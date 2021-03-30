小米 Mix Fold

小米於 3/30 第二天的發表會推出旗下首款摺疊手機「小米 Mix Fold」，搭載高通 S888 5G 處理器，展開前是 6.52 吋單手可掌握的螢幕，展開後則是 8.01 吋的畫面，鏡頭的部分採用全世界第一款液態鏡頭手機，達到全機身只有 3 顆鏡頭卻有四攝的功能，液態鏡頭表面類似人眼表面的晶體狀結構，一個鏡頭就能同時拍出「長焦＋微距」效果，售價 9,999 人民幣，折合台幣約 43,670 元。


小米 Mix Fold 螢幕

小米 Mix Fold

小米 Mix Fold 螢幕展開後為 8.01 吋，採用柔性 AMOLED， 具備 DCI-P3 廣色域、10.7 億色、原色屏、HDR 10+、亮度 600 尼特、430 萬：1 對比度、387PPI 視網膜螢幕，支援 Dolby Vision。前螢幕則是一塊 6.52 吋的 90Hz 柔性螢幕。

小米 Mix Fold 效能

小米 Mix Fold

小米 Mix Fold 採用高通旗艦級 S888 處理器、5,020 mAh 電池容量、67W 閃充、首創微氣囊散熱結構、LPDDR 5、UFS 3.1、Wi-Fi 6 增強版。

小米 Mix Fold 鏡頭

小米 Mix Fold

小米 Mix Fold 採用三鏡頭設計：

  • 108MP 主攝
  • 液態鏡頭：8MP 30 倍數位變焦＋8MP 80mm 微距
  • 超廣角鏡頭：13MP、123 度廣角

另外小米這次用的是自家研發首款「澎湃 C1」影像晶片，能夠讓影像的數位訊號處理效率提升 100%。

售價與上市資訊

小米 Mix Fold

小米 Mix Fold 共有 2 種版本：
12GB + 256GB 售價 9,999 人民幣
12GB + 256GB 售價 9,999 人民幣

小米 Mix Fold

另外有陶瓷特別版，16GB + 512GB 售價 12,999 人民幣。中國大陸即日起開放預訂，小米 Mix Fold 4/16 早上 10:00 正式開賣

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