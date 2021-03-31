原訂 3/29 一天就要舉行完畢的小米春季發表會，因為雷軍感冒關係，發表會延長為 2 天，會中發表了許多眾所期待的新品，包含：小米手環 6、小米 11 Pro / 小米 11 Ultra / 小米 11 青春版、小米 Mix Fold、米家新風空調、 米家掃拖機器人 Pro、米家純淨式智能加濕器 Pro、小米筆記本 Pro 15 等，雷軍更是宣布要投入「小米電動汽車」，本篇一次為大家整理小米 2021 發表會 9 大重點：



1. 小米 11 Pro / 小米 11 Ultra / 小米 11 青春版

小米 11 Pro、小米 11 Ultra 及小米 11 青春版，這 3 款手機的加入，正式將小米 11 系列手機成員一次補足了，如果說小米 11 是標準旗艦機，小米 11 Pro 就是加強版 ; 小米 11 Ultra 則是為了追求拍照畫質的朋友而生 ; 小米 11 青春版是為追求輕薄的使用者來設計的，三台手機有哪些詳細差異呢？詳細請看小編幫大家整理的文章囉。

2. 小米手環 6

小米於 3/29 舉行的春季發表會中，發佈了新一代「小米手環 6」，小米手環無疑是小米最暢銷的產品之一，過去 6 年來全世界銷售超過 1.2 億支，這一代「小米手環 6」螢幕採用 1.56 吋 AMOLED 跑道全面屏，326ppi 視網膜級顯示效果，新加入了「血氧監測」功能，具備 30 種運動模式監測，這次同樣有兩種版本：小米手環 6 標準版與小米手環 6 NFC 版，售價人民幣 229 元起。

3. 小米 Mix Fold

小米於 3/30 第二天的發表會推出旗下首款摺疊手機「小米 Mix Fold」，搭載高通 S888 5G 處理器，展開前是 6.52 吋單手可掌握的螢幕，展開後則是 8.01 吋的畫面，鏡頭的部分採用全世界第一款液態鏡頭手機，達到全機身只有 3 顆鏡頭卻有四攝的功能，液態鏡頭表面類似人眼表面的晶體狀結構，一個鏡頭就能同時拍出「長焦＋微距」效果，售價 9,999 人民幣，折合台幣約 43,670 元。

4. 米家新風空調

小米冷氣又有新選擇囉，小米於 3/30 發表全新冷氣「米家新風空調 尊享版」，為 1.5 匹相當於 3500W 的冷氣，採用雙混動渦輪新風系統，風量高達 60 平方公尺每小時、4 層濾網淨化空氣，具備 UVC 除菌＋全機身高溫自動清潔、3D 立體送風、溫濕雙控及 CO2 濃度顯示面板，同樣支援小愛同學語音控制及連網功能，售價人民幣 3,599 折合台幣約 15,700 元。

5. 米家掃拖機器人 Pro

功能高級的掃拖機器人太貴買不下手嗎？小米於 3/30 的春季發表會中，推出了「米家掃拖機器人 Pro」，這次外觀跳脫以往白色設計，改採用全黑色外觀，此款機器人為解決 3 大掃拖機器人常見困擾而生，第一是纏電線問題，再來是撞桌腳，最後是上地毯問題。米家掃拖機器人 Pro 採用「雙目多為立體識別系統」，讓其避障能力達到毫米級效果，不碰撞就能夠輕輕鬆避開家中障礙，售價 2,999 人民幣，折合台幣約 13,100 元。

6. 米家純淨式智能加濕器 Pro

小米於 3/30 春季發表會中推出數款新品，其中這款「米家純淨式智能加濕器 Pro」主打「不挑水」，有用過加濕器的朋友就知道，市面上的加濕器大部分都只能加「純水」，否則水中的氯氣、有害物質，會被震成小分子散佈在空氣中，而這款米家的加濕器，採用無霧加濕，因此自來水也可使用，售價 899 人民幣，折合台幣約 3,900 元。

7. 小米筆記本 Pro 15

小米 2021 發表會中唯一一款電腦新品就是「小米筆記本 Pro 15」，搭載最新 Intel Core H35 處理器、66Whr 大容量電池、100W 疾速秒充，螢幕則是史上最頂級的小米筆電螢幕，且採用最新 E4 OLED 面板，為了符合不同使用者的需求，也同步推出「小米筆記本 Pro 14」，規格上與 Pro 15 是一模一樣的，唯一不同的就只有螢幕的差別，「小米筆記本 Pro 15」售價 6,499 人民幣起，折合台幣約 28,200 元。

8. 小米投入電動汽車研發與製造

小米於 3/30 發表會重大消息，宣布正式投入「小米電動車」研發與製造，將於 10 年內投入 100 億美元資金，打造自家電動車，雷軍也表示這是他這輩子，最後一個創業的項目，將親自帶隊用盡自身努力與資源，全力打造小米全新產品，做出讓全球米粉滿意的「小米電動車」，補足小米在物聯網拼圖的最後一塊版圖。

9. 更多新品

除了上述新品外，其實還有米家無線吸塵器 K10 Pro、小米智能門鎖 1S、小米室外攝像機 電池版、米家聲波電動牙刷 T700 及米家直驅洗烘一體機 10KG，由於發表會時間不足，大家可以在 4/2 中國大陸舉辦小米米粉節時，到小米官網查看。