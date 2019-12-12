說到影片剪輯，大家肯定會想到「威力導演」這個軟體吧！好消息是威力導演 iOS 版即將於 12/23 日正式上架到 App Store 囉，採免費下載有內購方式，目前已開放預訂下載中，支援 4K 影片編輯及輸出、多軌時間軸編輯，特效、轉場與音樂輕鬆剪輯，有需要的朋友可以搶先預定，開放下載時可以第一時間收到通知！更多手機剪影片你可以參考：
手機剪輯影片 App 推薦，後製達人精選這 10 款！
免費功能有哪些？
- 400+ 免費範本 & 特效：
免費提供超過 30 種影片效果
超過 40 種轉場特效
超過 50 款內建顏色濾鏡
超過 15 種文字範本
- 有浮水印
付費訂閱多了什麼功能？
－輸出 4K 影片
－添加多個 PiP 子母畫面
－去除浮水印
－全程無廣告的編輯體驗
－額外 15 種特殊影片特效
－20 款獨家文字範本
－80+ 種創意轉場特效
－220+ 款設計貼紙
威力導演 iOS 版可以做到哪些剪輯功能？
－輕滑指尖，即可修剪、分割與旋轉影片
－簡易操作的多軌時間軸介面，協助你快速編輯影片與影像
－快速調整影片亮度、顏色與飽和度
－添加影片特效，藉由指尖拖放，輕鬆加入轉場效果
－結合相片與影片素材於同一段影片中
－透過文字設計師，快速為影片添加文字
－使用音訊編輯器為影片添加背景音樂
－使用聲音編輯器，添加用手機錄製的配音
內購訂閱費用多少？
目前尚未公告內購價格，但目前 Android 版威力導演的內購價格如下：
－月訂閱：新台幣 160 元 / 每月
－季訂閱：新台幣 110 元 / 每月
－年訂閱：新台幣 95 元 / 每月
搶先預定下載：
威力導演 iOS ( App Store 下載 )