小米稍早發表採用新一代「全面屏 2.0」的智慧型手機小米 MIX 2。延續前代，小米 MIX 2 的外型依舊由設計大師 Philippe Starck 操刀，配備 18:9 比例的 5.99 吋 2160×1080 FHD+ 螢幕，處理器搭載的是旗艦級的高通 Snapdragon 835，並搭載最高 8GB LPDDR4x 雙通道RAM，內建儲存空間最高 256GB UFS 2....