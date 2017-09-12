高屏佔比的小米 MIX 2 讓人相當期待，坦白說光看到外型就會覺得很吸引人，那種滿版的樣貌或許真的很討喜很好看吧！MIX 為 18:9 的 5.99 吋螢幕，解析度為 2160x1080，CPU 為旗艦款的高通 Snapdragon 835，與雙通道的 8GB 記憶體，內建儲存空間最高 256GB，支援四軸光學防手震的 1200 萬像素相機，前鏡頭為 500 萬像素，各種版本價格換算人民幣可能位於 15200 元到 18400 元之間，這價格還真是一點都不小米了啊！
小米稍早發表採用新一代「全面屏 2.0」的智慧型手機小米 MIX 2。延續前代，小米 MIX 2 的外型依舊由設計大師 Philippe Starck 操刀，配備 18:9 比例的 5.99 吋 2160×1080 FHD+ 螢幕，處理器搭載的是旗艦級的高通 Snapdragon 835，並搭載最高 8GB LPDDR4x 雙通道RAM，內建儲存空間最高 256GB UFS 2....
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