro 採用 Qualcomm® Snapdragon™ 865 旗艦級行動平台，以目前市面上最強大的 5G 處理器，將行動體驗提升到新境界。內建 Kryo™ 585 八核心處理器和 Adreno™ 650 圖形處理器，兩者的性能均較上一代提高 25％，在保持連線的同時兼顧巔峰級效能。功能強大的行動平台結合超高速 LPDDR51 記憶體和最新的 UFS 3.1 儲存技術，使 POCO F2 Pro 能提供優異的讀寫功能，以保持執行流暢。

採用 LiquidCool Technology 2.0 的 POCO F2 Pro，配備業界最大面積的 VC 均熱板，以及多層石墨和石墨烯。LiquidCool Technology 2.0 令手機持續散熱，尤其針對處理器和手機表面，在多工程式處理中亦能保持最佳性能。POCO F2 Pro 針對高用量使用者進行最佳化，並獲得德國萊茵 TÜV Rheinland High Gaming Performance 認證，POCO F2 Pro 透過增強HDR 顯示和 Z 軸線性震動馬達，提供逼真的觸覺反饋，改善遊戲體驗。同時，通過 Hi-Res Audio 認證，提供沉浸式音效體驗。

螢幕與顏色





POCO F2 Pro 採用搭載 6.67 吋 AMOLED 全面屏，配備螢幕下指紋辨識感應器、手機正背兩面均採用第五代康寧®大猩猩®玻璃，以提供堅固的保護。此外，手機提供不同炫亮色彩，以展顯不同的個性， 提供灰色、紫色、藍色和白色等 4 種配色，其中紫色和灰色版本更具有抗炫光效果。

POCO F2 Pro 螢幕對比度達 5000000:1，亮度達 500 nits (typ) / 800 nits (HBM)，將螢幕品質推升至旗艦等級。無論晝夜， POCO F2 Pro 的 6.67吋AMOLED 全面屏均提供舒適的視覺效果，配備 360°三重環境光感應器，準確感知周圍環境光，平滑地調節螢幕亮度。

為進一步提高螢幕顯示品質，手機擁有最新的德國萊因 TÜV Rheinland 全域護眼認證、HDR 10+、DC 調光和陽光螢幕 2.0。透過自訂色彩風格，可將獨特的顯示風格客製於手機螢幕，獲得個性化的體驗。

四鏡頭相機

POCO F2 Pro 擁有旗艦級四鏡頭後置相機，配備 6,400 萬像素主鏡頭及 Sony IMX686 感光元件，捕捉清晰細膩的相片，而其 1,300 萬像素 123° 超廣角鏡頭可輕易地拍攝出壯闊風景及多人團體合照。而 500 萬像素的微距鏡頭和 200 萬像素景深鏡頭，在近距離照片中呈現細膩細節，同時具有真實散景效果，讓使用者隨手拍攝出網紅級照片。

以 8K (24fps) 及 4K (60fps) 拍攝超高解析度影片，POCO F2 Pro 讓你化身電影大師。透過專業模式在拍攝照片及影片時，分別掌控對焦及曝光參數設定，無需使用DSLR或其他專業相機，就能捕捉專業級影像。

POCO F2 Pro 的前置鏡頭配備 2,000 萬像素彈出式相機，同時擁有多色通知燈，在不犧牲前置鏡頭等級同時，增加螢幕佔比。同時，前置鏡頭具備 120fps 慢動作錄影，能讓簡單影片變為電影級大作。

大電池容量+超快連網體驗

POCO F2 Pro 配備強大的 4,700mAh 電池，進一步提升整體使用者體驗，即使在高度使用下，仍能超過一半使用者電力需求的均值。同時支援 30W 有線快充，可在 30 分鐘內充電高達 64% 並於 63 分鐘內充滿。除出色充電速度外，POCO F2 Pro 隨盒標配 33W 快速充電器，讓使用者可隨時隨地輕鬆充電。

POCO F2 Pro 支援 WiFi 6， 以 9.6Gbps 速度提供超快連網體驗，比 WiFi 5快近 3 倍。同時，更整合 Multi-link，無論在 2.4G WiFi、5G WiFi 及行動網路的環境中，均能提供穩定與順暢網路體驗。

POCO F2 Pro 提供 6GB+128GB 及 8GB+256GB 兩種規格，定價分別為 €499 歐元 ( 換算約 16200 元台幣 ) 起及 €599 歐元 ( 換算約 19400 元台幣 ) 起。

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