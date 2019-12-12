說到影片剪輯，大家肯定會想到「威力導演」這個軟體吧！好消息是威力導演 iOS 版即將於 12/23 日正式上架到 App Store 囉，採免費下載有內購方式，目前已開放預訂下載中，支援 4K 影片編輯及輸出、多軌時間軸編輯，特效、轉場與音樂輕鬆剪輯，有需要的朋友可以搶先預定，開放下載時可以第一時間收到通知！更多手機剪影片你可以參考：

手機剪輯影片 App 推薦，後製達人精選這 10 款！



免費功能有哪些？

- 400+ 免費範本 & 特效：免費提供超過 30 種影片效果超過 40 種轉場特效超過 50 款內建顏色濾鏡超過 15 種文字範本

- 有浮水印

付費訂閱多了什麼功能？

－輸出 4K 影片

－添加多個 PiP 子母畫面

－去除浮水印

－全程無廣告的編輯體驗

－額外 15 種特殊影片特效

－20 款獨家文字範本

－80+ 種創意轉場特效

－220+ 款設計貼紙

威力導演 iOS 版可以做到哪些剪輯功能？

－輕滑指尖，即可修剪、分割與旋轉影片

－簡易操作的多軌時間軸介面，協助你快速編輯影片與影像

－快速調整影片亮度、顏色與飽和度

－添加影片特效，藉由指尖拖放，輕鬆加入轉場效果

－結合相片與影片素材於同一段影片中

－透過文字設計師，快速為影片添加文字

－使用音訊編輯器為影片添加背景音樂

－使用聲音編輯器，添加用手機錄製的配音











內購訂閱費用多少？

目前尚未公告內購價格，但目前 Android 版威力導演的內購價格如下：

－月訂閱：新台幣 160 元 / 每月

－季訂閱：新台幣 110 元 / 每月

－年訂閱：新台幣 95 元 / 每月

搶先預定下載：

威力導演 iOS ( App Store 下載 )