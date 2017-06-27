小米 6 開箱動手玩，玻璃與陶瓷四曲面設計手機質感提升

2017-06-27 19:33:37 ContentParty
小米 6 開箱動手玩

小米手機一直讓人有很多的驚喜，這次價格也很驚喜，小米 6 亮藍版會在為 12999 元，陶瓷尊享為 12699 元，簡易規格為高通曉龍 835 八核心處理器、6GB RAM、128GB ROM、廣角+望遠雙鏡頭配置、3350mAh 大容量電池、支援 QC 3.0 快速充電，坦白說這樣的規格還算是不賴，相機表現也算是還不錯，陶瓷版本感覺質感更棒，但是很可惜螢幕屏占比不夠高，不然應該更水吧！

小米 6：http://www.mi.com/tw/mi6/
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首圖

今日（6/27）台灣正式發表了新一代的旗艦機小米 6，這篇主要就是第一手動手玩與實拍機器照片和大家分享（黑色機） 小米 6 為小米七年工藝探索的夢幻之作，搭載 Snapdragon™ 835  高通旗艦行動平台、四曲面陶瓷／高亮玻璃機身，並採用 12MP 廣角鏡頭 + 12MP 長焦鏡頭的變焦雙攝，隨手即可拍出單眼相機般淺景深的人像立體效果，將於 7 月中旬在 mi.com...

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