一億像素相機 DXOMARK評測全球第一 小米CC9 Pro 售價人民幣2,799元

手機的相機是很多人追求的，目前公信力最強的就是 DXOMARK，而新發表的小米 CC9 Pro 得到了 121 分的高分，目前與 Huawei Mate 30 Pro 並列於榜首的位置，就連影像錄影也得到 102 分第一名的成績，而 10 倍混和光學變焦得到 109 分，領先第二名多達 14 分之多，具備有了望遠、廣角與微距的拍攝，大大滿足了玩家的拍攝需求，小米 CC9 Pro 售價為人民幣 2799 元算非常佛心，看來我等著換手機就是了！

獨家定製一億像素相機 貫穿全產業的浩瀚工程

一億像素相機 DXOMARK評測全球第一 小米CC9 Pro 售價人民幣2,799元

繼小米MIX Alpha概念機首發一億像素相機之後，小米CC9 Pro成為首款量產此一手機影像里程碑式相機的拍照手機。一億像素主鏡頭，擁有1/1.33吋業界最大感光元件，大於主流4800萬相機兩倍，支援光學防手震。解析度高達12032 x 9024，怎麼放大都清晰。還可智慧偵測暗光環境，像素4合1達到1.6μm，配合最新RAW域超級夜景演算法，夜拍細節畢現、高光有效抑制。

一億像素相機手機領域前無古人，在相機中同樣屈指可數，而且售價不菲。相當於手機螢幕解析度40多倍的畫面，經得起放大。一張普通人像，可數清睫毛更能看到眼球中反射的世界，重新定義了手機攝影畫質。

一億像素相機的誕生，需要貫穿全產業才能實現。在方寸之間，容納1.08億顆像素，並且保證單顆像素面積沒有縮減，這就需要大幅提升整體感光尺寸。感測器相面的增加，帶來聚光能力的更高需求，所以CC9 Pro標配7片式鏡頭，更在尊享版上全球首發8片式鏡頭，徹底激發一億像素的功力。不僅如此，一億像素相機因為鏡頭片數的增加，還需要定製大推力的鏡頭馬達。所以說，一億像素相機不是簡單的感光元件定製，而是需要里程碑式的偉大工程。

10 倍混合變焦五攝相機 DXOMARK評分全球第一

一億像素相機 DXOMARK評測全球第一 小米CC9 Pro 售價人民幣2,799元

小米CC9 Pro採用五鏡頭系統，除了一億像素主鏡頭，還包括2倍光學變焦的經典人像鏡頭、10倍混合變焦的超長焦鏡頭、2000萬超廣角鏡頭以及微距鏡頭，幾乎每一顆鏡頭都是高規格配置，可謂不惜成本，是上一代CC9的五倍之多。
 
一億像素相機 DXOMARK評測全球第一 小米CC9 Pro 售價人民幣2,799元

在此次DXOMARK相機評測中，小米CC9 Pro尊享版以121全球最高分位居榜首，同時視頻分項102同樣全球第一。DXOMARK評測指出“許多人認為，提供有效的望遠對焦功能是智慧手機鏡頭必須克服的最後一大障礙。小米CC9 Pro尊享版比我們測試過的任何其他手機都要更接近這一目標——它憑藉其兩個焦距不同的長焦鏡頭和一條成像流水線的優勢，在變焦項目中創下了最新的高分記錄（109分）。

值得一提的是，在DXOMARK的“變焦”子項得分處，以109的全球最高分遙遙領先第二名14分之多，這幾乎在以往從未有過的碾壓級優勢。主要是因為小米CC9 Pro的超長焦鏡頭，可實現10倍混合光學變焦，並擁有光學防手震加持，一公里外的景物也可清晰可見。相比目前其他擁有超長焦相機的手機，CC9 Pro畫質優勢明顯，細節清晰銳利。

除了超長焦相機，此次小米CC9 Pro還採用了一顆旗艦主鏡頭規格的人像相機，1200萬像素1.4μm大像素，Dual PD全像素雙核對焦，這與小米8主鏡頭規格完全相同。不僅可在2倍變焦時提供光學無損放大效果，同時50mm經典焦段，呈現體現人眼真實視角，拍人更美，人稱“美人鏡”。

五顆鏡頭，從微距到超長焦覆蓋日常使用全焦段，近處1.5cm貼著拍微距，遠處就像加了望遠鏡，無論風景、人像、特寫都能輕鬆搞定。

配備雙曲面螢幕、四曲面機身 5260mAh超大電池續航

小米CC9 Pro配備了旗艦級雙曲面螢幕，6.47吋19.5:9雙曲面全面屏，FHD+解析度，支持DCI-P3色域顯示，對比度400000：1。螢幕採用COP封裝技術，下邊框僅3.43mm，是除MIX Alpha外下邊框最窄的小米手機。

一億像素相機 DXOMARK評測全球第一 小米CC9 Pro 售價人民幣2,799元

雙曲面螢幕和四曲面機身，將整機視覺厚度大幅縮減，即使容納5260mAh超大電池和一億像素五鏡頭巨型相機模組，側邊視覺最薄處僅為3.57mm，手感出色。

配合大電池，小米CC9 Pro還採用了30W疾速閃充，採用全新充電架構，配合低阻快充電池，在65分鐘就可將5260mAh的大容量電池充至100%。
而旗艦手機應有的NFC、Hi-Res高品質音訊認證，小米CC9 Pro也是全系列標配。

小米CC9 Pro標準版售價人民幣2,799元，8片鏡頭尊享版售價人民幣3,499元，共有冰雪極光/魔法綠境/暗夜魅影三個配色。將於11月11日0點正式上市，在中國大陸市場的小米商城、小米之家、小米有品、京東、天貓、蘇甯易購、唯品會等管道同步首發。

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