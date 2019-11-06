手機的相機是很多人追求的，目前公信力最強的就是 DXOMARK，而新發表的小米 CC9 Pro 得到了 121 分的高分，目前與 Huawei Mate 30 Pro 並列於榜首的位置，就連影像錄影也得到 102 分第一名的成績，而 10 倍混和光學變焦得到 109 分，領先第二名多達 14 分之多，具備有了望遠、廣角與微距的拍攝，大大滿足了玩家的拍攝需求，小米 CC9 Pro 售價為人民幣 2799 元算非常佛心，看來我等著換手機就是了！

獨家定製一億像素相機 貫穿全產業的浩瀚工程

繼小米MIX Alpha概念機首發一億像素相機之後，小米CC9 Pro成為首款量產此一手機影像里程碑式相機的拍照手機。一億像素主鏡頭，擁有1/1.33吋業界最大感光元件，大於主流4800萬相機兩倍，支援光學防手震。解析度高達12032 x 9024，怎麼放大都清晰。還可智慧偵測暗光環境，像素4合1達到1.6μm，配合最新RAW域超級夜景演算法，夜拍細節畢現、高光有效抑制。

一億像素相機手機領域前無古人，在相機中同樣屈指可數，而且售價不菲。相當於手機螢幕解析度40多倍的畫面，經得起放大。一張普通人像，可數清睫毛更能看到眼球中反射的世界，重新定義了手機攝影畫質。

一億像素相機的誕生，需要貫穿全產業才能實現。在方寸之間，容納1.08億顆像素，並且保證單顆像素面積沒有縮減，這就需要大幅提升整體感光尺寸。感測器相面的增加，帶來聚光能力的更高需求，所以CC9 Pro標配7片式鏡頭，更在尊享版上全球首發8片式鏡頭，徹底激發一億像素的功力。不僅如此，一億像素相機因為鏡頭片數的增加，還需要定製大推力的鏡頭馬達。所以說，一億像素相機不是簡單的感光元件定製，而是需要里程碑式的偉大工程。

10 倍混合變焦五攝相機 DXOMARK評分全球第一

小米CC9 Pro採用五鏡頭系統，除了一億像素主鏡頭，還包括2倍光學變焦的經典人像鏡頭、10倍混合變焦的超長焦鏡頭、2000萬超廣角鏡頭以及微距鏡頭，幾乎每一顆鏡頭都是高規格配置，可謂不惜成本，是上一代CC9的五倍之多。





在此次DXOMARK相機評測中，小米CC9 Pro尊享版以121全球最高分位居榜首，同時視頻分項102同樣全球第一。DXOMARK評測指出“許多人認為，提供有效的望遠對焦功能是智慧手機鏡頭必須克服的最後一大障礙。小米CC9 Pro尊享版比我們測試過的任何其他手機都要更接近這一目標——它憑藉其兩個焦距不同的長焦鏡頭和一條成像流水線的優勢，在變焦項目中創下了最新的高分記錄（109分）。

值得一提的是，在DXOMARK的“變焦”子項得分處，以109的全球最高分遙遙領先第二名14分之多，這幾乎在以往從未有過的碾壓級優勢。主要是因為小米CC9 Pro的超長焦鏡頭，可實現10倍混合光學變焦，並擁有光學防手震加持，一公里外的景物也可清晰可見。相比目前其他擁有超長焦相機的手機，CC9 Pro畫質優勢明顯，細節清晰銳利。

除了超長焦相機，此次小米CC9 Pro還採用了一顆旗艦主鏡頭規格的人像相機，1200萬像素1.4μm大像素，Dual PD全像素雙核對焦，這與小米8主鏡頭規格完全相同。不僅可在2倍變焦時提供光學無損放大效果，同時50mm經典焦段，呈現體現人眼真實視角，拍人更美，人稱“美人鏡”。

五顆鏡頭，從微距到超長焦覆蓋日常使用全焦段，近處1.5cm貼著拍微距，遠處就像加了望遠鏡，無論風景、人像、特寫都能輕鬆搞定。

配備雙曲面螢幕、四曲面機身 5260mAh超大電池續航

小米CC9 Pro配備了旗艦級雙曲面螢幕，6.47吋19.5:9雙曲面全面屏，FHD+解析度，支持DCI-P3色域顯示，對比度400000：1。螢幕採用COP封裝技術，下邊框僅3.43mm，是除MIX Alpha外下邊框最窄的小米手機。

雙曲面螢幕和四曲面機身，將整機視覺厚度大幅縮減，即使容納5260mAh超大電池和一億像素五鏡頭巨型相機模組，側邊視覺最薄處僅為3.57mm，手感出色。

配合大電池，小米CC9 Pro還採用了30W疾速閃充，採用全新充電架構，配合低阻快充電池，在65分鐘就可將5260mAh的大容量電池充至100%。

而旗艦手機應有的NFC、Hi-Res高品質音訊認證，小米CC9 Pro也是全系列標配。

小米CC9 Pro標準版售價人民幣2,799元，8片鏡頭尊享版售價人民幣3,499元，共有冰雪極光/魔法綠境/暗夜魅影三個配色。將於11月11日0點正式上市，在中國大陸市場的小米商城、小米之家、小米有品、京東、天貓、蘇甯易購、唯品會等管道同步首發。