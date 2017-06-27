今日（6/27）台灣正式發表了新一代的旗艦機小米 6，這篇主要就是第一手動手玩與實拍機器照片和大家分享（黑色機） 小米 6 為小米七年工藝探索的夢幻之作，搭載 Snapdragon™ 835 高通旗艦行動平台、四曲面陶瓷／高亮玻璃機身，並採用 12MP 廣角鏡頭 + 12MP 長焦鏡頭的變焦雙攝，隨手即可拍出單眼相機般淺景深的人像立體效果，將於 7 月中旬在 mi.com...