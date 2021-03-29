小米於台灣時間 3/29 晚間 7:30 正式舉行「小米春季發表會」，會中發表了 3 款手機：小米 11 Pro、小米 11 Ultra 及小米 11 青春版，這 3 款手機的加入，正式將小米 11 系列手機成員一次補足了，如果說小米 11 是標準旗艦機，小米 11 Pro 就是加強版 ; 小米 11 Ultra 則是為了追求拍照畫質的朋友而生 ; 小米 11 青春版是為追求輕薄的使用者來設計的，以下替大家整理出個手機的詳細差異：



小米 11 Pro

小米 11 Pro 效能

小米 11 Pro 搭載高通 S888 五奈米製程 5G 處理器，採用 LPDDR 5、UFS 3.1，採用全相變散熱技術，在固體、液體及氣體三態循環中將熱量快速導出，確保處理器維持高效能運作。防水的部分支援 IP68 防水等級。

小米 11 Pro 電池

電池的部分則是 5000 mAh 大電量電池，亮點的部分是有線跟無線充電速度一樣快，都具備 67W 閃充，36 分鐘可充滿電，喇叭為雙立體聲喇吧且經 Harmon Kardon 調教。具備 Wi-Fi 6 增強版、多功能 NFC、紅外線遙控器、指紋心率監測。

這次小米 11 Pro 及小米 11 Ultra 電池不同於以往的石墨負極材料，採用突破性「第二代納米矽氧負極」元件，儲存能力高出鋰電池 10 倍，相同電池容量下，能夠在體積上做的更加輕薄，將是未來手機電池的主要方向。

小米 11 Pro 螢幕

搭載 6.81 英吋的柔性 AMOLED 四曲面螢幕，表面採用全新康寧大猩猩 Victus 玻璃，相較前一代提升 1.5 倍抗摔及 2 倍耐刮能力， AMOLED 的部分具備 10 億色原色、480Hz 觸控採樣率、最高亮度 1700 尼特、E4 新一代螢幕發光材料、 500 萬：1 對比度，是目前最頂級的 AMOLED 柔性螢幕，支援 2K 分辨率、120Hz 螢幕更新率、HDR 10+、Dolby VISION，更是創下 DisplayMate 13 項紀錄的螢幕。

小米 11 Pro 相機

小米 11 Pro 這次自拍鏡頭為 20MP，主鏡頭的部分採 3 鏡頭設計：

GN2 主攝：50MP、1/1.12 感光元件、F 1.95、8P 鏡頭、OIS、HDR 10+、夜梟超級夜景演算法、

123 度超廣角鏡頭：13MP、16mm 等效焦距

長焦鏡頭：潛望式鏡頭、120mm 等效焦距、5 倍光學變焦及 50 倍數位變焦、OIS

值得一提的是，這次的感光元件是全世界首次亮相，小米與三星聯合研發 GN2 接近 1 英吋的感光元件，耗資兩億元研發費用，將手機的夜間拍攝提升至另一個巔峰。

小米 11 Pro 售價資訊

8GB＋128GB 售價 4,999 人民幣，折合新台幣約 21,800 元

8GB＋256GB 售價 5,299人民幣，折合新台幣約 23,100 元

12GB＋256GB 售價 5,699人民幣，折合新台幣約 24,900 元

小米 11 Pro 跟小米 11 差異在哪？

小米 11 小米 11 Pro 售價 3999 人民幣 4999 人民幣 螢幕 6.81 英吋柔性 AMOLED 四曲面螢幕

2K 分辨率

120Hz 螢幕更新率

DisplayMate A+ 6.81 英吋柔性 AMOLED 四曲面螢幕

2K 分辨率

120Hz 螢幕更新率

DisplayMate A+

Dolby VISION 效能 高通 S888

VC 液冷立體散熱系統

Wi-Fi 6 增強版＋LPDDR 5＋UFS 3.1 高通 S888

新型相變導熱材料「冰封」液冷散熱系統

Wi-Fi 6 增強版＋LPDDR 5＋UFS 3.1 電池 4,600 mAh

有線 55W＋無線 50W

無線反充 10W 5,000 mAh (第二代納米矽氧負極元件)

有線 67W＋無線 67W

無線反充 10W 相機 108MP 大感光元件、OIS

長焦微距

123 度超廣角

超級夜景影片＋8K 影片 GN2 主攝：1/1.12 超大感光元件、OIS

50 倍潛望式變焦

123 度超廣角

超級夜景影片＋8K 影片 體驗 Harmon/Kardon 立體聲喇叭 Harmon/Kardon 立體聲喇叭

IP68 防水

小米 11 Ultra

小米 11 Ultra 效能

小米 11 Pro 搭載高通 S888 五奈米製程 5G 處理器，採用 LPDDR 5、UFS 3.1，採用「冰封」液冷散熱系統，防水的部分支援 IP68 防水等級。

