小米推出聖誕節「分享禮物，有米幸福」活動，時間從 12/17 10:00 ~ 12/25 的 23:59 止，分別推出生活用品、家電優惠活動，還有九宮格幸運抽獎、相揪來殺價，最低 63 折就能把小米優質產品帶回家，還有各種產品優惠，包含：手機、生活用品、智慧家電等，並且同步引進 4 大新品與大家共同渡過一年一度美好的聖誕節～

新品一：米家調理機

小米台灣於 12/11 在台推出「米家調理機」，採用 301 不鏽鋼 6 葉螺旋刀頭，杯身為美國 Tritan 材質，耐用抗衝擊性強，體積小於 2.5 L 具有小巧便於攜帶的特性，尤其是兩用的設計，只要替換上蓋，打完果汁後就可以輕鬆帶著走～售價新台幣 895 元，將於 12/17 正式在台開賣。

新品二：米家掃拖機器人 1C

小米掃地機器人自從第一台推出以來，遲遲未有新機種問世，好消息來啦！小米台灣於 12/11 在台宣布即將在台推出「米家掃拖機器人 1C」，與第一代最大的差別就是新增了「拖地功能」，還優化了視覺導航系統及搭載 Cortex TM - A7 四核心數據處理晶片，售價只要新台幣 6,595 元，比起第一代的小米掃地機器人還便宜，將於 12/23 中午 12 點限時預購，預計於 2020 年 1 月底正式開賣。

新品三：米家手持無線吸塵器 Lite

小米台灣於 12/11 在台推出清潔小怪獸「米家手持無線吸塵器 Lite」，為市場帶來破壞性的價格，售價新台幣 4,995 元，為此價格帶間最強手持吸塵器，具備 120AW 超大吸力、60 分鐘超強續航、99.9% 深層除蟎、五重過濾系統，隨盒附贈 4 種刷頭。售價新台幣 4,995 元，於 12 月 12 日中午 12 點開放預購，12/17 正式開賣。

新品四：米家聲波電動牙刷 T500 與 T300

小米台灣於 12/11 日在台推出「米家聲波電動牙刷 T500 與 T300」，均搭載第二代高頻震動全幅聲波馬達，具備 230gf.cm 扭矩力輸出。此外 T500 更可以搭配 APP 自訂清潔模式、查看刷牙分析報告等。米家聲波電動牙刷 T500 售價新台幣 995 元、米家聲波電動牙刷 T300 售價新台幣 545 元。將於 12/17 日在台上市。

小米聖誕節活動「分享禮物，有米幸福」

△ 小米台灣自 12 月 17 日起至 12 月 25 日止推出為期 9 天的聖誕活動，更搭配不同階段的特別商品組合與趣味小遊戲讓用戶一路狂歡迎接聖誕節的到來，12 月 17 日 10 時起至 12 月 25 日止全時段，用戶皆可透過「九宮格抽抽樂」，有機會領取面額新台幣 $500 的小米手機專屬折價券、新台幣 $200 的紅米手機折價券或新台幣 $250 的全場折價券，還有機會免費直接帶走 Redmi Note 8T (4GB+64GB) 星際藍或小米手環 4。

自 12 月 17 日 10 時起至 12 月 25 日全時段優惠提供小米 9T Pro 直降 $500，還贈專屬保護貼，特價 $13,499，如搭配小米系列手機 $500 折價券，還可再降 $500

Redmi Note 7 (4GB+128GB) 直降 $500，搭配紅米系列手機 $200 折價券，最高降 $700，最低價 $5,799 即可入手

小米藍牙項圈耳機價格直降新台幣 $400，特價$995

小米 AI 音箱直降新台幣 $300，特價 $1,195 元。

小米台灣此次特推出時段限定的特惠商品，12 月 17 日起至 12 月 22 日期間為「樂享生活日」，舉凡生活旅行、視聽娛樂產品，皆享特惠下殺；其中小米藍牙耳機 Air 直降新台幣 $400，特價新台幣 $1,595；小米遊戲耳機直降新台幣 $300，特價新台幣 $1,395；小米旅行箱 20 吋直降新台幣 $200，特價 $1,395。

另外，自 12 月 23 日起至 12 月 25 日為「智慧家電日」，其中米家掃地機器人直降新台幣 $900，特價 $6,995；米家空氣淨化器 Pro 直降新台幣 $500，特價$6,395；米家 IH 電子鍋直降新台幣 $300，特價新台幣 $2,195。更多套裝組與優質下殺商品，讓忙碌的年底，用戶自用送禮都不用煩惱，從容迎接熱鬧假期，活動詳情請見小米商城mi.com。

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