小米 11 Ultra 電池

電池的部分則是 5000 mAh 大電量電池，亮點的部分是有線跟無線充電速度一樣快，都具備 67W 閃充，36 分鐘可充滿電，喇叭為雙立體聲喇吧且經 Harmon Kardon 調教。具備 Wi-Fi 6 增強版、多功能 NFC、紅外線遙控器、指紋心率監測。

這次小米 11 Pro 及小米 11 Ultra 電池不同於以往的石墨負極材料，採用突破性「第二代納米矽氧負極」元件，儲存能力高出鋰電池 10 倍，相同電池容量下，能夠在體積上做的更加輕薄，將是未來手機電池的主要方向。

小米 11 Ultra 螢幕

小米 11 Ultra 螢幕基本上跟小米 11 Pro 是一模一樣的，搭載 6.81 英吋的柔性 AMOLED 四曲面螢幕，表面採用全新康寧大猩猩 Victus 玻璃，相較前一代提升 1.5 倍抗摔及 2 倍耐刮能力， AMOLED 的部分具備 10 億色原色、480Hz 觸控採樣率、最高亮度 1700 尼特、E4 新一代螢幕發光材料、 500 萬：1 對比度，是目前最頂級的 AMOLED 柔性螢幕，支援 2K 分辨率、120Hz 螢幕更新率、HDR 10+、Dolby VISION、DisplayMate A+。

在手機背面、鏡頭旁邊搭載一個「靈眸視窗」，作為輔助副螢幕，能夠顯示時間、訊息、天氣等資訊，最重要的是拍照時，可以做顯示自拍畫面。

小米 11 Ultra 相機

小米 11 Ultra 最大賣點就是相機， 主鏡頭的部分 3 鏡頭全是主鏡頭：

GN2 主攝：1/1.12 感光元件、F 1.95、8P 鏡頭、四軸 OIS、HDR 10+、夜梟超級夜景演算法

128 度超廣角鏡頭：48MP、F 2.2、12mm 等效焦距、1/1.2 感光元件

長焦鏡頭：48MP、潛望式鏡頭、IMX 586、10 等效倍光學變焦及 120 倍數位變焦、1/2 感光元件

另外還搭載一個 dTOF 點陣雷射對焦鏡頭，能夠精準辨識畫面中的深度資訊，輔助景深效果提升畫面精確度。

發表會上，雷軍用 SONY RX100M7 相機與小米 11 Ultra 的成像對比，可以發現在夜間拍攝的細節上，搭載接近 1 吋感光元件的小米 11 Ultra 加上演算法的加持，已經能夠拍出比相機更棒的畫面。（當然要取代相機還有一大段路要走）

在 DxoMARK 的拍照評比上，沒有意外的小米 11 Ultra 獲得總分 143 分，在拍照、廣角跟影片的測試都是冠軍，成為目前全世界拍照、錄影最強的智慧型手機。

小米 11 Ultra 售價資訊

8GB＋256GB 售價 5,999 人民幣，折合新台幣約 26,100 元

12GB＋256GB 售價 6,499 人民幣，折合新台幣約 28,300 元

12GB＋512GB 售價 6,999 人民幣，折合新台幣約 30,400 元

小米 11 青春版

基本上小米 11 青春版是一款追求「輕薄」的手機，如果你覺得小米 11 還不夠輕薄，青春版就是專為你設計的，他是世界上最輕薄的 5G 手機，重量只有 159 克，厚度 6.81mm。不要聽到薄就低續航力畫上等號，它搭載 4250mAh 的電池，處理器使用高通 S780G，效能堪比與 S870，不會因為輕薄而犧牲效能及續航，螢幕的部分是一塊 6.55 吋的 2.5D 平面螢幕，採用柔性 AMOLED 具有 90Hz 螢幕更新率。

相機的部分為 3 鏡頭：64MP 高畫質主鏡頭＋8MP 超廣角鏡頭＋5MP 長焦鏡頭，手機共有 6 種顏色可供消費者挑選。

8GB＋128GB 售價 2,299 人民幣，折合新台幣約 10,040 元

8GB＋256GB 售價 2,599人民幣，折合新台幣約 11,300 元

以上就是 3/29 發表的 3 款小米 11 系列手機，目前尚未傳出台灣會上是哪一款，實際上市情形，有待小米台灣公告。

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